Forsvarer: – Dette er en overdrivelse

Arve Ringsbye er forsvarer for en 20-åring, som ble varetektsfengslet i forrige uke. Han er siktet for befatning med hasj, men ikke som del av et nettverk.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han er siktet for ett kvantum hasj, og ingenting utover det, sier Ringsbye.

Politiet har kalt dette en aksjon mot et kriminelt nettverk, men forsvareren bestrider at det er snakk om et større kvantum.

– Det er en overdrivelse å kalle dette for en stor narkotikasak, sier Ringsbye.

En medsiktet i saken, en 22-åring, hevder at han var i skogen ved en tilfeldighet.

– Han nekter straffskyld har ingenting med den saken å gjøre. Han var kun ute og lette etter nøkler, sier forsvarer Eva-Marie Stryker.

«Kriminell gruppe»

Samtidig henviser Oslo tingrett til en kriminell gruppe i fengslingskjennelsen.

«Retten har merket seg at det dreier seg om et betydelig kvantum narkotika. Siktede anses dessuten som en del av en kriminell gruppe» står det i kjennelsen.

Det vises også til at politiet arbeider for å avdekke bakmenn i saken.

20-åringen ble fengslet for fire uker i forrige uke.

