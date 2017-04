Forsvareren: – Det var ikke spiker på sprengladningen

Tenåringen ble tatt med en bombelignende gjenstand i Oslo sentrum lørdag kveld, og er varetektsfengslet i to uker.

I går fortalte NRK at gjenstanden var laget av lightergass og splinter, etter opplysninger fra flere kilder. Senere gikk politiadvokat Kathrine Songstad i PST ut med opplysninger om sprengladningen:

– Det er en tale om enhet som trolig har inneholdt lightergass. Så skal det ha vært teipet spiker utenpå denne enheten, sa politiadvokaten til NRK.

17-åringens forsvarer, Aase Karine Sigmond, mener det blir upresist.

– Det var ikke spiker, det var biter av ståltråd, sier Sigmond til NRK.

– Skulle det ha en annen funksjon enn spiker?

– Jeg mener det er sentralt for skadepotensialet, svarer Sigmond.

Forsvareren sier gjenstanden 17-åringen ble pågrepet med, ikke bør rammes av straffeparagrafen som tenåringen er siktet etter. Han er siktet for besittelse av en sprengladning, der strengeste tolkning gir en strafferamme på inntil 15 år.

– Lovteksten omtaler større sprengladninger. Her har vi lightergass og biter av ståltråd. Spiker ville gitt et større skadepotensiale, sier Sigmond.

Forsvarer Aase Karine Sigmond reagerer på måten gjenstanden blir omtalt på. Hun mener saken kan ende med en henleggelse, fordi guttens sprengladning ikke er av en karakter som er straffbart. Foto: Martin H. W. Zondag

Bombeekspert: – Like alvorlig

Politiadvokat Kathrine Tonstad er ikke tilgjengelig for et intervju, men informasjonssjef Martin Bernsen sier dette om gjenstanden.

Per Nergaard i Norsk Folkehjelp sier at ståltråd gjør sprengladningen mindre farlig enn spiker. Likevel endrer det ikke alvorsgraden, ifølge bombeeksperten. Foto: NRK

– Det som ble brukt faller inn under det vi kan kalle en improvisert eksplosiv innretning, sannsynligvis en gassbeholder med splintvirkende materiale teipet på utsiden. Etterforskningen rundt dette pågår fortsatt og det er derfor begrenset hva vi kan si om dette, sier informasjonssjef Martin Bernsen.

Bombeekspert og assisterende generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Per Nergaard, mener saken fortsatt er like alvorlig.

– Ståltråd vil være et mykere materiale, der gjennom mindre farlig, men det forandrer fortsatt ingenting. Det er forsøk på å lage splintbombe og jeg tror ikke han har hatt tanke på hardhet i materiale da den ble laget, sier Nergaard.

Samarbeider med politiet

Gutten satt fem til seks timer i avhør etter at han ble pågrepet, og har ikke gitt nye forklaringer til politiet siden.

– Han samarbeidet med politiet, og ga dem alle koder og innlogginger til hans dataenheter og kontoer. Politiet har tilgang på alt han har, sier advokat Sigmond til NRK.

17-åringen ble oppdaget av en parkeringsvakt ved Grønland i Oslo rundt klokken 22 lørdag kveld. Vakten mente gutten oppførte seg mistenkelig og kontaktet politiet.

Ifølge tenåringens forklaring skulle han avfyre gjenstanden et øde sted, uten fare for å skade andre. Han ble pågrepet i det tett befolkede Grønlandsområdet, et stykke fra sin egen adresse. Hvor han skulle og om han skulle møte noen før han dro, vil verken politiet eller hans forsvarer svare på.