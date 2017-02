Forskere: Gjør skolen mer guttevennlig

– Vi må begynne å diskutere dette. Gutters posisjon i utdanningssystemet er ikke særlig bra, de faller av, og da må vi diskutere om det er noe med utdanningssystemet vårt som gjør at vi ikke lykkes med å løfte guttene, sier skoleforsker og professor ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl.

Han mener den norske skolen er så godt tilpasset jenter, at det går ut over læringen for gutter.

Taper i skolen

Statistikken er klar:

Mer enn dobbelt så mange gutter som jenter får spesialundervisning i grunnskolen.

Guttene får dårligere karakterer enn jentene. For kullet som startet på videregående skole i 2010 gikk 2986 gutter ut med under 25 grunnskolepoeng, mot 1571 jenter, viser SSB-tall. Nesten tre ganger så mange jenter som gutter gikk ut med toppkarakterer.

Flere gutter enn jenter dropper ut på videregående, ifølge SSB. 18,3 prosent av guttene og 12,2 prosent av jentene som startet på videregående skole i 2010, sluttet underveis i utdanningsløpet.

– Det kan hende vi har en skole nå som er mer tilpasset jenters væremåte enn gutters, sier Nordahl.

Han mener man bør se på inneholde i skolen, variere undervisninga og stille høyere krav til guttenes skoleprestasjoner for å redusere forskjellen.

– Dette er en utfordring i skolesystemet. Det er ingen grunn til å tro at elevene endrer seg over tid eller at gutter er så forskjellige fra jenter på læringsområdet som dette, så dette er en utfordring skolen må håndtere.

Får konsekvenser senere i livet

– Vi ser at ungdommer som ikke fullfører videregående stiller veldig svakt i arbeidslivet, forteller ungdomsrådgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik.

Ifølge en kartlegging arbeidstakerorganisasjonen har gjort er flere unge menn midlertidig ansatt enn unge kvinner. Hvis ikke skolen tar inn over seg guttenes høye frafall i skolen og karakterspriket mellom gutter og jenter, frykter han en del unge menn ender opp arbeidsledige.

– Vi går inn i en tid der det blir større krav til kompetanse i arbeidslivet. Vi trenger folk med høy utdanning og fagbrev og i mindre grad ufaglæret. Hvis vi ikke lykkes med å fange opp ungdommene som faller ut så går de en veldig usikker framtid i møte.

Tror skolen er løsningen

– Det er oppsiktsvekkende at vi i over 20 år har sittet ganske stille og sett på at gutter har en ganske mye vanskeligere situasjon enn jenter, sier forsker ved Nord Universitetet Ingrid Fylling.

SER PÅ SKOLEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener man må se på om skolesystemet ikke er egnet for gutter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Hun mener som Nordhal og Henriksen Spjelkavik, at endringer i skolesystemet vil få flere gutter opp og fram. Kunnskapsministeren selv svarer at det er behov for å se på skolesystemet.

– Vi bør egentlig stille oss det grunnleggende spørsmålet, både om spesialundervisningen vår er god nok og om det er noe i skolesystemet som gjør at gutter havner lettere utenfor, sier Torbjørn Røe Isaksen til NRK.