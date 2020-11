Forhandlingene om den nye krisepakken til næringslivet strakte seg over helgen, og mandag ettermiddag er partene fortsatt ikke enige.

Men løsningen kan nærme seg, sier Frps finanspolitiske talsperson, Sylvi Listhaug.

– Hvordan vurderer du sannsynligheten for at dere blir ferdige i dag?

– Nei nå synes jeg at den er ganske stor. Jeg håper at vi skal greie å lande den nå, det har gått skritt for skritt i riktig retning i dag, så får vi se om vi greier å lande det til slutt nå, sier Listhaug på spørsmål fra NRK.

Kan bli enighet i dag

Mye tid er gått med i forhandlingene om et revidert statsbudsjett den siste uka. Regjeringens forslag til budsjett ble lagt frem i begynnelsen av oktober, og Frp varslet at de ville være knallharde i forhandlingene.

Regjeringen er nemlig avhengig av å ha Frp på laget, skal de få flertall om sitt budsjett i Stortinget.

Men det er krisepakken som regjeringen la frem forrige tirsdag som er viet mest plass i budsjettforhandlingene så langt.

Forrige tirsdag la regjeringen frem en krisepakke på totalt 17,7 milliarder kroner for å hjelpe kommunene og næringslivet takle de strengere koronatiltakene som ble innført denne høsten.

– Vi ønsker både og få noe mer penger på bordet, og vi ønsker innretning og få noen justeringer på det. Men vi har kommet langt, og nå håper jeg vi skal komme i mål, sier Listhaug.

For krisepakken regjeringen la frem var ikke god nok ifølge Frp, som har sagt at regjeringens forslag på 60 prosent kompensasjon i september og oktober og 70 prosent i november og desember, er for lavt.

– Opplever at det er progresjon

Samtidig har Frp krevd at taket på 50 millioner per bedrift må heves, blant annet av hensyn til bedrifter som er organisert som konserner.

NRK snakket med finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF etter at forrige møte ble avsluttet. Han ville ikke si om partene kom til å bli enige mandag, men var optimistisk til hvordan forhandlingene utartet seg.

Finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF. Foto: Torstein Bøe / Torstein Boe

– Vi har jobba på gjennom hele helgen, og jeg opplever at det er en progresjon, at ting går framover. Og så er vi ikke enige før vi er enige om alt, og da jobber vi jo på for å komme oss dit, sa Storehaug til NRK.

– Hvordan vurderer du sannsynligheten for at dere blir enige i løpet av dagen?

– Det skal jeg ikke spekulere i. Men det er helt klart at et mål for oss har vært å kunne kommunisere ut en enighet om tilleggsnummer og ha den delavtalen av budsjettforhandlingene på plass, sa Storehaug.

Forhandlingsdagen er ikke over enda for politikerne:

– Vi skal ha flere møter, så nå er det et lite øyeblikk hver for oss og så møtes vi til nye møter, sier Listhaug.