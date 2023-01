Forsvarsvarslere får pris for å ha vist mot

Gjennom 2022 ble det et sterkt søkelys på kritikkverdige forhold i Forsvaret. Det ble også stilt spørsmål ved hvordan etaten håndterer saker med trakassering, maktmisbruk og overtramp.

Både Caroline og Julie Sandanger hadde sagt fra i Forsvaret. Likevel opplevde de ikke at det de varslet om ble tatt hånd om på skikkelig vis av Forsvaret.

De to sto deretter frem åpent i media med sine historier. Dette ble til saker i både NRK, VG og andre medier.

Styreleder Karl Eldar Evang for Zola-prisen berømmer kvinnene for å ha stått opp for saken. Foto: NRK

Oppmerksomheten førte til en omfattende debatt internt i Forsvaret, i samfunnet for øvrig. Forsvaret ba også selv om å bli sett etter i kortene av eksterne granskere.

Nå får Sandanger og Caroline pris for sin innsats.

At noen har mot til å stå frem på den måten mener styrelederen for Zola-prisen er viktig for samfunnet.

– Noen ganger er det enkeltpersoners innsats som må til for å sette skarpt søkelys på en sak og en urett som ellers ville blitt skjult, sier styreleder Karl Eldar Evang til NRK.

Dette er Zola-prisen Ekspandér faktaboks Zola-prisen gis til enkeltpersoner som har utvist sivilt mot.

Prisen gis ut av en egen forening etablert i Norge i 1998. Foreningen ble stiftet for å vise respekt for enkeltpersoner som har kjempet for å forsvare grunnleggende verdier i det norske samfunn; menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet.

Tidligere prisvinnere er blant annet:

Ella Marie Hætta Isaksen

Sumaya Jirde Ali

Margareth Olin

Amal Aden

Erling Borgen

Per-Yngve Monsen

Emile Zola var en radikal forfatter i Frankrike som engasjerte seg i saken til offiseren Alfred Dreyfus, som var dømt for landsforræderi og sendt til soning på Djeveløya. Zola skrev blant annet et åpent brev til den franske presidenten med tittelen «J’accuse» – «Jeg anklager». Dreyfus fikk sin sak tatt opp igjen og ble tilslutt frikjent.

Varslet om sexpress og filming i dusjen

De to kvinnene har stått fram i media om kritikkverdige forhold og mangelfull varslingshåndtering i Forsvaret.

Caroline fortalte til NRK om hvordan hun over lengre tid hadde opplevd sexpress fra en offiser i Forsvaret. Julie Sandanger sto fram i VG og fortalte om sin sak der hun var blitt snikfilmet i dusjen.

Varsleren Caroline var en av fem kvinner som i varsler og avhør hadde sagt fra om uønsket seksuell oppmerksomhet fra offiseren.

Til NRK kunne hun fortelle at mannen, som etter hvert fikk graden oberst, utsatte henne for uønsket seksuell oppmerksomhet og spurte om sex.

– Jeg følte meg satt i en situasjon som man som underordnet ikke skal trenge å være i. Det var ubehagelig, fortalte hun til NRK.

Mannen selv har sagt til NRK at han mener hendelser og kontakt med kvinnene var frivillig og gjensidig fra kvinnenes side, noe kvinnene har avvist.

Takker: – Hadde ikke vært mulig uten all støtten

Caroline takker for prisen hun nå er tildelt:

– Det å bli hedret med en pris som bærer navnet til en av litteraturens største forsvarere av rettferdighet og sannhet, er en enorm ære og til stor inspirasjon – så tusen takk for det, sier hun.

Hun forteller at det ikke bare har vært enkelt å stå i saken hun valgte å si fra om.

Så hun velger å også takke alle som har støttet henne.

– Selv om det tidvis har opplevdes som en stor belastning å stå frem offentlig, lever jeg godt med beslutningen. Akkurat det hadde ikke vært mulig uten all støtten fra familie og venner, kjente og ukjente – det føles nesten som at jeg har hatt en hel hær i ryggen, sier Caroline.

Caroline takker de som har støttet henne: – Det føles nesten som at jeg har hatt en hel hær i ryggen. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Prisen får hun sammen med Julie Sandanger. Sandanger hadde gjentatte ganger opplevd at hennes nærmeste befal filmet henne i dusjen mens hun var på jobb for Forsvaret.

– Det er en ære, sier Julie Sandanger til NRK om å motta prisen.

Hun sa fra om dette internt, og mannen ble etterforsket.

Da fant de ut at mannen hadde 38 videoklipp på telefonen sin der han hadde filmet henne i dusjen. Mannen ble dømt i en tilståelsessak, men fortsatte i Forsvaret.

Til slutt sto Julie Sandanger fram i VG og fortalte hva hun hadde opplevd. Først etter det, lovte Forsvaret å se på saken på nytt – og det ble innstilt på å sparke mannen. Selv om mannen tilsto ved NRK at mannen har klaget på vedtaket om oppsigelse.

Zola-styreleder: – De startet en prosess

Styrelederen for Zola-prisen mener det var viktig at de to kvinnene sto fram med sine historier for det som senere har skjedd i Forsvaret.

– De fortjener prisen fordi de har reist metoo-problematikken i Forsvaret. Dermed har de startet en prosess der Forsvaret må granske seg selv for å bedre ta vare på varslere og bli en organisasjon der kvinner kan ha det bra, sier Karl Eldar Evang til NRK.

Etter de mange sakene om trakassering, sexpress og andre kritikkverdige forhold i Forsvaret ble det startet en ekstern gransking.

I november kom resultatet. Konsulentene fra PWC som hadde gransket Forsvarets håndtering av varsler konkluderte med at det var en rekke feil og mangler med hvordan Forsvaret håndterer varslinger.

Forsvaret har nå lovet å lage nye systemer og endre på hvordan varsler og kritikkverdige forhold håndteres.

Blant annet sier de at de allerede har gjort om på rutinene slik at varslere skal få bedre oppfølging og mer informasjon om saken de selv har meldt inn.

