Forsvarer: – Terrorsak i London var ren politiprovokasjon

25-åringen fra Skien er tiltalt for tre forsøk på medvirkning til terror ved at han hadde kontakt med personer i andre land på sosiale medier.

Terrorangrepene skal ha vært planlagt i Danmark, England og et i ukjent land.

– Han ser på den ene som en ren politiprovokasjon, sier forsvarer Brynjar Meling.

Mannen er også tiltalt for deltakelse i terrororganisasjonen IS.

Skulle sprenge kirke i London

Safiyya Shaikh ble i fjor dømt til livstid i fengsel i England for å ha planlagt å gjennomføre en terroraksjon mot St. Pauls katedral i London. Foto: Metropolitan Police / AP

3. juli i fjor ble da 37 år gamle Safiyya Shaikh dømt til livstid i fengsel i England, med en minstetid på 14 år. Kvinnen som er født og oppvokst i England konverterte til islam da hun var midt i 20-årene og byttet navn.

I retten erkjente hun seg skyldig for å ha planlagt en terroraksjon mot St. Pauls katedral i London.

Planen var at hun skulle ha på seg en bombevest eller ha en bombe i en bag, som hun skulle plassere der.

Kvinnen ble arrestert 10. oktober 2019.

Undercoveragenter

Det hun ikke visste var at mannen hun hadde hatt kontakt med siden august og trodde var en terrorbakmann, i virkeligheten var en undercoveragent. Han fikk henne blant annet til å møte det hun trodde var kona hans, men som også var en undercoveragent, for å ta mål til bombevesten.

I dommen fra England står det at etter å ha vurdert kontakten mellom den tiltalte kvinnen og undercoveragenten, er dommeren sikker på at alle de viktige aspektene ved planen stammet fra tiltalte, ikke fra ham, og at han oppførte seg hensiktsmessig hele tiden.

I dommen står det også at kvinnen i september 2019 var i St. Pauls katedral og filmet og tok bilder. Hun skal ha sagt til agenten at hun planla å drepe så mange som mulig og ødelegge kirken i prosessen. Hun skal også ha vurdert å plassere en bombe på hotellet hun skulle bo på før angrepet.

Planen var i utgangspunktet å gjennomføre terrorangrepet i jula, før den ble utsatt til påske.

Hadde kontakt med tiltalte

25-åringen fra Skien er tiltalt for deltakelse i terrorgruppa IS og forsøk på medvirkning til flere terrorhandling. Foto: privat

Før dette, i juni 2019, hadde kvinnen kontakt med den nå tiltalte 25-åringen i Norge i en chatt i et sosialt mediet Conversation. I tiltalen mot mannen står det at han vitende om at hun ville begå en terrorhandling mot en kirke i England, uttalte at planen var god, men at det var mye bedre å ramme en nattklubb som de var blitt beordret til.

Han skal også ha spurt om kvinnen hadde alt hun trengte, og rådet henne til å skaffe håndvåpen.

I tiltalen står det også at han sa hun ikke måtte si noe til noen og at hun måtte ha tillit til Allah.

Forsvarer Brynjar Meling kaller terrorsaken i London en ren politiprovokasjon. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Det er en aksjon i England, hvor min klient verken hadde rolle som vitne eller noe annet da den kom opp for retten. Dette var en terroraksjon som ene og alene var tilrettelagt av politi med provokasjon og det vil også få betydning for denne saken i Norge, sier mannens forsvarer Brynjar Meling.

– Det er politiet som har tilrettelagt for denne personen med både å si hvor vedkommende kan skaffe seg sprengstoff, gjort klart og levert det hun trodde var sprengstoff.

– Det er klart at det er ting som i norsk rett ikke ville vært lovlig som politimetode, sier Meling.

Forholder seg til dommen

Statsadvokat Geir Evanger sier han forholder seg til at kvinnen ble dømt i England. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsadvokat Geir Evanger viser til at saken der er behandlet i engelsk rettsvesen og at det er falt dom.

– Jeg forholder meg bare til det, og skulle det være noen ulovlig provokasjon så regner jeg med at hun ville ha blitt frifunnet i England, sier Evanger.

På spørsmål om dette ville vært lov i en norsk domstol, sier Evanger at forsvareren nesten må utdype litt mer hva han mener det.

– Jeg oppfatter det vel bare som en påstand uten begrunnelse som er kastet ut egentlig.

Forsvarer Meling sier klienten hans er klar på at det han hørte om et eventuelt kirkeangrep er ting han har tatt sterkt avstand fra og frarådet. Evanger oppfatter det ikke slik.

– Han gav jo uttrykk for at han mente at hun i England heller burde angripe et diskotek, enn en kirke og at det var et bedre mål. Men jeg har aldri oppfattet at han prøvde å få henne fra å gjøre noe, sier Evanger.

Varetektsfengslet lenge

25-åringen fra Skien ble pågrepet i september 2019 og har sittet i varetekt siden det.

– Det har vært belastende. Det har vært koranarestriksjoner og han har hatt dødsfall i nær familie, så han ser fram til å komme seg til retten og få en avklaring på hvor lenge han skal være i fengsel, sier Meling.

Saken har en øvre strafferamme på 21 års fengsel. Påtalemyndigheten mener tiltalte har deltatt i mange hundre forskjellige chattegrupper i ulike sosiale medier og at han har vært administrator i flere av dem.

Tiltalte nekter straffskyld.

Les også: – Ble radikalisert etter opphold i utlandet