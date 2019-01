NRK får bekreftet at politiet var i kontakt med flyplassen for å få tak i overvåkingsmaterialet deres i det tidsrommet Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant.

På dette tidspunktet foregikk etterforskningen i all hemmelighet, og politiet fortalte ikke hvilken sak de etterforsket.

Da politiet kontaktet flyplassen hadde det gått for lang tid, og overvåkingsmaterialet var allerede slettet.

– Innholdet på overvåkingskameraene lagres i én uke, deretter slettes det automatisk. Da politiet tok kontakt var videoene allerede slettet, bekrefter flyplass-sjef Per Inge Evensen overfor NRK.

Politiinspektør Christian Berge sier til NRK at de ikke vet hvordan Anne-Elisabeth ble fraktet bort fra boligen, eller om hun befinner seg i Norge eller i utlandet.

Kjeller flyplass ligger åtte kilometer unna ekteparet Hagens bolig, og er den største basen for småflyvirksomhet i Norge.

Politiets hovedteori er at 68-åringen ble bortført fra familiens bolig på Fjellhamar i Lørenskog kommune på morgenen den 31. oktober i fjor, og at gjerningsmennene kan være profesjonelle.

Evensen sier at politiet tok kontakt i midten av november og ba om overvåkingsmateriale fra slutten av oktober i fjor.

SLETTET: Ifølge Per Inge Evensen var overvåkingsmaterialet fra flyplassen allerede slettet automatisk da politiet tok kontakt. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Evensen sier videre at det ikke ble ført noen logg over fly som tok av og landet på flyplassen den 31. oktober, eller dagene før og etter.

– Det føres ikke noe logg over dette. Det blir litt som en småbåthavn. Det er umulig å sjekke, sier flyplass-sjefen.

– Stort fokus

Politiinspektør Tommy Brøske sier at innhenting av elektroniske spor og videomateriale er en viktig del av den pågående etterforskningen.

STOR FOKUS: Politiinspektør Tommy Brøske sier at overvåkingsmateriale fra områdene rundt Anne-Elisabeth Hagens bolig har et stort fokus i den pågående etterforskningen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg kan bekrefte at politiet har hatt stort fokus på å innhente og sikre elektroniske spor, både fra nærmiljø og andre områder. Når det gjelder Kjeller spesielt, velger jeg å ikke kommentere det noe nærmere annet at jeg har blitt referert det flyplassleder sier han til NRK.

Han ønsker ikke kommentere om politiet kan ha gått glipp av elektroniske spor fra Kjeller eller andre steder.

– Det blir vanskelig for meg å kommentere generelt. Vi har veldig tidlig i etterforskningen hatt fokus på dette, men jeg kan ikke nå garantere at vi ikke har gått glipp av noe, sier Brøske.

Politiet vet fortsatt ikke hvordan 68-åringen kan ha blitt fraktet vekk fra huset i Sloraveien, eller om hun befinner seg i Norge eller i utlandet.

Skjult etterforskning

Det har tidligere blitt kjent at ektemannen varslet politiet om den mulige bortføringen ved 14-tiden den samme dagen, og at politiet kort tid senere startet en skjult etterforskning.

Les mer: Dette er politiets digitale spor i forsvinningssaken

Grunnen til at etterforskningen ble holdt skjult, var at politiet fryktet at medlemmer av familien, boligen og arbeidsplassene til familiemedlemmer kunne bli holdt under oppsikt.

Etter at saken ble kjent, har politiet innledet en åpen etterforskning. Langvannet, som grenser til familiens eiendom, ble i forrige uke undersøkt av dykkere.

NRK har tidligere skrevet om hvordan politiet startet et omfattende prosjekt med å samle inn videoopptak og elektroniske spor i nærområdet.

Politiførstebetjent Christian Berge sier til NRK at det omfattende materialet fortsatt ikke er ferdiganalysert.

– Det gjøres hele tiden skritt i bearbeidelsen av sporene i saken. Vi tar skritt framover, og noen ganger tilbake. Bearbeidelsen av sporene er konstant og dynamisk, sier Berge til NRK.