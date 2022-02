Forsvarer: – Hun var fange i terrorstaten

Kvinnen ble sammen med sin fem år gamle sønn og tre år gamle datter hentet hjem fra Syria 17. januar 2020. Da hadde hun vært i Syria siden 2013.

Begrunnelsen til de norske myndighetene var at sønnen kunne være alvorlig syk. Men Frp var uenig i avgjørelsen og gikk ut av regjeringen.

Hun er den eneste norske IS-kvinnen som er kommet tilbake fra Syria. Tobarnsmoren hadde vært der siden 2013.

Politiet pågrep kvinnen da hun landet på Gardermoen, og i fjor ble hun dømt til 3,5 års fengsel.

PÅGREPET: Her blir kvinnen pågrepet på Gardermoen etter at norske myndigheter hjalp henne og barna ut av Syria. Foto: Roger Sevrin bruland, NRK

Tirsdag startet ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

– Det er ett stort spørsmål i denne saken. Blir man en deltager (for IS) om man passer hus og barn. Vi mener det, sa aktor Geir Evanger i innledningsforedraget.

Det spesielle i denne saken er at partene i stor grad er enige om hva som har skjedd. Spørsmålet er hvordan loven skal tolkes.

– Hun visste nok ikke absolutt alt, men hun var klar over at hun reiste ned til et krigsherjet område og at hun skulle slutte seg til en terrororganisasjon hvor ektemannen deltok, sier Evanger til NRK.

Ikke lenger i varetekt

AKTOR: Statsadvokat Geir Evanger. Foto: Olav Døvik / NRK

Da kvinnen ble spurt om straffskyld, ristet hun på hodet og sa lavt nei.

I retten har hun på seg en lyserosa skjorte, håret er festet i en strikk bak. Hun sier hun er student.

Kvinnen satt i varetekt fram til tingrettssaken, men har vært fri etter det. Tiltalte vil ikke bli fotografert i retten.

Forsvarer Nils Christian Nordhus reagerer på at hun omtales som IS-kvinne.

– Hun var fange i terrorstaten, sier Nordhus i sitt innledningsforedrag.

Han legger vekt på at reisen fra Norge til Syria ikke er straffbar. Han spør seg om dommerne virkelig mener at man er deltager i terrorvirksomhet om man passer hjem og barn.

FORSVARER: Nils Christian Nordhus i lagmannsretten. Foto: Olav Døvik / NRK

– Er det noen som noensinne i norsk rettshistorie er blitt dømt for å passe egne barn? Jeg tror ikke det, sier Nordhus.

Han sa at hun dro ned før IS formelt var opprettet, og at motivasjonen var kampen mot Assad.

Kvinnen kom til Syria i februar 2013. Allerede i mai ville hun hjem, påpekte forsvareren.

Sentralt vitne i Syria

31-åringen er den første såkalte IS-kvinnen som ble dømt etter opphold i Syria, og dommen kan få betydning for kvinnene som er igjen (se fakta).

Fire andre kvinner og fire barn er fortsatt igjen i Syria.

Disse norske statsborgerne er internert i Syria Ekspandér faktaboks Det reiste minst 11 kvinner fra Norge til Syria. Seks av disse er funnet av Aftenposten og NRK. Resten er antatt døde, savnet eller på ukjent sted. Disse fire kvinnene med norsk statsborgerskap er i Syria nå: Aisha Shazadi Kausar fra Bærum med ett barn. Kausar ble flyttet til leiren Al Roj i 2020. Har tidligere sagt til Aftenposten at hun ønsker å komme tilbake til Norge, men helst Pakistan. I oktober 2020 sa hun til NRK at hun angret på at hun hadde bedt norske myndigheter om hjelp.18. mai 2021 meldte Aftenposten at hun ønsket hjelp fra norske myndigheter.

Kvinne (23) fra Bærum med ett barn i leiren Roj. Har sagt til Aftenposten at hun ønsker å returnere til Norge. Hun vil ikke ta avstand fra IS.

Kvinne (27) fra Bærum i Al Hol med to barn. Har også sagt at hun vil til Norge med barna, men har ikke bedt norske myndigheter om bistand.

Kvinne (34) fra Levanger. Kvinnen er barnløs. Hun omtaler tiden med terrorgruppa IS som den beste i sitt liv. Kvinnen er i Al Hol.

Det betyr at det totalt er fire norske barn i leirene. Det er ikke kjent om noen menn med norsk statsborgerskap er fengslet i Syria eller Irak. I januar 2020 ble en kvinne fra Oslo med to barn hentet hjem til Norge. I et intervju med NRK i mars 2019 sa hun at hun hadde et sterkt ønske om å returnere til Norge. (Kilde: NRK og Aftenposten)

Forsvarer Nils Christian Nordhus har ført opp Aisha Shezadi Kausar som vitne i ankesaken. Han mener hun må hentes til Norge for å delta i rettssaken, men det har ikke skjedd. Kausar bodde sammen med tiltalte i Syria.

– Det er offentlig kjent at hun ønsker å komme tilbake til Norge. Jeg mener hun er helt sental. Jeg konstaterer at hun per nå ikke er her, men håper hun kommer og kan bidra, sa Nordhus i retten.

Aisha Shezadi Kausar og de tre andre norske IS-kvinnene som fortsatt befinner seg i leire i Syria er alle siktet for terror av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Siden Kausar fortsatt er i Syria, blir vitnelisten tilnærmet lik den som var i tingretten.

FØRT OPP SOM VITNE: Aisha Shezadi Kausar fra Bærum er fortsatt i Syria med ett barn. Kausar ble flyttet til leiren Al Roj i 2020. I det siste intervjuet med Aftenposten i mai 2021 sier hun at hun ønsker hjelp fra norske myndigheter. Foto: NRK

Mener hun er utsatt for menneskehandel

Den tiltalte kvinnen har erkjent at hun hadde ekstreme holdninger, men hevder hun lot seg overtale til å flytte til Syria på grunn av kjærligheten til fremmedkrigeren Bastian Vasquez.

I februar 2013 var ikke IS formelt opprettet. Vasquez var da medlem av Nusrafronten, som hadde bånd til Al Qaida.

– Påtalemyndigheten mener hun var klar over kvinnens plass i ekstrem islam. Og klar over at hun ville bli totalt underordnet mannen i Syria, sier Evanger.

Kvinnen har forklart at hun angret etter kort tid, og har fortalt om et liv med vold, overgrep og tvang. Etter at Vasquez døde la hun ut på en lang og farlig flukt gjennom Syria før hun kom til flyktningleiren Al Hol.

Hun har senere tatt avstand fra IS og det organisasjonen sto for.

Forsvarer Nils Christian Nordhus hevdet i tingretten at hun må betraktes som offer for menneskehandel.

– Kort sagt er vi uenig i at hun kan frifinnes på det grunnlaget, sier aktor Geir Evanger.

Påtalemyndigheten erkjenner at hun har gjort reelle forsøk på å komme seg hjem, men at det ikke fritar henne fra straff.

Evanger mener hun visste hva hun dro til, noe tingretten var enig i.

– Hun reiste av egen fri vilje til Syria. Hun hadde et oppriktig ønske, og har i avhør sagt at hun ønsket å gi sitt bidrag til hellig krig. Hun ble ikke utsatt for tvang under reisen, og visste at hun ville være underlagt strenge forhold, sa tingrettsdommer Ingmar N. Nilsen.

Kan gå til Høyesterett

Forsvarer Nordhus har omtalt tingrettsdommen på 3,5 års fengsel som historisk og streng.

Aktor mener det kan være en sak som går helt til Høyesterett.

– Det er første sak av sitt slag i Norge, så det alene kan vel tale for at Høyesterett uansett bør prøve det. Men vi får nå se når vi kommer dit og det foreligger dom fra lagmannsretten, sier Evanger.