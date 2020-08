Forsvinningssaken: Dommeren vil ha møte om Hagens hus

Dommeren i Nedre Romerike tingrett ønsker å snakke med aktørene i saken før retten avgjør om Tom Hagen får lov til å flytte hjem eller ikke.

Rettsmøtet er etter det NRK får opplyst planlagt torsdag morgen, men ikke endelig berammet.

Ifølge politiet er huset til Hagen er et viktig bevis i drapsetterforskningen. De mener Anne-Elisabeth Hagen ble drept i boligen og at huset dermed er et åsted.

– Politiet har tatt beslag i Sloraveien 4 fordi vi mener det er nødvendig for å gjennomføre sentrale etterforskningsskritt i saken. Resultatet av undersøkelsene kan bidra til å kaste lys over spørsmålet om hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, sier politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

En telefonsamtale fra Anne-Elisabeth Hagens mobiltelefon klokken 09.14 den siste dagen i oktober 2018 er siste sikre livstegnet, ifølge politiet.

– Betryggende

Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Forsvarerne til Hagen har motsatt seg at huset tas i beslag, men ser positivt på at dommeren tar seg tid til behandle tvisten.

– Det er betryggende at retten ønsker en muntlig behandling av dette spørsmålet. Det vil bidra til å få saken opplyst så godt som mulig, sier forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort.

For første gang siden pågripelsen i april stiller drapssiktede Tom Hagen i nytt møte med politiet. Du trenger javascript for å se video. For første gang siden pågripelsen i april stiller drapssiktede Tom Hagen i nytt møte med politiet.

Forsvarerne har tidligere sagt at de stiller seg undrende til beslagleggingen fordi politiet har hatt tilgang til huset i lang tid samtidig som Tom Hagen ønsker å flytte hjem.

Lite samarbeid

I tillegg til uenigheten om huset, er det flere ting som har gjort forholdet mellom politiet og Tom Hagen kjølig etter at han ble pågrepet 29. april.

I forrige uke anmeldte Svein Holden politiet til Spesialenheten fordi han mener taushetsbelagt informasjon kommer ut gjennom politilekkasjer.

I juni avbrøt Tom Hagen et avhør på Kripos, og politiet og forsvarerne var i etterkant uenige om årsaken. Etter dette har ikke 70-åringen ønsket å stille i nye avhør fordi han og forsvarerne mener tilliten til politiet er svekket.