Forsvinningssaken: Gjerningspersoner kan ha låst seg inn i huset

En sentral del av etterforskningen av forsvinningssaken i Lørenskog har vært å finne ut hvem som har avsatt sporene i huset. Og ikke minst hvordan en eller flere gjerningspersoner tok seg inn i huset der Anne-Elisabeth Hagen bodde med sin ektemann, milliardæren Tom Hagen.

– Vi er kjent med at det tidvis er oppbevart nøkler utvendig, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Brøske vil ikke utdype hvor nøklene er oppbevart forut for forsvinningen 31. oktober i fjor.

SJEF: Politiinspektør Tommy Brøske er i etterforskningsledelsen på den mystiske forsvinningssaken. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Også i denne saken har politiet foretatt undersøkelser for å kartlegge hvem som har nøkler til huset, men vi kan ikke utelukke at det finnes flere nøkler enn det politiet har kunnskap om. I en etterforskning som denne er det derfor mest interessant å avdekke hvem som har vært på et åsted, fremfor å forholde seg til «kontroll på et gitt antall nøkler».

Overvåkning før og etter?

Da Tom Hagen kontaktet politiet 31. oktober i fjor, gikk krimteknikere i gang med å snu hver stein, på jakt etter elektronisk utstyr de ukjente bakmennene kan ha plassert i huset. Derfor måtte politiet også arbeide i det stille.

SAVNET: Politiets sterkeste teori er at noen har tatt livet av Anne-Elisabeth Hagen. Hun er fortsatt savnet, mer enn 400 dager etter forsvinningen. Foto: Politiet

Politiet har også funnet flere forberedelsesspor forut for forsvinningen, og de utelukker ikke at familien kan ha blitt holdt under oppsyn.

Alle som kan ha sett bevegelser rundt huset forut for forsvinningen ble bedt om å ta kontakt og politiet samlet inn dronevideoer og bilder fra hobbyfotografer som hadde fanget huset på bilder.

Et innleid selskap som drev med vedlikehold på taket til familien Hagen i dagene før forsvinningen, ble avhørt av politiet, i jakten på svar.

– Holder muligheter åpne

– Kan gjerningspersoner ha låst seg inn i huset, eller har dere andre opplysninger som avviser dette?

– Vi holder fortsatt ulike muligheter åpne og vi vet mer nå enn tidligere, uten at vi ønsker å kommentere dette noe ytterligere, sier Brøske.

– Har dere undersøkt om gjerningspersoner har vært i huset forut for forsvinningen?

– Kartlegging av bevegelser på et åsted også forut for en handling er en viktig oppgave i en etterforskning som denne, uten at vi ønsker å kommentere dette noe ytterligere.

Politiet har konsentrert seg om et tidsrom på noen timer rundt forsvinningen for å sjekke biler som kan ha transportert Anne-Elisabeth Hagen bort. De startet med rundt 100 biler og står nå igjen med rundt ti biler, som sjekkes ut ved hjelp av vitneobservasjoner og gjennomgang av overvåkningsvideoer som er hentet inn.