Forsvinningssaken-saken: Konvolutt med trusselbrev solgt hos Clas Ohlson

Et av de viktigste sporene politiet sitter på i etterforskningen av den såkalte Lørenskog-saken, er løsepengebrevet som ble funnet inne i boligen i Sloraveien etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober i fjor.

– Både trusselbrevet og konvolutten er kriminalteknisk undersøkt, blant annet for å finne tekniske spor. Av hensyn til etterforskingen vil vi ikke nå kommentere resultatet av disse undersøkelsene, sier politiinspektør Tommy Brøske ved felles enhet for etterretning og etterforsking i Øst politidistrikt i en pressemelding.

Norske butikker

Konvolutten som fulgte trusselbrevet er produsert i Tyskland, og er solgt hos Clas Ohlson, opplyser politiet. Papiret som trusselbrevet er skrevet på er produsert ved en papirfabrikk i Portugal. Det samsvarer teknisk med papir solgt hos Clas Ohlson.

Politiet skriver at de har engasjert eksperter på papir, og konsultert fagmiljøer og papirlaboratorier i blant annet Tyskland. Samtidig skriver politiet at de ikke kan utelukke at brevpapir med tilsvarende tekniske kvaliteter kan være solgt andre steder.

NRK har tidligere skrevet om hovedporene politiet nå jobber opp imot. I tillegg til brevet, undersøkes også andre funn fra inne på åstedet som er kjøpt på blant annet Biltema og Spar Kjøp.

Politiinspektør Tommy Brøske. Foto: Anders Fehn / NRK

NRK har tidligere fått opplyst at det ble funnet strips inne i Sloraveien. Dette ble bekreftet av politiet. Stripsen skal ha blitt kjøpt hos Biltema.

Flere undersøkelser i Tyskland

Inne i huset ble det også funnet en rekke skoavtrykk. Undersøkelser viste at det var sko av typen Sprox som hadde avsatt merkene. Også i skoundersøkelsene fikk politiet hjelp fra tyske eksperter.

På en pressekonferanse i august i år henvendte politiinspektør Tommy Brøske og Øst politidistrikt seg til de omkring 300 personene som har kjøpt skomodellene som var til sakgs hos Spar Kjøp. De var spesielt interessert i kjøpere som brukt kontanter hos Spar Kjøp i perioden august 2016 til mai 2019.