Forskere: «Mobilhorn» vokser fram på hodeskallen til unge i Australia

Ifølge ny forskning kan bruk av mobiler og andre håndholdte enheter føre til utvikling av en hornlignende beinvekst på bakhodet til unge mennesker, skriver Washington Post.

Når man bøyer hodet fremover for å se på skjermen, vil vekten legges på bakhodet istedenfor ryggraden, og denne vektoverføringen kan igjen føre til belastning på sener og leddbånd i bakhode og nakke.

Til den samme avisa forteller rapportforfatter og kiropraktor David Shahar at beinveksten er et tegn på dårlig kroppsholdning, som i verste fall kan føre til kroniske hodepiner og smerter i nakken og øvre del av ryggen.

Medforfatter av rapporten, Mark Sayers, forteller at det ikke er hornet i seg selv som er problemet.

– Det kan være et tegn på at det skjer noe ille andre steder i kroppen, som at hode og nakke ikke er i riktig stilling, sier han.

Støttes av annen forskning

Shahar og Sayers startet forskningen for tre år siden ved å se på røntgenbilder i Queensland, Australia. Beinutveksten dukker vanligvis opp hos eldre som har hatt slitasje på nakken over lengre tid, men deres gjennomgang av røntgenbildene viste at det hovedsakelig dukket opp hos yngre mennesker som ikke viste noen annen form for symptomer.

En annen studie viser det samme. En rapport fra «Scientific Reports» tok i 2018 for seg 1200 røntgenbilder av personer mellom 18 og 86 år i Queensland. Denne rapporten fant utveksten i 33 % av populasjonen, og det viste seg at den var større og vanligere hos unge enn hos eldre.

– Disse utvekstene trenger lang tid på å vokse fram, så det betyr at individed som sliter med dem mest sannsynlig har lagt stress på disse områdene siden tidlig barndom, forklarer Shahar.

UTVEKST: «Hornet» har tidligere vært mest fremtredende hos eldre, men ifølge forskningen fra Australia er det nå unge som er mest utsatt. Foto: University of Southern Coast

Amerikansk professor er kritisk

Michael Nitabach, professor i fysiologi, genetikk og nevrovitenskap ved Yale University, er ikke overbevist over funnene til de australske forskerne.

– Det er umulig å trekke konklusjoner mellom mobilbruk og deformiteter på hodeskallen uten å faktisk vite hvor mye forskningsobjektene bruker telefonen, sier han.

Overlege ved fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus Ullevål, Niels Gunnar Juel, forteller til NRK at han synes det virker usannsynlig at mobilbruk skal føre til beinutvekst i bakhodet.

– Det skal veldig mye belastning til før kroppen begynner å lage bein. Dette er ikke noe vi har sett på poliklinikken vår, sier han.

Samtidig medgir overlegen at utvekster av denne typen kan forekomme oftere hos unge mennesker.

– Barn og unge har vekstsoner hvor lengdeveksten skjer. Noen av disse sonene er der hvor sener fester seg inn mot skjelettet, som vi kaller overgangssoner. Ved mye drag i senene kan det bli overvekst av beinvev i overgangssonen så den blir stor, som for eksempel Schlatters sykdom foran i kneet. Dette kan skje også i andre seneinnfestinger hos barn og unge, sier Juel.