I dyreriket har forskning vist at overgangsalderen har uante fordeler.

En ny studie viser at i spekkhoggere i overgangsalderen spiller en viktig rolle når det gjelder å beskytte sønnene sine fra slåsskamper.

Og tidligere forskning har vist at overlevelsessjansene til unge spekkhoggere økes av tilstedeværelsen av deres bestemødre.

BESTEMØDRE: Forskning har vist at overlevelsessjansene til unge spekkhoggere økes av tilstedeværelsen av deres bestemødre. Foto: AP

At både spekkhoggere og mennesker opplever overgangsalderen er faktisk ikke så rart. Vi har nemlig en del til felles.

Fellestrekk med mennesker

I likhet med oss mennesker er spekkhoggere et utpreget flokkdyr, med sterke bånd mellom dyrene i flokken.

Hunndyrene lever også like lenge som oss, til de blir rundt 90 år gamle.

Deres avanserte jaktmetoder vitner om en høy intelligens. Og de tilhører i likhet med oss toppsjiktet i næringskjeden.

FLOKKDYR: Spekkhoggeren er et supersosiale flokkdyr. Hunndyrene lever til de blir rundt 90 år gamle, mens hannen blir 50-60 år gamle. Foto: Norwegian Orca Survey

Studier av spekkhoggerflokker viser at de eldre hunnene ikke får kalver, og lever lenge etter at de ikke kan få barn.

Akkurat som oss.

Men hvorfor spiller overgangsalderen en så viktig rolle?

Hvalforsker ved Universitetet i Oslo og for Norwegian Orca Survey, Eve Jourdain, er Norges fremste ekspert på spekkhoggere.

Hun forteller at overgangsalderen er en fordel for det intelligente rovdyret.

HVALFORSKER: Eva Jourdain er Norges fremste ekspert på spekkhoggere. Foto: Privat

– Fordelen er at selv om de ikke har en rolle i å reprodusere, har de en viktig rolle i å overføre kunnskap til unge spekkhoggere.

– For eksempel lærer de andre familiemedlemmer hvor de skal gå for å få mat, hvordan de skal jakte på bestemte byttedyr osv. På den måten hjelper de familiemedlemmets overlevelse, sier hun.

En studie publisert i 2019 som baserte seg på flere tiår med data - viste at en spekkhoggerbestemors død, reduserte overlevelsessjansene til hennes barnebarn betydelig.

Faktisk er det 4,5 ganger større sannsynlighet for at de dør hvis bestemor dør.

«Bestemoreffekten» hjelper flokken

Det er bare mennesker, spekkhoggere og tre andre arter - alle tannhvaler- som er kjent for å oppleve overgangsalderen.

FORDEL: Det er kun mennesker, spekkhoggere og tre andre hvalarter som opplever overgangsalderen. Hos spekkhoggere har den vist seg å ha en evolusjonær fordel. Foto: Norwegian Orca Survey

Hos både mennesker og spekkhoggere ser det ut til at overgangsalderen har en bevisst hensikt – kjent som «bestemoreffekten» eller «bestemorhypotesen».

Ved å gi opp muligheten til å få avkom etter midten av livet, har flokken en bestemor som ikke konkurrerer om mat til barna sine.

SUKSESSFULL ART: Spekkhoggeren har en vid utbredelse og finnes i alle verdenshav, men med de største konsentrasjoner i de tempererte og kalde områdene. Disse spekkhoggerne er fotografert langs norskekysten. Foto: Norwegian Orca survey

– Det er hunnens nøkkelrolle i spekkhoggersamfunnet som antas å ha resultert i utviklingen av lengre levetid hos arten, og derfor også overgangsalder, forklarer Jourdain.

Hanndyrene opplever ikke overgangsalder, og lever kun til de blir 50-60 år gamle.

Hvalforskeren mener at spekkhoggeren derfor ikke hadde vært like suksessfull som art uten overgangsalderen.

– Hvis det var mindre overføring av kunnskap på tvers av generasjoner, ville hver ny generasjon måtte finne ut av alt på nytt, forklarer Jourdain.

– En overgang, ikke en undergang

Forskning på mennesker, for eksempel i moderne stammesamfunn, har støttet bestemorhypotesen:

Barn med bestemødre har større mulighet for å overleve, slik at de med tida kan få egne unger.

FORSKER PÅ OVERGANGSALDER: Lege Marianne Natvik sier at overgangsalderen er en overgang, og ikke en undergang. Foto: Kreftforeningen

– I liket med spekkhoggeren har vi små barn som trenger hjelp i mange år før de klarer seg selv. Det at vi samarbeider så godt, gjør oss sterke som art, sier spesialist i allmennmedisin og forsker på overgangsalder ved Universitetet i Oslo, Marianne Natvik.

Natvik er glad for at overgangsalderen hos kvinner blir «løftet frem på en positiv måte».

– Det er flott med litt overgangsoptimisme. Overgangsalderen er en overgang, ikke en undergang.

Hun påpeker at det er en fordel for fellesskapet at ikke mor og datter har små barn samtidig som kjemper om de samme ressursene.



– Da det skulle sankes mat til flokken kunne mor og bestemor fordele oppgaver med barnepass og jakt og sanking. Og besteforeldres kunnskap videreføres til fordel for fellesskapet, sier Natvik.