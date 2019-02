Forskere: Seksualisert kultur er et stort problem i Forsvaret

Det er en delvis seksualisert kultur i Forsvaret. Det gjelder spesielt språkbruken mellom unge menn og kvinner som tjenestegjør, ifølge sjefsforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Et eksempel er at om en kvinner er litt sure og gretne en dag, påstås det at de har mensen. Det menes kanskje som humor, men problemer at det blir individuelt tolket, og ofte mistolket, sier Steder til NRK.

– Er ikke dette en holdning man hadde fått bukt med?

– Forsvaret har prøvd å ta tak i det med ujevne mellomrom. Så blomstrer det opp igjen. Det skjer i aller høyeste grad i dag, det skjedde i går, i fjor og for 20 år siden, svarer forskeren.

Seksuelle vitser

I en stor undersøkelse har forsvarspersonell svart på spørsmål om mobbing og seksuell trakassering siste 12 måneder. 160 sier de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt det siste året.

I den samme undersøkelsen svarer 28,6 prosent av kvinnene at de det siste året har blitt fortalt seksuelle vitser eller historier de opplevde som støtende.

14,3 prosent av kvinnene sier at de har fått uønskede spørsmål om eget sexliv, og nesten

15 prosent av kvinnene opplevde ubehagelig eller støtende fysisk kontakt.

En kvinne som har vært tilknyttet Forsvaret i over 20 år, sier hun ble forsøkt voldtatt i starten av karrieren. Hun rapporterte aldri hendelsen. Du trenger javascript for å se video. En kvinne som har vært tilknyttet Forsvaret i over 20 år, sier hun ble forsøkt voldtatt i starten av karrieren. Hun rapporterte aldri hendelsen.

Forsvaret skiller seg ut

– Disse tallene virker veldig forskjellige fra vanlige norske arbeidsplasser, sier professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøgskolen BI, Stig Berge Matthiesen.

Professor Stig Berge Matthiesen jobber ved BI i Bergen. Foto: Torbjørn Brovold / BI

Han viser til en representativ undersøkelse fra 2007 der norske arbeidstakere er spurt ut om mobbing og seksuell trakassering.

– Tallene indikerer at dette er et dramatisk større problem i Forsvaret enn på en vanlig arbeidsplass, sier Matthiesen.

Han og førsteamanuensis i arbeids- og organisasjonspsykologi Olav Kjellevold Olsen ved Universitetet i Bergen, har forsket på seksuell trakassering i operative miljøer.

Internasjonal forskning viser at unge kvinner i mannsdominerte miljøer og yrker hadde størst risiko for å oppleve trakassering. En rekke studier har også påvist at den militære sektoren er ekstra utsatt for seksuell trakassering, skriver de.

Følgende faktorer gjør at Forsvaret er sårbar for seksuell trakassering, ifølge forskerne:

Mannsdominert

Isolering, ved at man er borte fra sitt vanlige sosiale nettverk

Hiearki og større maktdistanse enn i andre yrker

– At man ofte ikke lever i normale familie- og parforhold disponerer nok for at det blir mer fokus på seksualitet enn i andre yrker. At mange menn har savnet partner og familie har nok vært med på å lage seksualisert språk i Forsvaret, sier Olsen til NRK.

Seksualiserte huskeregler

Forsvaret har tradisjonelt vært en svært mannstung arbeidsplass. I den innarbeidede sjargongen er det flere eksempler på svært maskulin språkbruk. I en årrekke har for eksempel en rekke seksualiserte huskeregler vært i bruk i Forsvaret for ulike driller og rutiner.

«Inn i trusa, opp i musa» er huskeregelen for at kartkoordinater starter med den vannrette aksen, så den loddrette. En annen er «de franske trusene har hull nesten helt underst», som er en huskeregel for hva som skal være med i en stridsmelding.

«Berit puler alle hun kjenner» og «Trine Lise suger tiss hos Vegard» er andre eksempler som Forsvarets forum trekker frem i en artikkelserie om seksuell trakassering. Det er regler for å huske våpenreglene.

I 2017 var 12 prosent av de militært ansatte i Forsvaret kvinner. Samme år var det 23 prosent kvinner som fullførte førstegangstjenesten. Foto: Jesper Vigander Edwin / Forsvaret

Uforberedt på «humoren»

NRK har tidligere skrevet om «Lisa», som beskriver et miljø med en stadig «humor» på hennes vegne som kvinne. Daglige «Pass deg, hun har mensen» var eksempler også 24-åringen trakk frem.

Mange av kommentarene var seksuelt ladet, som når hun drakk vann under en øvelser.

– Når jeg drakk av slangen fra camelbacken, kom det stadig kommentarer fra guttene. «Se på det, nå gjør hun det hun kan best».

Bor tett på hverandre

En forklaring på det høye tallet for seksuell trakassering i Forsvaret, er at slikt skjer oftere når folk bor tett på hverandre, som i en militærleir. Fremmede og stressende situasjoner kan også skape skjebnefellesskap som kan føre til flere tilfeller av seksuell trakassering, ifølge forskerne.

– Når man har tette relasjoner, kan det oppstå situasjoner der kvinner som uttrykker vennlighet, mistolkes som seksuelle signaler og invitter. Det kan komme sterkere frem når folk bor tett på hverandre. Da er det viktig å fokusere på og bevisstgjøre hva som er en OK omgangsform mellom kjønnene på en arbeidsplass, sier professor Matthiesen.

– Ikke ukultur i Forsvaret

NRK har spurt Forsvaret om de ønsker å kommentere saken. Forsvaret viser til tidligere uttalelser gitt av forsvarssjefen.

Da den ferske rapporten fra Forsvaret ble lagt fram tidligere denne uka, sa Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det ikke er en ukultur i Forsvaret.

– Jeg er ikke helt enig i den begrepsbruken. Vi skal ikke fri oss fra de problemene og utfordringene vi har, og det skal vi jobbe med, sa Bruun-Hanssen til NRK tidligere denne uka.

Han peker på at under fem prosent av de ansatte og vernepliktige sier at de har opplevd seksuelt trakasserende oppførsel.

– Det er et problem som må løses, men det er langt fra en ukultur etter min mening. Omfanget bør være større før jeg definerer det som en ukultur, sa forsvarssjefen til NRK.