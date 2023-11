Oslo tingrett avsluttet i forrige måned en svært uvanlig rettssak, etter åtte dager med motstridende påstander og sterke anklager.

I fokus står en dekorert offiser med lang fartstid i Forsvaret. Han har hatt en rekke utenlandsoppdrag.

Hevder at han ble ulovlig oppsagt

17. august 2022 fikk han beskjed om at han var frabeordret på dagen, på grunn av manglende lederegenskaper.

På det tidspunktet var det et halvt år siden Ukraina-krigen startet.

Forsvaret fryktet at mistilliten mellom ham og generalmajor Elisabeth Michelsen var så stor at det kunne påvirke den operative evnen.

Under rettssaken ble det hevdet fra Forsvaret at dyp mistillit mellom militære sjefer lett kan føre til misforståelser og i verste fall ordrenekt.

– Jeg følte på alvoret og ansvaret. Det var stor risiko for at avdelingen ikke ville fungere som forventet, sa oberst Pål Harald Svarstad i vitneboksen.

Han er leder i Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Forsvaret mener at intern uro ved avdelingen også er en viktig del av denne vurderingen.

– De ansatte gikk rundt som zombier

Den frabeordrede offiseren har tatt ut søksmål mot Forsvarsdepartementet for ulovlig oppsigelse.

Generalmajor Elisabeth Michelsen mener derimot at Forsvaret har svært godt grunnlag for frabeordringen.

Hun sier det er overveldende dokumentasjon for at han ikke hadde evner og vilje til å rette opp det hun mener var et svært dårlig arbeidsmiljø ved avdelingen.

Verneombudet sa i retten at flere ansatte høsten 2021 «gikk rundt som zombier.»

– Det var en mølje av saker der folk hadde dårlige opplevelser, fortalte hun.

Verneombudet leverte i februar 2022 et varsel om tilstanden ved arbeidsstedet. Der ble det blant annet hevdet at det eksisterte en fryktkultur.

Utover våren 2022 toppet det seg med en rekke konflikter på arbeidsplassen, med anklager om alliansebygging, stengte dører og ryktespredning.

Men – Forsvarets egen internrevisjon har avdekket alvorlige mangler ved Forsvarets behandling av konflikten.

Et eksternt advokatfirma avviste også en rekke av anklagene som ble rettet mot offiseren fra en av hans underordnede.

– Grep fatt i høye lønnstillegg

Partene i saken er dypt uenige om hva som var årsaken til det forverrede arbeidsmiljøet.

Forsvaret mener det i stor grad var offiserens dårlige lederskap som var bakgrunnen, og at det uansett var hans ansvar å rette det opp.

REPRESENTERER FRABEORDRET OFFISER: Advokat Edvard Bakke. Foto: Dag Kessel / NRK

Offiserens advokat, Edvard Bakke, mener derimot at han ble utsatt for intriger og urettferdig kritikk.

– Det er også klart at en leder blir helt satt ut når han får et urettmessig varsel mot seg, og blir motarbeidet av sine egne underordnede, sa Bakke under rettssaken.

Bakke mener at offiseren ble upopulær fordi han grep fatt i ordninger med høye lønnstillegg som flere offiserer hadde under militærøvelser.

Blant annet var det en ordning der en høyere offiser skulle være «veileder» på døgnbasis under øvelser. Dette medførte høye lønnstillegg.

– En av hans underordnede sendte varsel mot ham fire ganger. Motivasjonen hans var lønn, sa Bakke i retten.

HARDT UT MOT SAKSØKER: Advokat Elisabeth Stenwig representerer Forsvarsdepartementet. Foto: Dag Kessel / NRK

Forsvarets advokat, Elisabeth Stenwig, sa i sin prosedyre at hun var forskrekket over å høre at denne saken skulle dreie seg om penger og lønn.

– Det er ikke noe galt i å gripe fatt i avtaleverket for lønn, men det må gjøres i samarbeid med de ansatte. Disse endringene ble ikke forankret i avdelingen, sa hun.

«Varslergeneral» fikk selv varsel mot seg

Men rettssaken i Oslo tingrett kommer i en særstilling også ut fra andre årsaker.

Offiseren ble nemlig frabeordret kort tid etter at han hadde sendt inn et varsel mot Elisabeth Michelsen sommeren 2022.

– Dette er ulovlig gjengjeldelse, mener advokat Bakke.

– Varslere har et særskilt vern etter lovverket.

Det spesielle med denne saken, er at det er nettopp Michelsen som er utnevnt til å lede Forsvarets arbeid mot mobbing og trakassering.

Krever 250.000 kroner i oppreisning

Hennes advokat, Elisabeth Stenwig, mener det kan bevises at hun rett og slett ikke visste om varselet.

Hun mener det også kan bevises at beslutningen om å frabeordre offiseren egentlig ble tatt i slutten av juni.

Meningen var å ta hensyn til offiseren ved å ikke gi en så dramatisk beskjed rett før sommerferien.

Advokat Edvard Bakke mener offiseren har krav på minst 250.000 kroner i oppreisning.

Dom i saken kommer trolig mot slutten av måneden.