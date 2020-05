Forsker: Farligere for kvinner å nikke ballen enn menn

Legen Michael L. Lipton ved Albert Einstein College of Medicine har tidligere publisert en studie der konklusjonen var at kvinner var mer utsatt for hodeskader enn menn når de nikker i fotball.

Forsker ved Senter for idrettsskadeforskning og lege ved nevrologisk avdeling på Drammen sykehus, Stian Bahr Sandmo, forsker på potensielle skadevirkninger på hjernen som følge av headinger i fotball.

Stian Bahr Sandmo forsker på potensielle skadevirkninger på hjernen som følge av headinger i fotball. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Han bekrefter også at flere forskningsresultater tyder på at kvinner er mer utsatt for hodestøt når de nikker ballen enn det menn er.

– En av årsakene mistenker man kan være noe svakere nakkemuskulatur hos kvinner enn hos menn. Da blir det vanskeligere å motvirke kreftene som er i sving når man nikker ballen, sier han til NRK.

En annen studie om virkningen av hodeskader på kvinnelige fotballspillere er nå på trappene i Boston.

Michelle Akers og Brandi Chastain, to av spillerne på USA-lagene som vant både VM og OL i løpet av 1990-tallet, har sagt ja til å delta i en studie om CTE. En grusom hjernesykdom, som har mange likhetstrekk med enkelte utgaver av Alzheimers.

CTE utvikles som følge av hjernerystelser og gjentatte hodeskader.

Kronisk migrene

Akers var kjent for sin styrke som hodespiller, og scoret 107 mål på 155 landskamper. Nå lider hun av kronisk migrene.

– Jeg headet ballen så mye, sier Akers til CBS.

– Jeg øvde på å heade ballen. Hadde jeg visst dette, hadde jeg aldri gjort det, forteller hun i intervjuet.

Chastain, som til sammen spilte 192 landskamper for USA, sier at hun stadig opplever sporadiske hukommelsestap.

Amerikanske Michelle Akers, som var en del av det amerikanske landslaget, deltar i en ny studie om kvinner og hodeskader. Foto: John Zich / AFP

– Jeg ble dement

Den tidligere landslagsspilleren Sue Lopez (74) er den første kvinnelige fotballspilleren som står frem offentlig og forteller at hun er blitt rammet av demens.

– Jeg er sikker på at jeg ble dement på grunn av all headingen, sier hun i et intervju med The Telegraph.

VIKTIG SPILLER FOR ENGLAND: Sue Lopez tar imot en pris for sin innsats for kvinners rettigheter i fotballen. Foto: Kate Green For The FA/REX

Det begynner å bli noen år siden Sue Lopez kunne feire triumfer med Southampton og Roma, de to klubblagene hun spilte for i løpet av sin karriere.

Det fratar ikke Lopez' hennes status som en av de virkelig fremstående spillerne innen kvinnefotball i Storbritannia på 70-tallet.

Fotball for kvinner var ennå noe nytt, og Lopez og Southampton dominerte FA-cupen for kvinner. I tillegg var hun også på landslaget gjennom hele det tiåret.

Etter at hun la opp i 1985 har hun fått flere priser for sin innsats for kvinners rettigheter i fotballen. Lopez trosset blant annet det utrolige forbudet mot kvinnefotball i England (forbudet ble ikke opphevet før i 1971), og var med på å danne en uoffisiell liga.

For tre år siden fikk imidlertid den aktive kvinnen den brutale diagnosen.

Historien om fotballspilleren Jeff Astle rystet England. Han ble diagnostisert med CTE etter sin død. Foto: Colorsport/REX

– Vær forsiktig

Budskapet til Lopez er klart:

– Vær forsiktig, ber hun, og sikter til hodeskader.

Diskusjonen om hodeskader i fotballen og demens har pågått en stund – spesielt i Storbritannia.

Bakgrunnen er en skotsk studie som viser at tidligere fotballspillere har tre og en halv gang så høy sannsynlighet for å dø av hjerneskader enn den generelle befolkningen.

Studien viste også at fotballspillere i mindre grad dør av hjerte- og karsykdommer enn den generelle delen av befolkningen, og de dør også i mindre grad av lungekreft. Men det var resultatene om hjerneskader som fikk mest oppmerksomhet.

– Jeg fikk hodepine. Jeg fikk hjernerystelse. Det var derfor jeg ga meg. Som barn visste jeg ikke at jeg ikke skulle heade ballen, kommenterer Lopez i intervjuet.

Les mer om undersøkelsen her: Faren ble dement av fotballen: – Vi visste at han ikke kunne være den eneste

– Fortsatt uavklart

Tidligere landslagskeeper Ingrid Hjelmseth er glad for at også kvinner etter hvert inkluderes i forskningen om hodeskader.

– Absolutt. All lærdom om dette er bra, sier hun.

– Jeg har heldigvis vært heldig.

Ingrid Hjelmseth er glad for forskningen. Foto: Marit Hommedal

Foreløpig kan man ikke slå endelig fast at heading av ball er årsak til større utbredelse av nevrodegenerative forhold blant fotballspillere, uansett kjønn.

– Hvorvidt nikking fører til negative og langsiktige konsekvenser for hjernen anses fortsatt som et uavklart spørsmål. Det er derfor disse studiene pågår, kommenterer Stian Bahr Sandmo.

Spesialist i nevrologi og nevrokirurgi ved Rikshospitalet, Ingunn Rise Kirkeby, har flere ganger uttalt seg om hodeskader og idrett, og da spesielt innen proffboksing.

– Statistisk sett har tidligere fotballspillere større risiko for demens enn normalbefolkningen, men det er uklart hva dette skyldes, sier hun.

– Tidligere hodeskader eller nikking av ball er én teori, men hvis de har ulik livsstil i forhold til normalbefolkningen, som for eksempel høyere alkoholforbruk, kan jo det være forklaringen. At Sue Lopez, som nå er 74 år gammel, har symptomer på demens er vel ikke noe argument verken i den ene eller andre retningen.

Omfattende studie

For øyeblikket er Stian Bahr Sandmo med på en omfattende studie ved Senter for idrettsskadeforskning der man har sett på effektene av nikking hos unge fotballspillere i alderen 14-16 år.

Datainnsamlingen er fullført, nå gjenstår å analysere resultatene.

– Gjentatt nikking, og ikke bare kraftige hjernerystelser, kan være negativt for hjernens helse. I vår studie undersøker vi dette over et relativt kort tidsperspektiv, nemlig ett år. Det er også tilsvarende interesse når det gjelder å undersøke mer langsiktige konsekvenser som for eksempel økt risiko for demens. Men det er ikke noe vi er i stand til å besvare med studien vår, sier Sandmo.

– Vi sammenlikner fotballspillere med utøvere fra andre idretter som langrenn, svømming og andre utholdenhetsidretter hvor hodeskader ikke er særlig utbredt. Så ser vi om nikking har en negativ påvirkning på hjernen gjennom det som anses å være en særlig sårbar fase av utviklingen, forklarer han.

Fotballforbundene i England, Nord-Irland og Skottland anbefalte nylig at barn under 12 år ikke skal heade baller på trening for å minimere risikoen for hodeskader som Alzheimer senere i livet.

Avgjørelsen ble tatt for å minimere risikoen, ifølge FA. I Norge er det ikke aktuelt med slike restriksjoner, har Norges Fotballforbund tidligere opplyst både til NRK og Dagbladet.

– Dette er en studie som vil være av aller høyeste interesse for samtlige fotballorganisasjoner som er interessert i å ta vare på spillernes helse, fastslår forskeren.

