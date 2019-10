I fjor høst ble det klart at KrF og regjeringspartiene vedtok å fjerne 350-kronersgrensen, som en del av budsjettforliket for 2019.

Tidligere har man verken trengt å betale merverdiavgift eller toll på varer under 350 kroner som man bestiller fra utlandet. Når dette avgiftsfritaket fjernes, fører det til at varene blir dyrere.

I regjeringens ordning vil det imidlertid bli opprettet et system som gjør at de utenlandske netthandelsplattformene må betale inn merverdiavgiften.

I juni sendte Finansdepartementet forslaget ut på høring, men foreslo i tillegg å øke tollfrigrensa på varer til 3000 kroner.

Under fremleggelsen av statsbudsjettet i dag, ble det klart at ordningen om å øke fritaket på toll på varer blir stående, til tross for massiv kritikk fra handelsnæringen på forhånd.

– Dette er både uansvarlig og helt uforståelig. Man fjerner 350-kroners grensen på papiret. Vi frykter at realiteten er at den kommer til å bestå sånn som den er i dag, og samtidig så øker man også fritaket for toll fra 350 til 3000 kroner, sier Harald Andersen, direktør i Virke Handel.

Han føler at regjeringen ikke har tatt deres høringsuttalelse på alvor.

– Jeg føler dette er å føre både næringen og Stortinget bak lyset. Stortinget har vært krystallklare overfor regjeringen at 350-kroners grensen skal avvikles fra første januar neste år. Nå utsetter man dels avviklingen til første april, og så innfører man en ordning som i praksis ikke vil bety at man avvikler ordningen, og i tillegg så går det altså fra vondt til verre hva gjelder klær.

Treffer norsk kleshandel

Dette betyr, ifølge Andersen, at en jakke du for eksempel kjøper fra en utenlandsk netthandelsplattform for 3000 kroner i dag, blir 321 kroner billigere fra første april neste år.

Direktør Harald Andersen i Virke Handel. Foto: Virke

I praksis betyr det at det blir billigere for folk å kjøpe klær på nett i utenlandske nettbutikker, og dette mener Andersen føre til at norske bedrifter ikke kan konkurrere mot de utenlandske.

– Dette treffer i bredden av norsk kleshandel hardt. Fra små frittstående klesbutikker til de store kjedene. Det er både klær, sport og andre forretninger som selger tekstilvarer, sier han.

Ny ordning

Mens forbrukerne tidligere har sluppet å betale merverdiavgift på varer under 350 kroner, vil man med den nye ordningen betale denne avgiften fra første krone når man kjøper en vare fra utlandet.

Regjeringens forslag går ut på at det skal opprettes en registrerings- og rapporteringsordning for betaling av merverdiavgift hvor ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller netthandelsplattformen. Disse vil i den nye ordningen betale merverdiavgiften rett til Skatteetaten.

Det vil si at når du handler på nett, vil du få en eksakt pris der merverdiavgiften er regnet med, og hvor ikke ekstra avgifter kommer i tillegg slik de gjør i dag. Dette gjelder for varer som har en verdi på opptil 3000 kroner.

Øker tollgrensen for å få enkel ordning

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet tror de store salgsselskapene som Amazon, Wish og Ebay vil benytte seg av ordningen.

– Forutsetningen for dem er at det er en enkel plattform, som jeg mener vi har fått til. Så må de også få litt tid på å få dette inn i systemene sine, så de kan levere en god tjeneste til forbrukerene.

Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet. Foto: Rune Kongsro / Finansdepartementet

Dersom utenlandske netthandelsplattformer og selskaper ikke registrerer seg, vil det gå ut over forbrukeren som må betale merverdiavgift og andre utgifter knyttet til å få varen tilsendt til Norge.

Næsje mener at ordningen hvor også utenlandske selskaper må betale merverdiavgift, vil føre til en mer lik konkurranse mellom disse og norske butikker.

Han har blitt forelagt kritikken fra Virke om å øke fritaket på toll på varer, men mener at en tollfrigrense på 3000 kroner ikke vil utgjøre så mye når man handler på nett.

– Det har vi gjort for å få denne ordningen enkel, slik at de store selskapene går inn, at vi får krevd inn merverdiavgift og fordi det blir bra for forbrukerne, sier Næsje.

Tjener forbrukerne

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener den nye ordningen er gode nyheter for forbrukerne, og at det vil bli enklere for forbukeren når merverdiavgiften er inkludert i prisen når de handler på nett.

– Samtidig blir fortollingsgrensa flyttet opp til 3000 kroner, så i sum tror jeg at det er en løsning som forbrukerne skal være fornøyd med, sier Jensen.

Fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

At utenlandske aktører får større konkurransefordeler med den nye ordningen, mener Jensen er tatt med i ordningen ved at næringsmidler, som vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen for toll.

– Bekymringen ligger nå for klær og tekstilindustrien, en næring som er utfordret av netthandelen. At det er nødt til å komme en omstrukturering av butikker, det er det vel få som tviler på.

Han mener den utenlandske konkurransen vil komme uansett, som følge av en endret forbrukeratferd, hvor flere velger å handle på nett framfor i butikker.

«Går fra vondt til verre»

At regjeringen avvikler 350-kronersgrensen og øker tollfritaket for utenlandske nettaktører opp til 3000 kroner, er i henhold til høringsforslaget som Finansdepartementet la frem før sommeren.

– Vi var tydelige i vår høringsuttalelse på at dette ikke ville fungere i betydning av at dette ikke ville medføre at 350-kroners grensen reelt sett avvikles, og var tydelige på at med klær så betyr dette at man går fra vondt til verre.

Andresen opplyser at Virke var klar på disse konsekvensene i møte med Finansdepartementet.

– Vi registrerer da dessverre at våre tilbakemeldinger ikke er tatt til etterretning, sier han.