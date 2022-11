I Norge er det kun mulig å kjøpe e-sigaretter med nikotinvæske på nett fra utlandet. Det skal også dokumenteres at det er til eget bruk.

Men etter mange forsinkelser blir dette mest sannsynlig mulig å kjøpe i Norge i 2023, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI), Liv Grøtvedt, frykter skadevirkningene.

– Det klokeste vil være å ikke tillate e-sigaretter med nikotin i Norge, sier forskeren.

Forskeren tror at norsk ungdom som ikke røyker i det hele tatt i utgangspunktet, vil foretrekke e-sigaretter.

– Bruk av e-sigaretter er vanlig også blant ungdom som ikke tidligere har brukt tobakk. Framtidig bruk blant ungdom er uforutsigbar og kommer an på hva slags produkter som dukker opp, og det vil igjen være avhengig av kreativiteten hos produsentene, forteller hun.

Røkte ikke « vanlige» sigaretter

Dette viser også en undersøkelse utført av et forskningssenter i Irland, som undersøkte bruken av e-sigaretter blant unge.

68 prosent av ungdommene som deltok, røkte ikke «vanlige» sigaretter før de begynte med e-sigaretter.

– Vaping for tenåringer er en vei inn i nikotinavhengighet, i stedet for ut av den, sier professor Luke Clancy, som er direktør for Tobacco Free Research Institute i et intervju med Sky News.

E-sigaretter er populært blant unge i land som USA. Foto: Richard Vogel / AP

Advarer mot nikotin

E-sigaretter har lenge blitt sett på som et sunnere alternativ til «vanlige» sigaretter, siden de ikke inneholder tobakk – og dermed ikke er så helsefarlige som tobakksvarianten.

Men e-sigaretter med nikotin er likevel helsefarlig, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

Der skriver de at sigaretter med nikotin kan ha skadelige effekter på både luftveier og hjerte- og karsystemet.

– Det er også en risiko for mor og barn ved bruk i svangerskapet samt at nikotin kan påvirke hjernens utvikling i barne- og ungdomsårene, sier seniorforsker ved FHI, Rune Becher til NRK.

I Mexico har myndighetene innført et forbud mot de elektroniske sigarettene fordi de er bekymret for helseeffektene. I sommer gjorde man det samme i USA med et av de mest populære merkene der, Juul.

Det samme har man gjort i flere andre land. Enkelte land forbyr kun sigaretter med smakstilsetning.

Demonstranter utenfor Det hvite hus i 2019 i forbindelse med et tidligere forslag om å forby e-sigaretter med smakstilsetning. Foto: JOSE LUIS MAGANA / AFP

– Bruker e-sigaretter for å slutte å røyke

Nordamp er en av kjedene som selger e-sigaretter i butikk over store deler av landet. Og der ønsker de fleste kundene nikotin i e-sigarettene, ifølge avdelingsleder Stian Riise Sæbø.

– De fleste av kundene våre bruker e-sigaretter for å slutte å røyke eller snuse, forteller butikkmedarbeider Christoffer Castellan.

– Inntrykket er at mange er fornøyde og at de fleste slutter helt, mener han.

Inntrykket etter at NRK snakket med noen av kundene er at flere har greid å kutte ned på røykingen. De føler seg også bedre etter at de gikk over til e-sigaretter. Men ikke alle har greid å kutte tobakksrøykingen helt.

Avdelingsleder Stian Riise Sæbø viser Katherine Lumley litt av utvalget i butikken.

Katherine Lumley (36) har røkt e-sigaretter i seks-sju år, og bruker dem fordi de smaker bedre enn vanlige sigaretter, sier hun.

Denne dagen er hun innom butikken for å kjøpe ny væske til beholderen.

– Jeg foretrekker eple og ananas, forteller hun, og lukter litt på beholderen.

Hun har også fortsatt med sigaretter med tobakk.

– Gode nok alternativer

Stortinget vedtok allerede i desember 2016 å oppheve forbudet mot salg av e‑sigaretter med nikotin. Etter mange forsinkelser, er det nå forventet at dette vil skje i 2023.

Det sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt. Han forteller at departementet jobber med strenge reguleringer når det gjelder salget i Norge.

Tiltakene som er varslet er blant annet 25-årsgrense, smaksforbud på sigarettene og standardiserte innpakninger.

– Departementet arbeider for tiden med en ny tobakksstrategi. Der vil vi komme tilbake til konkrete tiltak for å hindre at nye generasjoner blir avhengige av nikotin og utsatt for tobakksskader, sier han i en e-post til NRK.

– Vi vil unngå at e-sigaretter blir et nytt trendprodukt blant unge, slik snus har blitt det de siste 20 årene.

FHI-forskeren mener uansett det allerede finnes gode nok alternativer på markedet for de som ønsker å slutte å røyke.

– Flertallet av dagens røykere er godt voksne mennesker, som kan få hjelp av produkter for røykeavvenning på apotek (med eller uten resept). Røykere kan også lovlig kjøpe e-sigaretter med nikotin på nett til eget bruk, innvender Grøtvedt.