– Det er faktisk helt fantastisk at vi kunne ende opp med å lage film, sier Angel Jansen (19) til NRK.

Angel Jansen har drømt om bli skuespiller siden hun var liten og så mange Bollywood-filmer. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Hun har hovedrollen i filmen Lavina, som nettopp er lansert. Filmen handler om en ung jentes anstrengte forhold til sin far.

– Det vanskeligste var å gråte, for når jeg hadde pause, lo jeg. Og når jeg kom tilbake, måtte jeg være trist, ler Jansen.

– Hjertet mitt banket hardt

Helt fra hun var liten har hun sett på Bollywood-filmer. 19-åringen mener at det inspirerte henne til å bli skuespiller.

– Jeg følte at jeg ikke bare spilte bestemor til jenta i filmen, men til mine egne barnebarn, sier Sivilja Josef. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Drømmen min var alltid å være med i en Bollywood film. Jeg ønsker det fortsatt, men jeg tar det som kommer, sier Jansen.

Hun håper rollen skal gi henne flere muligheter som skuespiller.

Det gjør også Sivilja Josef, som spiller en av de andre hovedrollene, som bestemor i filmen.

– Da jeg var med i denne filmen, kjente jeg at hjertet mitt banket hardt, sier hun til NRK.

Hun rakk umiddelbart opp hånden da regissøren søkte etter skuespillere.

– Det er mange som føler seg gamle når de er på min alder, men jeg følte ikke det. Jeg følte meg ung, og jeg klarte det. Jeg var sikker på at jeg skulle klare det, sier Josef.

Bestemor er en av hovedrollene i filmen og spilles av Sivilja Josef. Foto: Gorillafilm

Opp- og nedturer

Romer som folkegruppe har sine røtter i Europa, og det finnes et mangfold av romske kulturer i Europa.

Minoriteten har hatt fotfeste i Norge siden 1800-tallet, og har opplevd å bli sterkt stigmatisert.

I 2015 fikk norske romer en etterlengtet unnskyldning fra myndighetene om hvordan de er blitt behandlet i Norge.

Filmen gir innblikk i romske tradisjoner, men viser også at livet til norske romer er preget av det samme som gjelder oss alle; opp- og nedturer, og de nære ting.

– Vi er stolte over å være rom, og vi er stolte over at vi kunne lage en film og vise den rundt i verden, sånn at vi får vite også hva andre synes om den, sier Jansen.

– Jeg er så stolt som jeg kan være, sier mor Natalina Jansen, om at datteren spiller hovedrollen i filmen. Hun spiller selv en birolle og har vært kulturrådgiver i prosessen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Ressurs

19-åringens mor har vært en pådriver for å fremme aksept for romer i det norske samfunnet, og håper filmen kan være med på å skape endring.

– Vi vil vise hvem vi er. Vi kjemper for å bli hørt og bli synlige her i Norge på en helt annen måte enn vi har vært tidligere, sier Natalina Jansen til NRK.

Hun spiller selv en birolle i filmen og har vært kulturrådgiver i prosessen.

Jansen opplever at storsamfunnet ofte ser på romer som et folk som ikke klarer så mye, og vil fremme at det er langt fra sannheten.

– Vi har stor kapasitet, og håper vi kan bli sett som den ressursen vi er, sier hun.

Natalina Jansen håper flere filmprodusenter vil ta kontakt.

– Ja, absolutt, vi ønsker å lage mer film, sier hun.

Natalina Jansen har jobbet lenge og målrettet for å endre storsamfunnets syn på romer, til det bedre. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Muligheter

Josef mener at filmen også kan løfte fremtidshåpet for romske barn, fordi den inviterer til å se langt flere muligheter enn hennes generasjon har opplevd å ha.

De unge har også bedre forutsetninger, blant annet fordi de går på skole, noe ikke Josef har gjort.

Hun mener likevel å ha mye å bidra med, ikke minst fordi motet er sterkt til stede.

– Jeg var tøff som ble med. Det er mange som tror at vi ikke klarer å gjøre noe, men vi klarer mye uten å være så flinke til å lese og studere, sier Josef.

Farzad Samsami i Gorillafilm er regissør for filmen. Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Flere stemmer

Romano Kher, som er romsk kultur- og ressurssenter i Oslo, ble springbrettet for filmen.

Regissøren, norsk-iranske Farzad Samsami, jobber på senteret, og ble således godt kjent med det romske miljøet.

Angel Jansen har sin første rolle i filmen Lavina. Foto: Gorillafilm

Manuset til Lavina er basert på en av de personlige historiene han fikk høre av ungdommene han møtte der.

– For meg som filmskaper har det alltid vært viktig å fortelle historier om mennesker som sjelden får skjermtid, og historier som blir forbigått, sier Samsami til NRK.

Lavina ble lansert i Oslo sjette mai og er allerede vist på Grimstad kortfilmfestival. Filmen er blant annet finansiert av Norsk filminstitutt, Viken filmsenter og Kulturrådet, og er gjort i samarbeid med Romano Kher.

– Nå synes jeg at vi er i en tid der enda flere stemmer får komme til, og der enda flere historier får lov til å se dagens lys, sier regissøren.