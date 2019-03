Forsvarer: – Mulla Krekar vil aldri reise til Italia

Regjeringen vil ikke innfri ett eneste av mulla Krekars krav om garantier for at han skal reise til Italia og forklare i retten der.

Mandag settes retten i italienske Bolzano på nytt etter nok en utsettsettelse.

Retten har avslått Krekars tilbud om å forklare over videolink og vil fortsette saken uten at han er til stede og uten hans forklaring.

– Med mindre Kongen i statsråd godkjenner at Krekar kan utleveres til Italia, vil han ikke reise til Italia, sier advokat Brynjar Meling til NTB.

Helt siden italienske myndigheter for to år siden frafalt kravet om å få mulla Krekar utlevert, har rettsprosessen mot ham og flere andre i den sydtyrolske byen gått sin sakte gang.

Mulla Krekar vitner i utleveringssaken i 2016. Mandag settes retten i den italienske byen Bolzano på nytt etter nok en utsettsettelse. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Ifølge Meling går utviklingen i saken mot at Krekar vil bli dømt in absentia, altså uten at han er til stede. Noe nytt krav om utlevering fra Norge er ikke kommet fra italienske myndigheter.

– Ikke aktuelt

Gang på gang har Krekar sagt han vil reise dersom bare norske myndigheter utstyrer ham med de nødvendige reisepapirene. Da de endelig kom i orden forrige måned, ville han likevel ikke reise uten garantier fra den norske regjeringen om at han ville få vende tilbake etter å ha forklart seg i saken. Han har også satt som krav at Norge får ham fjernet fra FNs terrorliste.

– Krekar er utvist fra Norge på grunn av rikets sikkerhet. Jeg tror ingen land har noen som helst interesse av å be om at Krekar fjernes fra FNs terrorliste, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til NTB.

– Det er ikke aktuelt å etterkomme noen av hans krav. Det er uaktuelt å gi ham en garanti for å kunne returnere til Norge, det er uaktuelt å ta noen steg for å få ham av FNs terrorliste og det er uaktuelt å oppheve utvisningsvedtaket, sier Wara videre.

Terrorlistet siden 2003

Siden 2003 har mulla Krekar stått oppført på FNs terrorliste. Der er han utpekt som grunnlegger av den islamistiske gruppen Ansar-al-Islam som sto i kontakt med Al Qaida og med Osama bin Laden.

Medlemmer av Ansar al-Islam er også holdt som ansvarlige for terrorhandlinger i Irak.

Ifølge Meling risikerer Krekar å bli varetektsfengslet og deportert til et tredjeland, som Jordan eller Irak, dersom han drar for å avgi vitnemål i den italienske rettssaken.