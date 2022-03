Nylig vedtok EU en plan for styrking av unionens sikkerhets- og forsvarspolitikk. Planen kalles EUs strategiske kompass og skal få fart på EUs forsvarssamarbeid frem mot 2030.

– Beslutningen om å utvikle en slik plan ble bestemt før krigen i Ukraina, men er blitt enda viktigere nå. Planen ble vedtatt enstemmig, sier forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Pernille Rieker.

Pernille Rieker, forsker Norsk utenrikspolitisk institutt Foto: Marit Kolberg

Hun mener det er viktig at den norske regjeringen følger med på det som skjer i Europa.

– Det er klart at Nato fortsatt er viktigst for vårt territorielle forsvar. EU kan ikke erstatte det. Det er bred enighet om at de europeiske landene må styrke sin forsvarskapasitet, nå tar EU konkrete grep for å bidra til det. Og det må Norge være med på.

Norge har allerede et forsvarssamarbeid med EU, men det bør bli tettere mener Rieker.

– Jeg tenker at nå er det viktig at man er kreativ og konstruktiv, for å se måter for å koble seg opp til dette samarbeidet så aktivt som mulig.

EUs strategiske kompass Ekspandér faktaboks En plan for styrking av unionens sikkerhet- og forsvarspolitikk frem mot 2030.

EU har jobbet med kompasset siden november 2020. Det ble vedtatt i mars 2022.

Russlands invasjon av Ukraina har påvirket den vedtatte versjonen av kompasset. Vedtatte tiltak: Opprette en innsatsstyrke på opp til 5000 soldater, som kan settes raskt inn i en krisesituasjon

Trening på land og til sjøs

Øke militær mobilitet

Styrke sivile og militære operasjoner knyttet til EUs felles sikkerhet og forsvar

Raskere og mer fleksibel prosess for å ta avgjørelser.

Bruke mer penger på en bedre måte på forsvar.

Fremme nyskapning innen forsvarsteknologi

Sikre verktøykasse og responsgrupper som kan takle hybride angrep

Politikk for cyberforsvar og diplomatisk verktøykasse.

Verktøykasse for å takle utenlandsk innblanding og manipulasjon

Strategi for sikkerhet og forsvar for EUs romprogram

Koordinert marine- tilstedeværelse verden rundt

Styrke strategisk partnerskap med NATO og FN

Samarbeid med regionale partnere (OSSE, Den afrikanske union, ASEAN)

Styrke partnerskap med enkeltland

Militær hjelp til partnere

Trusselanalysen vil bli oppdatert fortløpende Globale trusler: Oppbremsing av globalisering

Økende økonomisk og politisk rivalisering mellom stormakter

Klimaendringer

Konkurranse om ressurser

Utnytting av ulovlige migranter i konflikter

Trusler mot internasjonalt samarbeid Regionale trusler: Tradisjonelle, militære trusler og væpnet aggresjon

Destabiliserende innblanding/handlinger av statlige og ikke-statlige aktører

Konflikt

Svake stater

Spente forhold mellom stater

Ytre påvirkninger Trusler mot EU: Statlige og ikke-statlige aktører som angriper EU med hybride våpen som misbruk av ny teknologi

Dataangrep

Spredning av falsk informasjon

Og annen ikke-militære former for skadelig innblanding

Terrorisme Kilde: EUs utenriksbyrå EEAS

– Hva tenker du Norge kan bidra med?

– Nå oppretter EU en innsatsstyrke så det er viktig at vi kanskje melder interesse for å bidra styrker inn i denne innsatsgruppen, for eksempel.

EUs nye innsatsstyrke skal bestå av opptil 5000 soldater.

Rieker mener det aller viktigste er å få til en god og mer overordnet avtale utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitisk.

Norske Nato-soldater på en stormpanservogn leiren Rukla i Litauen Foto: Lise Åserud / NTB

Risikerer å bli satt på gangen

Også sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Bjørn Olav Knutsen er opptatt av EUs strategiske kompass.

Bjørn Olav Knutsen, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt Foto: Mathias Moene Rød / NRK

– Det er veldig viktig. Det viser retning for den fremtidige utformingen av europeisk sikkerhets og forsvarspoliti

Knutsen mener også at Norge må delta i den nye forsvarssatsingen fra EU.

– Norge er en viktig partner til EU, også på det sikkerhets- og forsvarspolitiske området, sier Knutsen.

– Hva risikerer Norge dersom vi ikke deltar i et tettere forsvarssamarbeid med EU?

– Det vi risikerer er jo i større grad å bli satt på gangen.

Begge forskerne mener en økt satsing på sikkerhets- og forsvarspolitikk i EU kun styrker Nato.

– Det vil jo bare styrke Nato. Nato har jo alltid vært opptatt av at europeiske land må øke sine forsvarsbudsjetter. Det å øke sine forsvarsbudsjetter og samtidig ha en bedre koordinert forsvarsevne seg imellom i Europa vil jo bare gjøre alliansen sterkere, sier Rieker.

Tyske soldater i Litauen 22. februar, som en del av Natos trygging av medlemsland som grenser til Russland. Foto: Mindaugas Kulbis / AP

EU som et fredsprosjekt

EU ble i likhet med Nato dannet etter andre verdenskrig. Begge skulle forhindre krig. EU som en politisk og økonomisk union, Nato som en forsvarsallianse.

EU har tatt ansvar for å forsøke opprettholde fred på Balkan etter borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet.

EUs utenrikssjef Josep Borrell (i lang frakk) besøkte tidligere denne måneden EUs fredsbevarende styrker i Bosnia og Hercegovina. Foto: Armin Durgut / AP

Russland har opptrådt aggressivt i flere år før invasjonen mot Ukraina, med blant annet annekteringen av Krim i 2014.

Donald Trump truet med å melde USA ut av Nato, da han satt som president. Det ville ha svekket sikkerheten til hele Europa.

Dette er viktige årsaker til at EU i november 2020 startet arbeidet med forsvarsplanen som kalles et strategisk kompass, mener begge forskerne.

Invasjonen av Ukraina 24. februar påvirket også planen, som altså ble vedtatt på tirsdag.

EU lederne møttes i Versailles tidligere denne måneden for å diskutere EUs strategiske kompass og krigen i Ukraina. Foto: POOL / Reuters

– Det var kanskje ikke tilfeldig at man begynte på dette strategiske kompasset etter fire år med Trump?

– Nei, det var det ikke. Perioden med Trump og usikkerheten rundt den amerikanske sikkerhetsgarantien var en wake up call, sier Rieker.

Hun mener det er heldig for Europa at Joe Biden er USAs president nå.

USAs president Joe Biden besøkte denne helgen Polen, og fra talerstolen forsikret han folk i Warszawa om at Nato vil beskytte alle medlemmer mot russiske angrep. Foto: Petr David Josek / AP

– Akkurat nå så er vi veldig heldige å ha en amerikansk president som er opptatt av å bidra til europeisk sikkerhet, men vi vet ikke hvordan verden eller amerikansk politikk vil se ut etter neste presidentvalg, sier forskeren.

Knutsen sier seg enig i den analysen.

– Hvis Trump vinner så vil det muligens bli tilbake til sånn som det var mellom 2017 og 2021, sier han.

Norge - en viktig partner for EU

EU ønsker å utvikle mer skreddersydde partnerskap med land med samme verdensforståelse.

Det skriver Eus utenrikssjef Josep Borell i forordet til det strategiske kompasset. Her nevnes Norge, sammen med USA, Canada, Storbritannia og Japan.

«Vi vil styrke vårt konstruktive forhold til Norge, som vår nærmeste partner gjennom EØS-avtalen» står det i det strategiske kompasset.

Statsminister Jonas Gahr Støre møtte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen 23. februar, dagen før Russland invaderte Ukraina. Foto: Stephanie Lecocq / AP

Regjeringen er i tett kontakt med EU når det gjelder de nye forsvarsplanene i det strategiske kompasset, det bekrefter statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) til NRK.

«Norge har hatt tett dialog med EU-systemet i utarbeidingen av EUs nye strategiske kompass innen sikkerhetspolitikken. Det er derfor ingen overraskelse, men veldig positivt at EUs nylig vedtatte strategiske kompass omtaler Norge som EUs nærmeste partner og tar til orde for ytterligere fordypet samarbeid.» skriver han i en e-post.

Eivind Vad Petersson, statssekretær Utenriksdepartementet. Foto: Sturlason / Utenriksdepartementet

Når det gjelder den akutte situasjonen i Ukraina vil regjeringen også samarbeide tett med EU, skriver Peterson.

«Regjeringen har besluttet å donere betydelige mengder våpen og annet militært materiell til Ukraina. Vi vurderer nå mulighetene for ytterligere støtte til Ukraina, blant annet mulige bidrag til EUs fellesfinansieringsmekanisme for militærbistand, European Peace Facility.»

Statssekretæren skiver videre at Nato er bærebjelken for Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk, men at Norge bidrar i en rekke av EUs sivile og militære operasjoner og også med økonomisk støtte.

«Vi bidrar også til konkrete prosjekter under EUs forsterkede forsvarssamarbeid PESCO. Dette er prosesser som også er viktige for NATO. Ingen andre land samarbeider like nært med EU på dette området som Norge. Dette er en linje regjeringen vil videreføre.»