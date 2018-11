Fortviler over skjerpede regler for familiegjenforening

– Jeg fikk sjokk, jeg kan ikke forklare hva jeg følte den dagen jeg jeg fikk høre om dette, sier han.

Kahsay er eritreisk flyktning og kom til Norge i 2015. Han er gift og har to barn under seks år, som nå oppholder seg i en flyktningleir i Etiopia.

At både kona og de to små barna nå må reise til Sudans hovedstad Khartoum for å levere søknad om familiegjenforening, ser han på som helt umulig.

– Man trenger reisebevis for å reise til et land fra et annet land, og nesten ingen eritreere som reiser ut fra Eritrea til Etiopia har reisebevis. Noen klarer det likevel, men for familier som har små barn, sånn som oss, er det for farlig, sier han.

– Risikerer kidnapping

I oktober i år informerte Utlendingsdirektoratet om at eritreere som ønsker å søke familiegjenforening med sine slektninger i Norge, ikke lenger kan levere søknaden sin på Norges ambassade i Etiopia.

Afrika-analytiker Kjetil Tronvoll sier at den nye reisen for eritreere som ønsker å søke om familiegjenforening innebærer en «relativt stor risiko». Foto: Universitetet i Oslo

I stedet har regjeringen skjerpet inn at søkerne må reise til den ambassaden som er valgt som rett søknadssted, nemlig ambassaden i Sudans hovedstad Khartoum.

Det innebærer en «relativt stor risiko», mener Afrika-analytiker og professor ved Bjørknes høyskole, Kjetil Tronvoll.

– Søkerne risikerer rett og slett å bli kidnappet av menneskehandlere, videresolgt og bli brukt som pressmiddel for å få penger ut av slektninger som sitter i Europa og USA, sier han.

– Går imot flyktningenes rettigheter

Regjeringen ved Justisdepartementet kom i sommer med en ny instruks om hvordan søknader om familiegjenforening skal behandles.

Professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, mener hensikten er å gjøre det vanskeligere for flyktningene, og sier instruksen også bryter med både lov og forskrift.

– Ja, den bryter jo ikke bare med loven, den bryter jo med forskriften, for forskriften sier at dersom det er sterke menneskelige hensyn, så skal utlendingsmyndighetene vurdere det. Da kan de altså gjøre unntak, men nå skal de ikke kunne gjøre det lenger, sier Andenæs.

Professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Mads Andenæs, mener hensikten med den nye instruksen er å gjøre det vanskeligere for flyktningene. Foto: Kristine Næss Larsen / NRK

Avviser anklagene

UDI viser til Justisdepartementet og Utenriksdepartementet, fordi det er departementene som har ansvaret for innstrammingene.

Statssekretær i Justisdepartementet, Torkil Åmland, avviser at instruksen er ment å gjøre det vanskeligere for flyktningene. Foto: Arbeidsdepartementet

Statssekretær i Justisdepartementet, Torkil Åmland, avviser at instruksen er ment å gjøre det vanskeligere for flyktningene.

– Bakgrunnen for denne instruksen er ikke endring i selve regelverket for familieinnvandring, det er faktisk bedre saksbehandling av sakene som har med familieinnvandring å gjøre.

– Men det er vel viktigere for søkerne å ha en trygg reisevei enn å få et vedtak som er helt korrekt saksbehandlet?

– Man skal søke ved de utenriksstasjonene som har kompetanse på det. Vi mener at det ligger en unntaksbestemmelse der som kan brukes, og vi har tillit til at UDI forvalter den og bruker den på en riktig måte, sier Åmland.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode O. Andersen, sier til NRK at en eventuell endring av søknadssted vil ta tid å implementere, da den nødvendiggjør endringer både i stillingsoppsett og kompetanse på ambassadene.