Forsker: Nå kommer vinterværet

Det spår forsker Erik Kolstad ved Bjerknessenteret. Forskningssenteret, som gir ut sesongvarsler hver måned, trodde i utgangspunktet at januar skulle bli som desember.

Grå, mild og våt. Nå har det snudd.

– Nå ser det mye bedre ut. Det ser ut til at det kan være en viss sjanse for at det kan bli skikkelig kaldt, så det varselet har nærmest blitt snudd på hodet, sier Kolstad til NRK.

Kan bli minusgrader i Bergen

Både i Oslo og Bergen, som vanligvis må se langt etter minusgradene, kan temperaturen krype godt ned på gradestokken.

– I Oslo kan det bli ned mot minus 10, ikke nødvendigvis over en lang periode. I Bergen er det jo relativt uvanlig med minusgrader, men selv i Bergen kan det komme godt nedi minusdelen av skalaen, sier Kolstad.

Ifølge Kolstad vil kulda begynne i Sør-Norge og deretter spre seg til hele landet litt ute i januar.

Hittil i år har det kommet lavtrykk fra Atlanterhavet, noe som typisk bringer med seg varm luft og mye nedbør. Derfor har desemberværet på Vestlandet og Østlandet vært mildt og vått.

Nå sier Kolstad at det ser ut til å skje en såkalt stratosfærisk oppvarming, som er et fenomen hvor polarvirvelen med vestavind brått blir mye svakere, eller skifter retning.

Ikke garantert snø

Da danner det seg et høytrykk høyt oppe i stratosfæren som gradvis kommer ned mot bakken. Dermed kan det bli et stort høytrykk over Skandinavia:

– Istedenfor lavtrykk ser det ut til at det kan bli et høytrykk som stabiliserer seg, og det er typisk synonymt med kaldt og tørt på vinteren.

Den tydeligste tilsvarende episoden var i 2010, ifølge Kolstad. Da var vinteren veldig kald i Sør-Norge. I januar var temperaturen i Bergen hele seks grader kaldere enn gjennomsnittet de siste 30 årene, ifølge Kolstad.

Men Kolstad kan ikke love at snøen vil følge med januarkulden:

– Nå er det lite snø mange steder det vanligvis er snø på grunn av at det har vært så mildt, så vi får håpe at det kommer nedbør før den kulda setter inn, sier Kolstad.