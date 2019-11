Forsker: – Flyskam har ikke slått ut i Norge

Totalt sett flater flyreisene til nordmenn mer og mer ut. I år kommer det til å bli liten endring i forhold til i fjor, viser en ny undersøkelse fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Vi velger i større grad bort reiser til utlandet, sier forsker Harald Thune-Larsen ved instituttet.

– En viktig årsak er nok lavere kronekurs som gjør det dyrere for oss å reise og oppholde oss utenlands, sier han.

Han anslår nedgangen til rundt 15 prosent per innbygger siden 2013. Til gjengjeld viser Avinors passasjerundersøkelser en solid vekst i antall utlendinger som kommer til Norge med fly. Det skyldes også den lave kronekursen.

– Det er mer attraktivt for utlendinger å reise til Norge, de får mer igjen for pengene sine i Norge nå når kronekursen er lav, så utlendinger bidrar til at utenlandstrafikken går opp, forklarer han.

-Det er størst nedgang blant nordmenn i utenlandstrafikken, sier forsker Harald Thune-Larsen ved TØI Foto: Svein Erik Dahl / TØI

Ingen flyskam å spore

Det er altså ikke flyskammen som ligger til grunn for at flyreisene våre flater ut, mener forskeren.

– Flyskam er såpass nytt som fenomen at det ikke har slått ut i noen særlig grad her i Norge, sier Thune-Larsen.

I tillegg drar flyselskapene ned på kapasiteten, og fyller dermed opp flyene sine i større grad.

Næringslivet tar grep

Den andre faktoren som medvirker til at flytrafikken flater ut er at næringslivet legger om møte- og konferansepolitikken sin.

– I tillegg ser vi en klar tendens til at næringslivet flyr mindre. Økt bruk av video- og telefonmøter bidrar til at færre business-reisende flyr, tror Thune-Larsen.

I vår opplevde mange at de ikke kunne fly på grunn av streik i SAS, og dette innvirker også noe på statistikken for i år.

– SAS-streiken i vår påvirker trafikkveksten i år, men selv om vi korrigerer for den så har veksten i flytrafikken avtatt merkbart siden i fjor, slår Thune-Larsen fast.

Kirken vender om

– Vi er her på jorda som Gud har skapt og da må vi selvfølgelig sørge for å ta vare på det gode Gud har skapt, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen.

Hun har gått i bresjen for å endre på reisereglene for ansatte i Kirkerådet. Nå skal det reises alternativt eller møter skal gjennomføres på videolink.

Kirkerådet innfører nye reiseregler for ansatte. -Flyreiser skal begrenses, sier direktør Ingrid Vad Nilsen Foto: Bo Mathisen / Bo Mathisen

– Vi kommer nok ikke til å bli helt utslippsfrie når det gjelder reisene våre, men du skal ikke se bort ifra at selv presten kan kjøre elbil i tjenesten, ivrer hun. – Vi skal redusere vårt klimaavtrykk med 8 prosent hvert år frem mot 2030 og det gjør vi for å nå målene i Parisavtalen, forklarer hun.

Kirken selv mener det er en integrert del av det å være en kirke i verden i dag å verne om skaperverket.

– Vi har på sett og vis hatt de rette ordene, eller språket for å utfordre politikerne, men nå må vi selv få bønn og handling til å bli ett og vi må gjøre det vi sier, forklarer hun.