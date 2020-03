Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avlyser besøk og møter i nærmeste fremtid fordi han kan ha vært eksponert for koronavirus.

Statsråden skal ikke selv ha noen symptomer på smitte, men håndhilste på flere mennesker i Bergen sist uke, blant annet noen som hadde vært på reise i Italia.

– Da jeg i dag fikk vite at én av dem hadde utviklet symptomer og måtte testes for korona, tok jeg mine forholdsregler, sier Bakke-Jensen til ifinnmark.no.

– Holder seg i ro

Statsminister Erna Solberg (H) sier til TV 2 at karantenen baserer seg på at Bakke-Jensen har vært i kontakt med en person som testes for viruset.

– Forsvarsministeren holder seg i ro fram til resultatene fra denne personen er klare, sier Solberg.

Hun legger til at Bakke-Jensen har deltatt på en regjeringskonferanse med andre regjeringsmedlemmer, og at det nå vurderes hvor tett kontakt han har hatt med de andre statsrådene.

Ifølge Aftenposten ble et planlagt foredrag Bakke-Jensen skulle holde på Universitetet i Oslo tirsdag, avlyst.

NRK har ikke fått svar fra Forsvarsdepartementet tirsdag kveld.

Utsetter landsmøte

Spredningen av koronaviruset i Norge fører til at Høyre utsetter sitt landsmøte.

Høyres landsmøte skulle vært holdt 27.–29. mars på Gardermoen.

– Hensynet til eldre og andre som er ekstra utsatt, har veid tungt. Det er vår plikt å sikre at vi ikke unødig bidrar til å sette liv og helse i fare, verken blant deltakerne selv eller i samfunnet for øvrig. Vi velger derfor å utsette årets landsmøte, sier generalsekretær Tom Erlend Skaug til NTB.

Det skjer etter at Folkehelseinstituttet tidligere samme ettermiddag anbefalte å avlyse eller utsette alle arrangementer med over 500 deltakere.