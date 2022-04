Forsvarsministeren går av etter å ha beklaget forhold til ung kvinne

Odd Roger Enoksen sier til NTB at han vil gå av som forsvarsminister etter å ha beklaget å ha hatt en seksuell relasjon til en ung kvinne.

– Jeg har i dag gitt beskjed til min partileder Trygve Slagsvold Vedum, og statsminister Jonas Gahr Støre, at jeg ønsker å fratre som forsvarsminister, sier Enoksen til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) aksepterer Enoksens ønske om å gå av som forsvarsminister, og mener det er riktig.

– Jeg ble gjort kjent med saken som gjør at Enoksen trekker seg, i går kveld. Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet, men jeg mener det som framkommer i saken, er av en karakter som ikke er forenlig med den tilliten man er avhengig av som statsråd, noe jeg har formidlet direkte til Enoksen. Derfor er det riktig at han beklager og går av, sier Støre til NRK.

Støre vil innen kort tid komme tilbake til hvem som tar over som forsvarsminister.

Beklager forholdet

Enoksen sa lørdag til VG han beklager og at han ikke skulle ha hatt forholdet til den unge kvinnen. De to møttes først på en sosial sammenkomst i Nord-Norge i 2005. Deretter møtte kvinnen ham på en skoletur til Stortinget samme år.

I etterkant skal de to ha innledet det som beskrives som en svært nær og seksualisert relasjon.

– En statsråd har også et privatliv, og en statsråd kan ha et forhold utenfor ekteskapet, sier Enoksen til VG.

NRK har vært i kontakt med forsvarsdepartementet. De sier at Enoksen er på påskeferie, og har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut M. Olsen har ikke besvart NRKs henvendelser.

Tok kvinnen med på jobb

Enoksen bekrefter til VG at han og kvinnen som nå forteller sin historie, hadde mye kontakt på SMS.

Han bekrefter også at tonen i meldingene var flørtete, og sier i dag at det ikke er noe han er stolt over.

Enoksen forteller også at han tok med den unge kvinnen på jobb i 2006, og hun blir med som Enoksens gjest på åpningen av Stortinget samme dag, ifølge VG. Dette synes kvinnen var stas.

De to skal også ha hatt flere møter på Enoksens kontor mens han var statsråd.

Kvinnen beskriver overfor VG et forhold med stor maktubalanse. Relasjonen skal alltid ha vært preget av at Enoksen var politiker, og at kvinnen hadde en fascinasjon for dette. Hun studerte statsvitenskap, og var politisk interessert.

Enoksen mener derimot at han ikke hadde noe maktforhold over kvinnen.

– Ja, jeg var eldre enn henne. Ja, jeg var stortingsrepresentant først og så statsråd. Men jeg hadde aldri noe maktforhold over henne som gjorde at hun ikke kunne gått og avsluttet når som helst hvis hun følte det ubehagelig. Jeg hadde aldri noe pressmiddel overfor henne og prøvde aldri med noe press, sier han til VG.

Han vedgår likevel at han hadde et større ansvar enn kvinnen i relasjonen.

Ble varslet om i 2017

NRK har tidligere skrevet om tidligere Sp-politiker Hilde Lengali, som i 2017 leverte et formelt varsel på Odd Roger Enoksen.

Varselet gikk på forhold tilbake i 2000 og 2001, da Enoksen var partileder i Sp.

I 2000 skal Enoksen ha dyttet Lengali ned på sengen på et hotellrom, etter at de to skal ha gått på rommet for å prate om Lengalis politiske fremtid. Enoksen sier han ikke husker denne hendelsen.

I 2001 skal Enoksen ha kommet inn i damegarderoben. Lengali var naken, og Enoksen skal ha sagt at «Du ser mer ut som ei filmstjerne enn ei fembarnsmor.» Enoksen beklager denne hendelsen.

I forbindelse med saken om varselet, sendte NRK 20 spørsmål til Sps generalsekretær Olsen (se faktaboks under). Olsen ville ikke stille til intervju, men kom med følgende svar på e-post:

«Generalsekretær kan nytte juridisk bistand ved behov. Varslarar har gitt uttrykk for at dei er glade for at færrast mogleg kjenner til sakene. Dei etiske retningslinene landsstyret har vedteke gjev klare føringar for korleis eg som generalsekretær skal handtere varslar. Varsel om denne 20 år gamle saka blei motteke for to veker sidan og handtert i tråd med partiet sine etiske retningsliner. Eg blei orientert i 2017 om at det skal ha vore ei hending mange år tilbake, men at vedkommande ønska at dette ikkje skulle behandlast som ei varslingssak. Vi kommenterer som du veit, aldri varslingssaker. Det er heilt avgjerande at all informasjon blir behandla konfidensielt av oss uavhengig av kva partane i ei enkeltsak meiner. Om ikkje blir terskelen for å varsle alt for høy.»