Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke greit, vi har fortsatt knapphet på vaksiner i Norge, sa Marit Tuv kommuneoverlege i Vang i en debatt i Politisk kvarter tirsdag.

Hun er en av 125 kommuneoverleger som har skrevet under et opprop i VG. Der de ber regjeringen om å snu om at Stortinget skal hurtigvaksineres.

Tuv mener at det er feil av politikerne skal prioriteres.

– Det er fortsatt mange risikopasienter i Norge som ikke er vaksinerte. Det er fortsatt helsepersonell som ikke er vaksinerte. Og det er fortsatt helsepersonell på sykehus som ikke er fullvaksinerte, sa Vang.

Knappe fire uker før sommerferien deres begynner har regjeringen prioritert seg selv og stortingspolitikerne fram i vaksinekøen, står det i kronikken.

Vaksineres denne uken

Fredag varslet statsminister Erna Solberg at 500 såkalt samfunnskritisk helsepersonell skal prioriteres i vaksinekøen.

Blant dem er alle i regjeringen, nøkkelpersoner i FHI og Helsedirektoratet.

I morgen og torsdag skal politikerne som har takket ja få sin første vaksinedose.

Prioriteringen er omstridt og flere har gjort at flere har gitt fra seg sin prioriterte vaksinedose.

Siv Jensen (Frp) er blant flere politikere som takker nei til å bli prioritert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Siv Jensen takker nei

Tidligere Frp-leder Siv Jensen vil vente på sin tur i vaksinekøen og er blant politikerne som takker nei til vaksinen hun tilbys som folkevalgt.

– Jeg er ikke vaksinert enda, men vil takke nei til dette tilbudet, skriver Siv Jensen i en e-post til Avisa Oslo.

Det samme gjør Arbeiderpartiets Siri Staalesen. Fra før av har en rekke politikere sagt nei til denne vaksinen, deriblant Rødts Bjørnar Moxnes og Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Flere har reagert på at stortingspolitikerne prioriteres i vaksinekøen, og Solberg har blant annet kalt beslutningen hårreisende.

En fotograf tar bilder under muntlige spørretime i Stortinget onsdag. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Kaller oppropet populisme

Snorre Valen, politisk redaktør i Nidaros, kaller oppropet fra kommunelegene en form for populisme.

– Jeg reagerer ikke på at kommuneoverlegen reagerer på prioriteringene, sa Valen under Politisk kvarter.

– Men at man har sett seg nødt til å argumentere mot det som er en av de aller viktigste hendelsene for oss alle, nemlig valgkamp. Som om det er en slags ferie og hygge. Noe vi bare kan gjennomføre på et Teams-møte, sa han.

– En av utfordringene vi har måttet leve med det siste året er at sivilsamfunnet og demokratiet vårt har gått på lavbluss, sa Valen.

Marit Tuv, kommuneoverlege i Vang, er kritisk til at politikerne prioriteres. Foto: Hallgrim Rogn

Tuv argumenterer med at prioriteringene må gjøres på bakgrunn av faglige vurderinger.

– Dette er å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. De har ikke anbefalt at Stortingspolitikerne skal vaksineres. Strategien er fortsatt å forhindre sykdom og død, sa hun.

– Dette er ikke faglig, det er strategisk, sa Tuv.

Valen mener det dreier seg om en annen debatt.

– Regjeringen kan fint prioritere bort å vaksinere Høyesterett, regjering og Stortinget nå, men det er ikke det som sørger for at vi får vaksinert alt av lærere, barnehageansatte, eller helsepersonell. I så fall er det andre omprioriteringer som må gjøres, sa Valen.

– Jeg synes at man bør gå inn i den diskusjonen uten å redusere demokratiet i et valgår. Jeg vil slå et slag for et så fungerende lokal -og nasjonaldemokrati som overhodet mulig akkurat i år. Nettopp fordi det er pandemi, sa Valen.