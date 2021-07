Gigantene Amazon, Apple, Facebook, Amazon, Pfizer, Google-eier Alphabet og Tesla er blant selskapene som denne uken presenterte kvartalstall på Wall Street i USA. Selskapene kan vise til en solid inntjeningsvekst, og er blant flere av selskapene som kan regnes som pandemiens vinnere.

Rekordhøyt hopp i forventningene

Analytikerne forventet en solid inntjeningsvekst for børsselskaper over hele verden før startskuddet for 2021 gikk av. Halvveis før fasit er forventningene for året kraftig skrudd opp.

Den allerede sterke forventede inntjeningsveksten på 27 prosent for året har hoppet opp til 43 prosent. Det er 20 prosent høyere enn tidligere toppnivåer som ble satt i 2019, og en høyere toårsvekst enn vanlig.

– Ifølge tallene kan det være fristende å tro at pandemien er bra for aksjemarkedene. Det er absolutt mange bransjer som sliter, men det er ofte en type selskap som ikke er børsnoterte. I tillegg har myndigheter over hele verden raust delt ut støtte og mye av det har kommet selskapene til gode.

Det sier investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

– At forventningene tikker så mye oppover i løpet av året, har jeg ikke sett før. Det tyder på at det går reelt sett bedre med selskapene enn man trodde, sier Robert Næss.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har aldri sett høyere forventningshopp i løpet av ett år. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Næss forteller at den forventede inntjeningsveksten de siste tiårene har vært på rundt 10 prosent. Estimatene i forkant av året er gjerne litt for optimistiske og faller ofte i løpet av året. I et hundreårsperspektiv har den årlige veksten på børsene vært rundt 5 prosent.

Utvalget for analysen til Næss er de 2000 største børsselskapene innen utviklede økonomier, og det samme antallet selskaper i vekstlandene. Investeringsdirektøren startet allerede i 2005 å ukentlig hente inn estimater fra Bloomberg, og for USA har han tall tilbake til 1990.

Pandemivekst for nesten alle sektorer på Oslo Børs

Inntjeningsestimatene for de største selskapene innen sektorene olje, teknologi, konsum, industri og finans ligger godt over tallene for 2019. Unntaket er sjømat.

– Det går veldig godt. Analytikernes forventninger for året tikker oppover. I Norge ser det ut til at inntjeningen blir 30 prosent høyere enn før pandemien. Det ligger an til å bli det beste inntjeningsåret på Oslo Børs noensinne, sier Robert Næss.

Blant pandemivinnerne på Oslo Børs peker Næss på at nordmenn har brukt mer penger i hjemmet, som har løftet interiørkjeden Kid. Videre har det for nordmenn vært langt mindre svenskehandel blant nordmenn, som har gitt kraftig vekst for lavpriskjeden Europris.

Industrisektoren på Oslo Børs forventes å ha den største veksten av sektorene på Oslo Børs om man sammenligner med 2019, men en forventet inntjeningsvekst på 83 prosent for de største selskapene.

Aluminiumsprodusenten Norsk Hydro er blant industriselskapene som har dratt nytte av den økte vareetterspørselen det siste året.

Støping av aluminium på ett av anleggene til Norsk Hydro. Foto: Norsk Hydro

Grunner til at veksten er så høy

Sentralbanker over hele verden har satt ned styringsrenten til rundt null prosent for å sette fart på økonomien.

– Det er en kraftfull vekst i økonomien. Man stimulerer på alle tenkelige, og utenkelige måter – om man går noen år tilbake i tid. Den økonomiske veksten i år kommer til å være den høyeste på mange tiår. Men det er allerede priset inn i aksjekursene, sier Ringholm.

Analysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets sier den økte inntjeningen er priset inn i markedet. Foto: Sparebank 1 Markets

Næss mener det er «besynderlig» at pandemien har vært bra for selskapene når man ser på veksttallene.

– Det virker ulogisk, men skyldes to ting. Noen sliter, men det kan være litt andre typer selskap. Restauranter er i større grad privateid og ikke så mye reflektert på børsen.

Næss mener det også skyldes en forflytning av etterspørsel.

– Når folk bruker mindre penger på restaurant, så bruker de mer penger på andre ting.

Det samme sier analysesjef Pål Ringholm.

– De største selskapene driver ikke med flytransport, men med IT-tjenester. Du og jeg har sittet mer hjemme, og ser på Netflix mens vi fikler med en iPhone, forklarer Ringholm som under telefonintervjuet er på vei til sjekke inn på et fly.

Økte råvarepriser og mangel på databrikker

En rekke råvarer er rekorddyre. Det har blant annet Orkla uttalt en bekymring for. I tillegg har blant annet flere bilprodusenter meldt om mangel på databrikker, og XXL har hatt utfordringer med å få nok sykler.

En mangelvare vises fram, nemlig en databrikke i Intel Corps laboratorium i Santa Clara, California. Foto: PAUL SAKUMA / Ap

Robert Næss mener de økte råvareprisene og mangelen på databrikker kan være bra for selskapene.

– Man kan få inntrykk av det egentlig ikke er så hyggelig, men det virker som det er en perfekt mangel. Knappheten vi har sett kan ha vært en veldig god nyhet for selskapene, mener han.

Investeringsdirektøren illustrerer det slik:

– Hvis man skal produsere biler og det ikke kommer noen databrikker, så må man stenge ned produksjonen og det blir katastrofe. Men det virker som mangelen har vært akkurat passe. Du får produsert det meste, men ikke alt. Da kan man produsere det med best marginer, og fortelle kundene at du ikke får produsert det du skal – og da kan ingen prute på prisen, og dermed går marginene opp.

– Markedet er historisk dyrt

Hovedindeksen på Oslo Børs og de tre toneangivende indeksene på Wall Street i USA har alle satt nye toppnoteringer i løpet av måneden.

Under pandemien er det satt nye toppnoteringer på Wall Street i New York. Foto: Mary Altaffer / AP

– Forsvarer inntjeningsveksten til selskapene rekordnoteringene på børsene?

– Ja, jeg mener det egentlig det. Prisingen er generelt noe høy. Ting skal være bra for at du skal betale mye for det. Det er i hvert fall forståelig at markedene har gått så mye opp, fordi det har gått så utrolig bra for selskapene.

Næss tror likevel at veksten vil avta.

– Vi er inni en inntjeningsfest for bedriftene, som de aller færreste tror vil vedvare i mange år, sier Næss, som også viser til at blir andre tider for selskapene når man går inn i en ny fase etter korona, der politikere og sentralbanker ikke vil stimulere økonomien like mye.

Enkelt forklart er det to grunner til at en aksjekurs stiger. Det ene er at man allerede har sett at inntjeningen til selskapet har gått opp, eller er på vei til å gå raskt opp. Den andre faktoren er økt optimisme om fremtiden.

– I det siste har vi sett litt av begge deler, mener Næss.

Pål Ringholm er mer forsiktig i hva han investerer i enn før. Analysesjefen mener markedet ser dyrt ut.

– Over halvparten av verdensindeksen er i USA, og det markedet er kjempedyrt. Det har vært dyrt i årene 1844, 1929, 2000 og i dag. Det er historisk dyrt, Ringholm.

Ifølge Ringholm er Oslo Børs i dag priset til et nivå som vil gi en svak avkastning over tre år. Det amerikanske markedet mener han er priset så høyt at det vil gi en negativ avkastning over tid.