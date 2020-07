Forskere kan ha løst deler av Stonehenge-mysteriet

Stonehenge har vært et mysterium i flere århundrer.

Hvordan ble det bygget? Hva var formålet? Og hvor kom de store steinene fra? Det siste spørsmålet kan endelig ha fått et svar, skriver The Guardian.

Onsdag ble det publisert en artikkel i Science Advances, der det kom fram at de fleste av steinene i Stonehenge, også kjent som sandsteiner, ser ut til å ha felles opprinnelse.

Forskningen ble gjort mulig etter at et stykke av steinene, som var blitt tatt bort som en suvenir for om lag 60 år siden, ble gjenvunnet.

Funnene konkluderte med at 50 av de 52 sandsteinene mest sannsynlig er hentet fra West Woods kun 25 kilometer unna.

Funnene ble publisert i en artikkel i Science Advances onsdag. Foto: Adrian Dennis / AFP

Kan ha blitt reist rundt 2500 f. Kr

Det styrker teorien om at steinene ble brakt til Stonehenge omtrent på samme tid, rundt 2500 f. Kr og kan bety at byggherrene var fra et høyt organisert samfunn. Funnene svekker samtidig teorien om at den ene store sandsteinen, Heel Stone, kom fra like i nærheten og ble reist før de andre.

David Nash, professor i fysisk geografi ved University of Brighton og leder av forskningen, forteller at teknologien som krevdes for å analysere de store steinene, som er opptil ni meter høye og veier 30 tonn, ikke eksisterte før nå nylig.

Han og teamet brukte først bærbare røntgenstråler for å analysere den kjemiske sammensetningen av bergartene. Deretter undersøkte de kjerneprøver som ble tatt under restaureringsarbeid i 1958.

Bergartene i West Wood stemte best overens med testene ble utført.

Selv om ett mysterium kna være løst, er det fremdeles en hel del ubesvarte spørsmål. Foto: KIERAN DOHERTY / Reuters

Flere ubesvarte spørsmål

Nash forteller at hårene reiste seg i nakken da han begynte å se for seg hvordan byggherrene jobbet på stedet, og den enorme innsatsen det tok transportere steinblokkene.

Han tror Stonehenge har blitt til gjennom en stor og bevisst samhandling.

Når det gjelder hvorfor de som har lagd Stonehenge valgte å bruke stein fra West Woods, kan det henge sammen med at det var i nærheten eller at det var hjemsted for mange gamle gravsteder, også kjent som barrows.

Hvordan de store steinblokkene på 30 tonn har blitt transportert 25 kilometer er fremdeles ukjent.