Forskere: Minst 30 prosent av alle overgrep mot barn gjøres av barn

– Her kommer barneleger fra sykehuset og gjør rettsmedisinske undersøkelser av barn i forbindelse med avhør. Vi hadde vel 150 slike undersøkelser her i fjor, sier Are Evang ved Barnehuset i Tromsø.

Av og til er det andre barn som står bak overgrepene.

– Det kan være skadelig seksuell atferd på nettet, seksuell utforsking av yngre og sårbare barn som går langt over streken, og det folk flest tenker er voldtekt. Felles for disse barna er at de ofte trenger mye hjelp, oppfølging og behandling for å forhindre nye episoder, sier han.

Hender det at dere ikke finner behandling til dem?

– Ja det skjer stadig vekk. Da blir de ofte gående uten å få den hjelpen de trenger.

Behandles på barnehus

HJELPER: Leder for Barnehuset i Oslo Astrid Johanne Pettersen hadde ti barn til behandling for skadelig seksuell atferd på huset i 2016, selv om det ikke er deres jobb å behandle. Foto: Linn Cathrin Olsen / NTB scanpix

– I de sakene vi har hatt hos oss det siste året er det grove saker på linje med voldtekt, sier leder ved barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen.

I fjor var 38 barn her til avhør etter overgrep. En del får også behandling på huset, rett og slett fordi det er så lite tilbud andre steder.

– Vi vet at hvis en del av disse barna ikke får hjelp, vil ikke deres atferd stoppes. Det betyr sannsynligvis at de vil utøve flere overgrep senere gjennom livet, sier Pettersen.

Ny rapport

Ingunn Askeland Rangul ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress kommer i dag med en ny rapport om behandlingstilbudet for barn med skadelig seksuell adferd i Norge.

– Bare siden jeg begynte med denne rapporten har jeg fått flere henvendelser fra folk som ikke vet hvor de skal henvise barna. Det er fragmentert og dårlig oppbygd. Det har i stor grad vært overlatt til ildsjeler, og hvor du bor er helt avgjørende. Tilbudet som er spesialisert for denne gruppen er i Bergen. Utover det er det veldig lite, sier hun.

Hun ber politikerne opprette stillinger til behandling av barn med skadelig seksuell atferd i aller landets regioner.

BEKYMRET: Seniorrådgiver i Barneombudet Elin Saga Kjørholt er bekymret for at barn som blir utsatt for overgrep og barn som utsetter andre barn for overgrep ikke får behandling. Foto: Barneombudet

Akkurat hvor mange barn som utsettes for seksuelle overgrep vet ikke forskerne. Men da videregåendeelever her i landet ble spurt, svarte sju prosent av guttene og 29 prosent av jentene at de hadde opplevd et seksuelt overgrep i løpet av livet.

Over hvert tredje overgrep er utført av andre barn, anslår fagfolk og forskere

– Det er veldig viktig for den enkelte å få behandling, og å forebygge nye overgrep. Dessuten er det viktig at barnet som har opplevd overgrepet ser at det faktisk gjøres noe med barnet som utførte overgrepet, sier barneombudets Elin Saga Kjørholt.