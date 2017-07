Første oppgjør med faktasjekkestedet Faktisk.no

Vanligvis står statssekretær Sigbjørn Aanes (H) plantet i blått og Trond Giske (Ap) i rødt hjørne i det politiske ordskifte. Dagens lansering av Faktisk.no har lokket dem ut i ringen sammen.

– Jeg tror aldri jeg og Giske er enige, så da kan det være verdt å lytte, sier Aanes.

Frykter petimeterkultur og pressens eget føleri

Både Aanes og Giske mener lanseringen av Faktisk.no er både viktig og riktig.

Faktasjekknettstedet «Faktisk» Ekspandér faktaboks En selvstendig redaksjon, men som eies av de store mediehusene NRK, VG, Dagbladet og TV2 i samarbeid.

Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse, NRK og TV2 bidrar med inntil ti millioner kroner for å sikre driften i aksjeselskapet i oppstarten.

Faktisk skal faktasjekke det offentlige ordskiftet og avdekke falske nyheter som sprer seg i det norske samfunnet. Målet er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge.

Faktisk skal faktasjekke påstander fra politikere og andre. Innholdet blir tilgjengelig for alle på faktisk.no

Redaktør er Kristoffer Egeberg.

Trond Giske (Ap) med klare forventninger til faktasjekkerne i Faktisk.no. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er bra at vi har faktasjekk, men vi må sørge for at vi ikke får et politisk ordskifte som gjør at vi går rundt som vandrende excel-ark og forskningsrapporter. Vi skal være faktabasert, men vi må ha et ordskifte der vi ikke må ta alle forbehold hele tiden, sier Aanes.

Giske reagerte da han selv ble faktasjekket for påstanden under.

Han innrømmer at han var upresis, men er enig med Aanes i at alle forbehold ikke kan være med i alle resonnement.

I tilsvaret til Faktisk.no er han også kritisk til det faglige grunnlaget for sjekken av påstanden:

– Det ser ikke ut som om Faktisk.no i det hele tatt har gått inn i finansieringssystemet for private skoler. Det er et minstekrav når man driver med «faktasjekk».

Samtidig advarer både Giske og Aanes mot å blande sjekk av rene fakta og politiske utspill som hører hjemme i nettopp ordskiftet.

– Det som gjør at jeg kanskje ble litt skuffet i dag er at VG, Dagbladet, NRK og TV2 stiller merkevaren sin i ryggen, og at man har skapt forventning om noen som skal jakte fake news og bidra til en mer ryddig debatt. Jeg føler at prosjektet ikke bare går inn for å se på fakta, men at de også legger eget føleri inn i det. Jeg opplever at man forsøker å ta ut enkeltdeler av resonnement, og da blir jeg litt på vakt. Vi må alle passe på at vi holder oss til fakta og at vinklinger fra både pressen og politikere ikke går for langt.

Faktisk-redaktør krever ikke total nøyaktighet

Redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no avviser at de skal fremme en petimeterkultur der alle forbehold må med i alle budskap.

– Vi snakker ikke om at alt skal være 100 prosent vanntett, men at noen forbehold eller litt mer presisjon kan gjøre ordskiftet bedre. Også er jeg enig med Aanes i at det offentlige ordskiftet i Norge ikke er på et håpløst nivå, og jeg er også enig i at media kan se seg tjent med å ta litt mer forbehold og være mer presise i det vi gjør, sier Egeberg.

Det får Giske til å gi følgende løfte:

– Jeg skal være mer presis, men det unndrar ikke at dere må ha en slags validitet i den faktasjekken dere gjør.

Aanes har også et løfte å komme med.

– Jeg kommer til å være en tipser, og jeg kommer til å diskutere masse med alle som driver med faktasjekk, både når de sjekker oss og når de sjekker andre.