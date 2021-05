Fortsatt eksplosjonsfare i Vegårshei - stenger Sørlandsbanen til klokken 18

– På grunn av at det er gass i bygget som er utsatt for sterk varme, kan det oppstå spalting. Eneste løsningen er å få kjølet det ned, for å hindre at det spalter seg og eventuelt eksploderer, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt Tom Einar Gausdal.

Lagerbygningen har brent ned, men faren er ikke avblåst.

Brannvesenet fikk en stund ikke startet med slukningsarbeidet i natt på grunn av den mulige eksplosjonsfaren.

Dronebilder fredag morgen gir ikke svar på faren for eksplosjon, og det etableres derfor nedkjøling med vannkanoner. Dette vil pågå frem til klokken 18.00. Evakuering og stenging av jernbane og vei, vil bli opprettholdt frem til dette.

Nødetatene fikk melding om brann i bygningen, som er en gammel mølle som brukes som lager, i Vegårshei rundt klokken 00.30 natt til fredag.

300 meter sikkerhetssone

Sikkerhetssonen er på 300 meter og 26 personer, fra fem boliger i nabolaget, har blitt evakuert. Beboere har blitt ivaretatt av venner og familie, og kommunen har gitt noen alternativt overnattingssted.

Innsatsleder i Agder politidistrikt, Jens Magne Hansen, sa i natt at bygget var overtent, og det er gassflasker inne.

– Vi vurderer det slik at vi ikke sender inn folk for å slokke. Det skal ikke være personer i bygget, og det er iverksatt evakuering i en fastsatt sikkerhetssone, som nå er gjennomført, sa Hansen .

Innsatsleder Jens Magne Hansen ved Agder politidistrikt. Foto: Leif Dalen / NRK

Togtrafikken er stanset

– Dette berører også Sørlandsbanen, ettersom den ligger innenfor området som kan utgjøre en eksplosjonsfare, sier han.

Nødetatene har kontakt med eier av bygget som er ventet til stedet.

– Ifølge brannvesenet er det bare å vente og se om det er noe mer som kan gå av, forteller Hansen til NRK.

Nødetatene har kontroll på stedet.