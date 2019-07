Forskere: Mer fisk gir bedre sædkvalitet

– Jo mer fisk eller Omega-3 man spiser, jo bedre parametre har man i sæden sier Ulla Breth Knudsen, professor og overlege ved fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Horsens til Danmarks Radio.

Sammen med to kollegaer har Breth Knudsen analysert 16 internasjonale studier som ser på sammenhengen mellom sædkvalitet og inntak av fisk.

De siste 40 årene har vestlige menns sædkvalitet falt med mellom 50 og 60 prosent.

Les også: En sæd historie

Større sjanse for å bli gravid

– Generelt tenker vi at et godt kosthold kan være fornuftig hvis man gjerne vil bli gravid. Men spesielt om man har dårlig sædkvalitet kan vi oppfordre til at man tenker over kostholdet sitt, og forhåpentligvis inkluderer med fisk, sier Breth Knudsen.

I studien kommer det fram at sædkvaliteten styrkes markant dersom man spiser fisk et par ganger i uka eller mer.

Spesielt om man har fertilitetsproblemer bør man spise laks, torsk og makrell.

– Nå har vi en god grunn til å si at man dels kan få bedre sædkvalitet, og at det er større sjanse for at par blir gravide dersom mannen spiser fisk. Enkelte studier tyder også på at det er bra om både mannen og kvinnen spiser fisk, sier Breth Knudsen.

Finnes alternativer

Undersøkelser viser at kun 20 prosent av danske menn har optimal sædkvalitet, og omtrent hvert tredje par i fertilitetsbehandling har problemer med sædkvalitet.

Breth Knudsen er derfor glad for at studien kan hjelpe fertilitetsbehandlere med å gi råd til menn som gjerne vil bli fedre.

Om man ikke er så glad i fisk finnes det likevel alternativer, forteller hun.

– Slik vi ser det er det også fint å spise Omega-3-tilskudd, hvis man ikke er så begeistret for fisk.