Saken mot tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal (Ap) nærmer seg slutten.

Forsvarer Erik Lea innledet torsdag forsvarets prosedyre med å si at man i denne saken dessverre har beveget seg bort fra den ordinære bevisbyrde.

– Det nærmer seg en situasjon hvor Liadal skal bevise sin uskyld, sa Lea.

Han mener feilaktige forutsetninger har blitt lagt til grunn fra start.

– Aftenposten blåste Liadal av banen 9. april 2019 ved å henge henne ut og omtale alle disse såkalte fiktive reiseregningene.

Slik hevder han det har vært i ettertid også. Under politietterforskningen forbeholder man henne en rekke ting, som kan sannsynliggjøre at reisen ikke har funnet sted, sa Lea.

Deretter har det vært opp til Liadal å kommentere det, og forsvaret sier hun måtte bevise at hun faktisk hadde vært på stedene reiseregningene tilsa.

– Det er ikke Liadal som skal bevise noe som helst. Det er påtalemyndigheten som har bevisbyrden, understreket Lea i sin prosedyre, og spurte om det virkelig er bevist.

Redusert sum

Forsvaret la torsdag fram en reduksjon i tiltalen som de mener retten kan se som et grunnlag hvis hun skal domfelles.

– En må ikke gå i den felle og tro at advokatene Lea og Helland tror at hun skal dømmes, men hvis hun skal dømmes er dette maksverdi, understreket forsvarer Erik Lea.

Ifølge forsvaret kan Hege Haukeland Liadal maksimalt dømmes for feil i reiseregninger tilsvarende en sum på 52.128 kroner.

Påtalemyndigheten la onsdag fram påstand om straff. De ber om fengselsstraff i ni måneder, og mener at Liadal skal betale tilbake til sammen 125.353 kroner for uriktige opplysninger i 56 reiseregninger.

Forsvaret har gått gjennom disse, og trukket fra det de mener hun skal ha krav på. Deres beløp er betydelig mindre.

Hege Haukeland Liadal Ekspandér faktaboks Født i 1972 i Haugesund.

Politiker for Arbeiderpartiet.

Gift, tre barn.

Har sittet to perioder på Stortinget, valgt inn første gang i 2013.

Satt i familie- og kulturkomiteen i første periode og i energi- og miljøkomiteen i andre periode.

Ble ikke ikke nominert av Rogaland Ap til stortingsvalget i 2021. Kilder: Stortinget.no og NRK.

I sin replikk fulgte aktoratet opp denne reduksjonen.

– Det innrømmes altså, slik jeg forstår det, at Liadal var uaktsom i det minste, sa statsadvokat Monica Krag Pettersen. Hun sa hun savnet en forklaring på hva denne uaktsomheten består i.

Bevismangel

Forsvaret legger vekt på Liadals samarbeidsvillighet.

Hun har gitt innsyn i hennes og mannens kontoer, i reiser med privat bil, morens bil, og i kalenderen hennes.

– Ingenting er holdt tilbake, sa forsvarer Erik Lea i retten.

Opplysninger derfra er brukt som bevis, som ifølge forsvaret ikke holder.

For eksempel kan ikke påtalemyndigheten vite hvilken bil Liadal hun har brukt, hvilken vei hun har kjørt, eller hvor lenge hun har vært på reise.

Det at det ikke finnes regninger eller registrerte bompasseringer som beviser at hun var der reiseregningen sier hun var, beviser heller ikke at hun ikke var der, mener forsvaret.

Økonomisk motiv

Aktor har vist til at Liadal har hatt forbrukslån, inkassokrav og lite sparepenger, og mener dette har gitt henne et økonomisk motiv for bedrageri.

– Økonomiske motiv klarer jeg faktisk ikke se, sa forsvarer Erik Lea i retten torsdag.

Han viser til at familien har hatt en årlig inntekt på rundt halvannen million kroner, og at det er vanlig å for eksempel betale ned på lån heller enn å ha sparepenger.

Det finnes ingen bevis på at hun manglet penger, mener Lea.

– Hun har ikke med disse reiseregningene med viten og vilje forsøkt å skaffe seg penger hun ikke har krav på. Men hun har opptrådt grovt uaktsomt, sier hun.

Forsvaret holder fast ved at Hege Haukeland Liadal kan ha opptrådt uaktsomt i enkelte tilfeller, men at hun ikke med forsett har forsøkt å berike seg.

Forsvarer Erik Lea fremmet torsdag påstand om at Liadal prinsipielt frifinnes.

Tiltalt for grovt forsettlig bedrageri

Den 9. april 2019 skrev Aftenposten at Arbeiderparti-politiker Hege Haukeland Liadal hadde levert inn fiktive reiseregninger som stortingsrepresentant. Hun innrømmet da at hun hadde gjort feil, og erkjente at hun hadde levert regninger for reiser hun aldri hadde vært på.

Stortingets administrasjon politianmeldte henne for mulig misbruk av reisegodtgjørelse.

Tiltalen om forsettlig grovt bedrageri overfor Stortinget som kom i mars omfatter 56 reiseregninger fra høsten 2016 til høsten 2018, og rettssaken startet 2. november.

Saken ble ferdig i retten torsdag 9. desember.

Ifølge tingrettsdommer Steinar Backe planlegges rettsmøte for domsavsigelse i slutten av januar.