Forskere har produsert «strålingsfri» Tsjernobyl-vodka

Forskerne ved University of Portsmouth fant noe radioaktiv stråling i avlingene som vodkaen er basert på.

Likevel forsikrer de at vodkaen, som har fått navnet ATOMIK, etter destillasjonsprosessen ikke inneholder høyere strålingsverdier enn andre vodkaer.

– Jeg tror dette er den viktigste flasken sprit i verden fordi den kan bidra til økonomisk gjenreisning for lokalsamfunnene som bor i og rundt de forlatte områdene, sier professor Jim Smith.

Ivan Ivanovitsj er en av de såkalte «selvbosetterne» som bor inne i den forbudte sonen rundt Tsjernobyl. Da NRK besøkte ham i 2016, sa han at han lagde Ukrainas beste vodka. Den var imidlertid til egen bruk og ikke til salg. Foto: Kristian Elster / NRK

Skal selges til turister

Smith, som har forsket på forurensning knyttet til Tsjernobyl-katastrofen i nesten 30 år, har samarbeidet med kolleger i Ukraina om vodkaproduksjonen.

Så langt er det bare laget en flaske av vodkaen, men planene er å øke produksjonen.

Forskerne sier at de vil opprette et firma som skal kalles The Chernobyl Spirit Company, og at målet er å starte produksjon i liten skala neste år.

Ifølge Smith er planen å selge vodkaen til de stadig flere turister som besøker den avstengte sonen ved Tsjernobyl hvert år.

350.000 mennesker ble evakuert fra området rundt atomkraftverket etter ulykken, som ifølge forskere først vil være strålingsfritt om 24.000 år.