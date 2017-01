Forventer å se resultatene fra luftmålingene

Søndag kveld opplyste Bymiljøetaten i Oslo kommune at det blir kjøreforbud for dieselbiler i store deler av Oslo tirsdag.

Bakgrunnen er at luftkvaliteten i byen er ventet å bli svært dårlig denne dagen, og ved å kutte utslippene fra dieselbilparken håper kommunen å bedre luftforholdene.

Spent på effekten

Kommunikasjonssjef ved Norsk Institutt for luftforskning (NILU) Christine Solbakken er spent på å se om beregningene deres vil holde vann når man for første gang forbyr dieselbilene å kjøre i byen.

– Beregningene NILU har gjort tidligere viser at å forby dieselkjøretøy er det som har den absolutt største effekten på NO 2 -nivåene i lufta. Men vi har jo aldri prøvd det reelt. Så vi er veldig spent på hvordan det blir, sier Solbakken til NRK.

Hun understreker at dieselkuttet ikke vil ha noen varig effekt på Oslo-lufta:

– Det vil ha en effekt akkurat de dagene forbudet gjelder. Det vil ikke ha en effekt på luftforurensinga i byen vår gjennom hele året. Da er det helt andre tiltak som må til, sier hun.

Faglige vurderinger

Oslo Handelsstands Forening (OHF) støtter tiltaket for renere luft, selv om det kan bety litt færre kunder i sentrumsbutikkene tiden forbudet gjelder.

– Effekten på kort sikt er vanskelig å si, men det vil ikke være helt avgjørende. Rundt 10 prosent av kundene kommer i bil, og da omfatter det også elbiler og bensinbiler. Men vi ønsker å være en medspiller til alt som sørger for at vi har en ren og helsevennlig luft i Oslo, sier næringspolitisk direktør Jon Anders Henriksen til NRK.

Henriksen sier at de forventer at dieselforbudet er basert på faglige vurderinger og ikke synsing, og vil derfor se om det fører til resultater.

– Så vi forventer at fra og med klokke 6 tirsdag morgen så er apparatene for å måle luftendringer skrudd på i fullt monn og at de får tak i alle målinger som trengs for å vise at tiltakene faktisk virker på kort sikt, sier Henriksen.

Ber Raymond ta trikken

Han er glad for at nyttetrafikk som utrykningskjøretøyer er unntatt fra forbudet, men stusser over at offentlige tjenestebiler kan rulle rundt på veiene.

– De som skal pålegge oss plikter må også være med å ta byrden selv. Jeg forventer at kommunens tjenestemenn og kvinner lar være å kjøre dieselbiler.

– Og så forventer jeg å se Raymond Johansen og resten av byrådet på trikken sammen med meg på vei til kontoret, avslutter Henriksen.