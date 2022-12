Forsvarssjefen sa han hadde ryddet opp – refset offiser fikk Nato-jobb

Den 18. november mottok forsvarssjef Eirik Kristoffersen granskingsrapporten som avslørte store feil og mangler ved Forsvarets håndtering av varslinger.

På den direktesendte pressekonferansen trakk Kristoffersen frem en av NRKs avsløringer dette året:

I 2014 ble sju norske offiserer på FN-oppdrag i Sør-Sudan refset for sexkjøp og ureglementert kontakt med lokale kvinner.

To av offiserene fikk senere jobber for Forsvaret i utlandet. En av dem så sent som i 2019. Dette til tross for at Forsvaret har som hovedregel at refsede ikke skal bli sendt ut i nye internasjonale operasjoner.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen reagerte sterkt på avsløringen. Han kalte utsendelsene «en glipp» og forsikret om at systemet var rettet opp i.

På pressekonferansen utdypet forsvarssjefen kritikken. Han sa at offiserene aldri skulle vært sendt ut på nye oppdrag. Han forklarte utsendelsene med at saksbehandlerne ikke hadde tilgang til refselsene.

– Det har vi gjort noe med, så nå får vi i hvert fall fulgt med på hva som har skjedd tidligere i karrieren, sa Kristoffersen.

Men samtidig som forsvarssjefen sto på podiet og kritiserte utsendelsene, hadde en av de aktuelle offiserene akkurat fått en ny stilling: Som Nato-offiser i utlandet.

At offiseren fikk jobben ble offentliggjort internt i Forsvaret i september i år.

NRK har sett kunngjøringen. Mannen skulle begynne i den nye jobben i august 2023. Stillingen var plassert i et betydningsfullt Nato-land.

NRK har bedt om et intervju med forsvarssjefen om hvorfor offiseren nok en gang fikk en ny stilling i utlandet, til tross for at han er tidligere refset og til tross for at forsvarssjefen har sagt at den forrige utsendelsen av ham var feil.

Forsvarssjefen vil ikke stille til intervju.

Forsvaret visste at offiseren var refset

Forsvarssjefens råd var involvert i avgjørelsen om å gi mannen en ny stilling i 2023.

Rådet behandler alle søknader til denne type stillinger.

Den aktuelle offiseren opplyste rådet om at han tidligere var refset, ifølge fagforeningen BFO.

En refs er en militær reaksjon på uønsket adferd. Det var i 2014 mannen fikk en refs og en bot på 6000 kroner.

Bakgrunnen var at han hadde tatt med seg en ukjent kenyansk kvinne inn i den norske leiren i Sør-Sudan. Han hadde møtt kvinnen på et utested.

I 2014 ble en rekke norske FN-offiserer etterforsket av militærpolitiet for forhold i Sør-Sudan. De norske offiserene holdt til i norskehuset i Juba. Foto: Christian Nørstebø/Forsvarets forum / Forsvarets forum

Offiseren forklarte til militærpolitiet at han ikke husket hva som skjedde etter at han ankom rommet med kvinnen. Han benektet å ha betalt henne.

Krigsadvokaten mente offiseren måtte bli refset av to grunner:

Han hadde tatt en klar sikkerhetsrisiko. Offiseren visste ikke hvem kvinnen var eller hadde kontroll på hvor hun beveget seg. Derfor var det fare for lekkasje av gradert eller sensitiv informasjon.

Å ta med seg en ukjent kenyansk kvinne på rommet, sett i lys av kunnskap om prostitusjon i området, kunne anses som tvilsomt eller belastende. Dette uavhengig om det hadde forekommet brudd på reglene om prostitusjon og seksuell utnyttelse eller ikke.

Offiseren får ikke jobben likevel

Det var med denne refsen i bakhodet forsvarssjefen kritiserte utsendelsen fra 2019 på pressekonferansen den 18. november.

NRK har spurt Kristoffersen om han da var klar over at mannen igjen var tildelt en ny utenlandsstilling.

Forsvarssjefen vil ikke svare på NRKs spørsmål.

De siste ukene har imidlertid noe skjedd.

I slutten av november eller starten av desember fikk offiseren beskjed: Han får ikke jobben likevel.

– Normalt sett bare forsvarssjefen som kan omgjøre

NRK har vært i kontakt med offiseren. Han ønsker ikke å snakke om det som skjedde i Sør-Sudan eller at han er fratatt stillingen.

Jens Jahren er leder i fagforeningen BFO, og representerer den refsede offiseren.

Jens Jahren er leder i fagforeningen BFO. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Nå undersøker BFO om alle reglene og prosedyrene er fulgt i saken.

– Han har søkt en stilling på en ordinær kunngjøring og stillingen er i etterkant blitt trukket tilbake av arbeidsgiver. Bakgrunnen er forhold som ligger tilbake i tid, og som er knyttet til saken NRK har skrevet om forhold i Sør-Sudan i 2013.

Ifølge Jahren fikk offiseren beskjed i slutten av november eller starten av desember.

– Informerte offiseren om at han var refset da han søkte stillingen?

– Så vidt vi er kjent med så har Forsvarssjefens råd vært informert om alle forhold i saken og at han er tidligere refset.

– Så rådet har vært kjent med hans refs og ment at han likevel er kvalifisert for denne stillingen?

– Han er blitt innstilt som beste kvalifiserte søker til denne stillingen.



– Vet du hvem som står bak at han ikke lenger skal ha stillingen?



– Normalt sett så er det slik at når en stilling er kunngjort i Forsvarssjefens råd så er det bare forsvarssjefen som kan omgjøre sånne stillinger.

– Vet du om forsvarssjefen har vært personlig involvert?



– Det vet jeg ikke.

Da offiseren ble refset hadde han vært ute i en FN-operasjon. Det betyr at regelverket for internasjonale operasjoner var gjeldende.

Stillingen han i høst fikk tildelt var en stabsstilling i den faste organisasjonen til Nato. Da gjelder et annen regelverk, ifølge BFO.

Forsvarssjefen vil ikke svare

NRK har spurt om et intervju med forsvarssjef Eirik Kristoffersen om hvorfor offiseren ikke lenger får jobben han var lovet.

Kristoffersen vil ikke stille til intervju.

Oberstløytnant og talsperson i Forsvaret, Per Espen Strande, skriver i en e-post til NRK:

«På generelt grunnlag har vi ikke anledning til å kommentere detaljer på saksbehandling vedrørende personalsaker og enkeltvedtak. Vedkommende har ikke beordring til (...) stilling fra august 2023.»

Disse spørsmålene vil ikke Forsvaret svare på Ekspandér faktaboks NRK er kjent med at Forsvarssjefens råd visste at den aktuelle offiseren var refset for forhold i Sør-Sudan da de behandlet søknaden hans til stillingen. Hva er årsaken til at Forsvarssjefens råd likevel mente at den aktuelle kandidaten var egnet til stillingen?

Hva synes forsvarssjefen om at den aktuelle offiseren var på vei ut i sitt andre utenlandsoppdrag etter å ha blitt refset i Sør-Sudan?

Når ble forsvarsledelsen gjort oppmerksom på at den refsede offiseren nok en gang var beordret til utlandet?

Den aktuelle offiseren fikk beskjed om at han ikke lenger var beordret til stillingen i slutten av november eller starten av desember. På fremleggelsen av PWC-rapporten den 18. november sa forsvarssjefen at offiserene som var refset i Sør-Sudan aldri skulle vært sendt på nye oppdrag. Han forklarte utsendelsene med at saksbehandlerne ikke hadde tilgang til refselsene. Videre sa Kristoffersen: «Det har vi gjort noe med, så nå får vi i hvert fall fulgt med på hva som har skjedd tidligere i karrieren». Hvorfor sa forsvarssjefen dette når en av de refsede var på vei ut i ytterligere et utenlandsoppdrag?

Hvem tok avgjørelsen om at offiseren likevel ikke skulle beordres til stillingen?

Når ble avgjørelsen tatt?

Normalt er det kun forsvarssjefen som kan omgjøre beslutninger tatt i Forsvarssjefens råd. Var Kristoffersen personlig involvert?

