Forskere: Rått kjøtt til hunden kan gjøre deg syk

– Hunder som nettopp har spist rått kjøtt bør ikke slikke folk i ansiktet, skriver forskerne ved Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) og Statens veterinærmedicinska anstalt (SVA) på sine sider.

Ubehandlet kjøtt som selges som frossent hundefôr inneholder ofte mange bakterier, ifølge en svensk undersøkelse som nylig ble publisert i tidsskriftet Veterinary Record.

Det kan føre til at smitte blir overført til mennesker. De mener at hunder i hjem med spedbarn, eldre og andre med nedsatt immunforsvar ikke bør få denne type fôr.

Det er veldig viktig med god hygiene når man skal gi hunden rått fôr, man bør f.eks. ikke tine en pakke med frossent fôr på kjøkkenbenken, men i kjøleskap i en egen boks før hunden blir servert. Foto: Laila Omdal Rønningen

Fôr fra Norge med i undersøkelsen

Forskere har analysert 60 ulike pakninger med frossent rått kjøtt som produseres i Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannia fra ti ulike produsenter. I samtlige prøver fant de bakterier fra Enterobacateriacea-familien. (tarmbakterier som f.eks. e-Coli).

31 av disse prøvene inneholdt bakterier høyere enn den maksimale grenseverdien som er fastsatt av EUs forskrift.

Formålet med studien var ikke og sammenligne ulike fôrmerker, men å få et overblikk over hva som finnes i denne type fôr.

– Da vi tok stikkprøver fra ulike produsenter med frossen rått kjøtt var det et tiltak på råvarens hygienske kvalitet. Vi kan ikke si at et merke er bedre å gi enn noen annet, sier forsker og lektor i Veterinærmedisinsk bakteriologi ved landbruksuniversitetet i Sverige Ingrid Hansson til NRK.

Det er viktig med god hygiene om man gir hundene sine rått kjøtt, sier forsker og lektor ved Landbruks universitetet i Sverige, Ingrid Hansson. Foto: Privat

Vil opplyse

Mange hundeeiere i Norge gir rått kjøtt til hundene sine, som kjøpes frosne i forpakninger i blant annet dyrebutikker.

– Vi ønsker og opplyse hundeeiere at dersom man gir denne type mat til hunden sin så bør man være klar over at det kan inneholde bakterier som kan forårsake sykdom hos mennesker, og at det er derfor er viktig å håndtere fôret riktig slik at man unngår og overføre disse bakteriene, forteller hun.

Resistente bakterier

De har ikke gjort så mange studier på hundene, men det meste tyder på at hunden ikke blir syke av rått kjøtt.

– Det er jo ikke bare bakteriene i seg selv som er et problem, det forekommer også resistente bakterier i denne typen fôr, noe som innebærer at gener fra resistente bakterier kan overføres fra dyr til mennesker, sier Ingrid Hansson.

Hunder skal ikke ha rått kjøtt mens de blir behandlet med antibiotika. Dette kan øke risikoen for utvikling av motstandsdyktige (resistente) bakterier ifølge forskerne.

Mattilsynet sier det er viktig og tenke på hvordan man håndterer og oppbevarer rått fôr.

– Generelt kan vi si at rått fôr kan alltid utgjøre en fare for bakteriesmitte, og at det derfor er viktig å tenke på hvordan man håndterer og oppbevarer dette. Tørrfôr er varmebehandlet og det er derfor lite sannsynlig at det kan være sykdomsfremkallende bakterier der, sier seniorrådgiver i seksjon planter hos Mattilsynet, Øygunn Østhagen.

Salmonella Typhimurium fra en av pakningene forskerne undersøkte. Foto: SLU / VetBact

– Kjenner ikke til konkrete tilfeller

Vom og Hundemat som er ledende på markedet i Norge vet ikke om de er med i denne undersøkelsen, men sier at det er veldig viktig og tenke på at det er rått kjøtt man skal servere.

– Vi kjenner ikke til noen forskning som viser til konkrete tilfeller der smitte har blitt overført fra rått hundefôr til mennesker, sier Silje Salbu som er produktansvarlig i Vom og Hundemat.

Forskernes tips til mindre helserisiko

Rått fôr bør være frossent til det skal brukes

Rått fôr bør tines ved høyst 10 grader, og holdes unna annen mat.

Rått fôr bør håndteres av og på eget kjøkkenredskap. Vask nøye etter bruk for utstyr brukes på noe annet.

Væske kan spre bakterier til andre flater og matprodukter i nærheten.

La ikke hunden slikke mennesker i ansiktet rett etter at den har spist.

Hunder bør ikke fores med rått kjøtt i hjemmet dersom spedbarn, eldre eller andre med nedsatt immunforsvar. Disse gruppene er mer mottagelige for infeksjoner.

Håndvask

Forskerne fant Campylobacter-arter i tre av pakkene de testet. En bakterie som kan forårsake diare. Foto: VETBACT/SLU

