Forsvarsministeren ikke smittet av koronavirus

– Jeg er glad for å være friskmeldt. Det er viktig for meg å følge rådet fra helsemyndighetene om å ta gode forholdsregler og bidra til å forebygge smitte. Dette er en nasjonal dugnad, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Forsvarsministeren vil returnere til sitt kontor fra og med i morgen, torsdag.

Forsvarsdepartementet opplyser at de jobber med flere tiltak for å forebygge smitte, blant annet økt bruk av hjemmekontor.

Var i karantene

I går ble det kjent at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er i karantene etter at han kan ha vært eksponert for koronavirus.

Bakke-Jensen avlyste alle besøk og møter i nær fremtid.

Han skal ikke selv ha hatt noen symptomer på smitte, men han håndhilste på flere mennesker i Bergen i forrige uke, blant andre noen som hadde vært på reise i Italia.

– Da jeg fikk vite at én av dem hadde utviklet symptomer og måtte testes for korona, tok jeg mine forholdsregler, sa Bakke-Jensen til iFinnmark.no.

Deltok på regjeringskonferanse og i statsråd

Samtidig ble det klart at flere i regjeringen skulle kartlegges, ettersom Bakke-Jensen hadde vært på regjeringskonferanse med andre statsråder dagen før han gikk i karantene.

Statsministerens kontor bekreftet i dag at Bakke-Jensen også har deltatt på statsråd på Slottet fredag i forrige uke.

Da NRK i går spurte helseminister Bent Høie om han fryktet at flere i regjeringen kunne være smittet, svarte han:

– Dette viruset kjenner ikke forskjell på oss, og kan ramme oss alle sammen. For de aller fleste av oss med god helse, vil det fremstå som en vanlig influensa eller forkjølelse. Men tiltakene må vi respektere, for dem innfører vi av hensyn til dem som ikke tåler en slik smitte.

Ny korona-fase

På en pressekonferanse i går opplyste norske helsemyndigheter at det innen klokken 16 i går var påvist 277 personer med koronasmitte i Norge. Samtidig hadde de første smittetilfellene hvor man ikke har klart å fastslå smittekilden oppstått.

– Nå er vi over i en ny fase. Vi har det siste døgnet fått de første tilfellene av smitte som ikke kan spores, sa helsedirektør Bjørn Guldvog da.