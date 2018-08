Forsvarerne har fått 9,6 mill. før ankesaken

Elden bruker også store ressurser fra eget hus.

– Ja, vi har i tillegg en del personer som jobber på saken utenfor salen. Det er vårt eget ansvar, sier John Christian Elden, forsvarer for Eirik Jensen.

Disse får ikke betalt fra det offentlige. Elden oppgir at et tosifret antall har vært innom saken på kontoret hans, mens sjefen og hans medforsvarere gjør alt de kan for å frikjenne Eirik Jensen i rettssal 250.

Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, har fått utbetalt 3.433.575 kroner.

Flere forsvarere nå

Men det er store betalinger som gjenstår. Det er kun advokat Arild Holden som har fakturert i forbindelse med ankesaken i Borgarting lagmannsrett, ettersom han er ferdig med saken. Nå er det advokatene Sidsel Katralen og Thomas Randby som er i Eldens team.

ELDENS TEAM: Sidsel Katralen var også med som forsvarer i første runde i Oslo tingrett, med seg nå har hun også Thomas Randby. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jensen vil ha et offensivt forsvar, og da skal han få et offensivt forsvar. Han vil at alt skal frem, og at vi skal føre egne bevis. Da gjør vi det, sier Elden.

Det betyr gjennomgang av detaljer så mye som 20 år tilbake i tid. Totalt har advokatene hos Elden fått utbetalt mer enn seks millioner kroner, gjennom den offentlige salærsatsen (timelønnen), som er på 1020 kroner:

John Christian Elden: 3.227.625 kroner fra Oslo tingrett.

Arild Holden: 2.358.714 fra Oslo tingrett og 492.150 kroner fra Borgarting lagmannsrett.

TILBAKE: Eirik Jensen tilbake i retten for ankesaken. Med seg har han tre forsvarere. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I tillegg har revisor Helge Bettmo fått utbetalt 483.864 kroner fra Oslo tingrett. Elden mener det hadde vært umulig å forsvare Jensen på en ordentlig måte alene.

– Vesentlig mindre enn Spesialenheten

– Vi er pålagt å sitte i retten hele tiden. Så må jo andre sitte på kontoret og utvikle det vi driver med. De jobber med problemstillinger som dukker opp, ting som må undersøkes og vitner som må ringes, sier Elden.

– Hvorfor gjør dere det?

– Fordi det er en viktig sak og en må få den best mulig opplyst. Det er så omfattende og mange dokumenter. Den går gjennom nesten alle straffesaker i Norge de siste 20 årene som har med narkotika å gjøre, og det makter ikke en person å gjøre alene, sier Elden.

AKTORAT: Spesialenhetens leder, Jan-Egil Presthus (til høyre) og Spesialenhetens aktor Guro Glærum Kleppe som er i samtaler med statsadvokat Lars Erik Alfheim. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Men dere er villig til å legge ut millioner for å føre saken på en forsvarlig mulig måte?

– Vi håper å få lønna her som i alle andre saker, men problemstillinga her som i alle andre saker er at advokaten må gjøre jobben først og sende regninga etterpå, sier Elden.

– Hvor mye kommer Elden til å fakturere i denne saken?

– Det har jeg ingen formening om på nåværende tidspunkt. Vesentlig mindre enn det Spesialenheten har brukt, sier Elden.

– Hva tenker du om pengebruken i saken?

– Nei, det burde jo ikke være en tiltale og da hadde saken vært gratis, sier Elden.

Over 30 millioner

Utgiftene før ankesaken er altså på 11.928.410 kroner.

I RETTEN: Eirik Jensen i samtale med en av sine forsvarere. Foto: Ola Hana / NRK

Totalt har saken kostet over 30 millioner kroner. NRK har tidligere fått opplyst at prislappen for Spesialenhetens del av etterforskningen i 2014 og 2015 var på 21,1 millioner, mens Asker og Bærum politidistrikt fortalte at etterforskningen hadde kostet 1,8 millioner kroner.

24. februar 2014 ble Jensen pågrepet av bevæpnet politi i garasjen på politihuset i Oslo. Da var hasjsmugleren Gjermund Cappelen allerede pågrepet en drøy måned tidligere og politiet hadde drevet skjult etterforskning i lang tid.

Forsvarer for Gjermund Cappelen, Benedict de Vibe har ifølge Oslo tingrett fakturert 3.433.575 før jobben med ankesaken startet.