Forskning slår tilbake: Besteforeldre ser barnebarna ofte

I en ytring på NRK.no skriver «utslitt trebarnsmor» om mommo og moffa på egotripp, og at dagens besteforeldre skuffer. Innlegget har ført til flere reaksjoner, og flere besteforeldre kan nok ha tatt seg selv i å lure: Gjelder dette meg? Stiller jeg nok opp for barnebarna mine?

Forskning viser derimot at besteforeldre i Norge bruker mye tid på barna sine, og at en av tre besteforeldre ikke bare ser, men også passer barnebarna sine hver 14. dag.

– En myte

Katharina Herlofson ved Velferdsinstituttet NOVA forsker på livsløp, aldring og generasjoner. Hun mener trebarnsmoren i kronikken tegner et annet bilde av dagens besteforeldregenerasjon enn det som faktisk stemmer.

– Det vi ser, er at besteforeldre i dag stiller opp i stor grad. En tredjedel av besteforeldre passer barnebarna en gang i uka, og 60 % svarer at de passer barnebarn månedlig.

Herlofson tror oppfatningen om at besteforeldre kun driver med selvrealisering er en myte.

Forsker ved Velferdsinstituttet NOVA, Katharina Herlofson, mener dagens besteforeldre stiller opp i stor grad. Foto: NOVA

– Mye tyder på at det er mer kontakt i dag enn det var tidligere. Denne ideen om at dagens eldre kun dyrker seg selv er en oppfatning vi møter på ofte. Vi har prøvd å vise med forskningen vår at dette ikke har hold i virkeligheten.

Likevel påpeker Herlofson at dagens besteforeldre ofte er ressurssterke, sprekere og reiser mer enn besteforeldre tidligere. Hun forstår at enkelte besteforeldre prioriterer annerledes enn før, men at de likevel finner tid til barnebarna.

Tiden står stille

Tre år gamle Petter Ohren Langeland ser ofte farmoren sin, Franscine. Når farmor blir spurt om å passe, er hun ikke vond å be. Hun forteller at hun vet tida med Petter blir fin, og at derfor er lett å si ja.

Franscine forklarer at det å stille opp for barnebarna er en viktig del av livet hennes.

Hvorfor er det viktig for deg å være med barnebarna dine?

– Tiden står stille. Det er nydelig. Det er fascinerende å se hva som skjer med dem, man ser utviklingen.

Franscine Langeland er ofte sammen med barnebarnet Petter Ohren Langeland. Foto: Ida Theresa Myklebost

– Når man har egne barn, er man så sliten. Ting gikk så fort og vi la ikke merke til dem, men når jeg har tid sammen med Petter, er det fascinerende å følge med på utviklingen hans, sier Franscine og smiler ned mot barnebarnet.

Det var ikke bedre i gamle dager

Oddbjørn Evenshaug, redaktør i besteforeldre.no, kjenner seg ikke igjen i ytringen til «utslitt trebarnsmor». Han tror besteforeldre i dag er flinke til å stille opp for barnebarna.

– Sammenlignet med det mine besteforeldre hadde tid til kan det ikke sammenlignes.

Oddbjørn Evenshaug, redaktør i besteforeldre.no, tror besteforeldre er flinke til å stille opp for barnebarna. Foto: Besteforeldre.no

Evenshaug mener likevel at man ikke alltid kan forvente at besteforeldre stiller opp, men at det å vise interesse er det viktigste:

– Det som er verst, er hvis de er totalt uinteresserte; det er ille. Manglende interesse for barnebarna er fryktelig sårende.

Evenshaug, som tilfeldigvis er på hytta med barnebarna når NRK snakker med ham, mener foreldre ikke alltid kan forvente at besteforeldre alltid stiller opp:

– Man kan ikke forvente at besteforeldre skal ofre seg fullstendig. Heller ikke at foreldre alltid har overskudd til barna. Den ene ytterligheten er like ille som den andre. Det må være en balanse, mener Evenshaug.

Vondt å ikke ha foreldre som stiller opp

Psykolog Hedvig Montgomery har stor forståelse for at besteforeldre som viser liten interesse for barna kan være svært sårende for dem som opplever dette.

Psykolog Hedvig Montgomery påpeker at mange er i samme båt, og ikke har besteforeldre som alltid stiller opp. Foto: Janne Rugland

– Mange foreldre har høye forventninger til besteforeldrene. Når det ikke blir slik man har sett for seg, er det selvfølgelig sårende.

Montgomery tror likevel at man må huske på at det er lett å romantisere, og at man må lage et liv som passer til de familierelasjonene man har.

– Den familiesituasjonen du er i, er den du må forholde deg til. Det er ikke rettferdig distribuert, og når du ikke har besteforeldrestøtten, må du tenke: Hvordan skal vi legge opp ferien sånn at vi kan få en ålreit tid sammen?

– Husk at det likevel er et bra liv, det også.

Hun kommer også med en oppfordring til dagens besteforeldre:

– Alle nære relasjoner er betydningsfulle. Jo flere nære relasjoner vi har, jo bedre!