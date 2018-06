Forsker: – Nordmenn er som et annet folkeslag om sommeren

For store deler av landet peker værmeldingen for de neste dagene mot skyfri himmel, sol og temperaturer opp mot 30 grader.

I dag kan Oslo bli Europas varmeste hovedstad.

Og det at vi nordmenn trekker på smilebåndet av denne typen vær, er ikke noe nytt. Men hva er egentlig årsaken?

Opplever større åpenhet

NRK møter venninnene Frida Heskestad Jagdum (22) og Kamilla Hildre (23) på en badeplass i Oslo. De opplever at nordmenn blir både gladere og mer åpne når temperaturene stiger og sola titter frem.

– Det gjør noe med intimgrenser. Plutselig ligger nordmenn rett ved siden av hverandre i bikini, og det er veldig uvant i forhold til ellers, når vi helst ikke vil snakke med hverandre på trikken, sier Kamilla.

Imelda Sveia er opprinnelig fra Filippinene, men er bosatt og studerer i Norge. Hun synes det er stor forskjell på hvordan nordmenn oppfører seg i varmen, sammenlignet med i vinterhalvåret.

– De blir mer åpne og imøtekommende. Du merker en glød inni dem, til forskjell fra mørketiden. Det er noe med lyset, det er utrolig hvordan det påvirker ditt indre og ytre.

Påvirkes av assosiasjoner

Men er det egentlig sola som gjør at vi blir i bedre humør?

Ikke direkte, skal vi tro sosialpsykolog Arnulf Kolstad, som har forsket på hvordan været påvirker menneskelig atferd.

– Vi forbinder været med noe som gjør oss glade eller sure. Hvis det regner, tenker vi at vi har en grunn til å være sure og negative, mens vi har en idé om at det å ligge på badestranda og ha evig ferie er livets mening.

– Skadelig å snakke om «godt» vær

Kolstad sier det kan være skadelig for psyken å kategorisere vær som «godt» eller «dårlig», fordi det hindrer oss fra å sette pris på regnværsdagene, og kan slå negativt ut på humøret.

– Det er uintelligent å reagere sånn på været. Det finnes nok av ting å irritere seg over som det går an å gjøre noe med, men været er ikke en av dem.

Han legger likevel ikke skjul på at sommerværet kan trigge atferdsendring, på grunn av de kognitive koblingene vi gjør mellom sol og positivitet.

– Det kan hende at folk blir varmere i hjertet og gladere, som gjør at de åpner seg mer, men det er som regel fordi de har vent seg til å forbinde sol og varme med noe positivt.

– Kan slå ut begge veier

Siri Leknes forsker på hormoner og er førsteamanuensis ved Psykologisk institutt (UiO). Hun påpeker ekstremvarme kan slå ut flere veier.

– Akkurat nå står jeg på et kokvarmt kontor, og merker jeg blir ganske sur av det. Det er jo slik at mennesker har et ganske smalt spenn når det gjelder hva vi synes er behagelig, sier Leknes.

Leknes er til dels enig i påstanden om at assosiasjoner er viktig for hvordan man påvirkes av været.

– Den viktigste drivkraften når det er fint vær tidlig på sommeren, er kanskje optimismen som er knyttet til at det er så mange varmedager igjen. Samtidig er det også slik at man forbinder godværet med skjærgård, utepils, og så videre.

– Det er opplagt at solen fører til at det skjer mye i kroppen, og blant annet kan føre til at vi slapper bedre av. Men vi tror også at solen har noen effekter helt på egen hånd, som kanskje påvirkes av assosiasjonene.

– To forskjellige folkeslag

Leknes er langt på vei enig i påstanden om at nordmenn oppfører seg annerledes på sommeren, enn på vinteren.

– Nordmenn på sommeren og på vinteren er jo som to forskjellige folkeslag. Om vinteren er det mange som nesten ikke gjør noe etter jobb, men på sommeren blir man mer utadvendt. Jeg tror vi trives med å ta en annen rolle, enn den vi vanligvis har.

– Hva tenker du om observasjonen om at varmen påvirker intimitetsgrensene?

– Det er interessant, fordi det finnes ganske god evidens fra forskning på rotter, om at sol på hun fører til økt produksjon av endorfiner, noe som er knyttet til godt humør. Dette har også blitt knyttet opp til hvorfor enkelte blir avhengige av å sole seg. Dette er ikke endelig forskning, men noe det forskes videre på, sier Leknes.