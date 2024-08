Forsker tror maten like gjerne kan bli dyrere

Matprisene kan bli påvirket av Konkurransetilsynets vedtak mot dagligvarekjedene, ifølge Sifo-forsker Alexander Schjøll ved Oslo Met.

– Jeg tror prisene på de samme produktene vil variere mer mellom dagligvarekjedene. Dermed er det viktig at forbrukerne følger med, sier han.

Onsdag fikk matkjedene milliardgebyr og klar beskjed fra Konkurransetilsynet om å slutte å sjekke prisene hos hverandre med prisjegere, slik de har gjort siden 2011.

– Betyr det at varene blir billigere nå, Schjøll?

– Det er vanskelig å si. De kan like gjerne bli dyrere. Det blir mer svingninger, så du vet egentlig aldri når en pris er god eller dårlig. Det kan være et problem, svarer han.

Mener gebyrene ikke vil gi økte priser

Konkurransetilsynet har etterforsket dagligvarekjedene siden 2018. Kjedene har hele tiden nektet for å ha drevet med ulovlig prissamarbeid som har gjort prisene i butikkene høyere enn de burde være.

De siste årene har matvareprisene steget kraftig. Bare det siste året har matvareprisene steget 4,9 prosent.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Jul 2023 – jul 2024 + 4,9 %

Lønnsutvikling Anslag for 2024 + 5,2 %

Men matvareforsker Ivar Pettersen i Alo Analyse tror prisjegersamarbeidet som har foregått over flere år, har hatt marginal betydning for prisutviklingen de siste årene.

– Har vi betalt for mye for dagligvarene våre i noen år nå?

– Det er veldig vanskelig å si. Jeg tror det er viktig at vi holder klart for oss at prisen på dagligvarer er først og fremst et spørsmål om kostnader, svarer han.

Foto: H. Philip Hofgaard

Han tror ikke gebyrene som Konkurransetilsynet ilegger dagligvarekjedene vil føre til økte priser i butikkene.

– Vi kommer ikke til å merke prisstigning i butikkene på grunn av dette. Det betyr veldig lite for forbrukerne, svarer han.

– Hvor blir det av fortjenesten?

Den siste tiden har flere vært kritiske til de høye prisene og den lave konkurransen i dagligvarebransjen.

Tidligere denne måneden kritiserte blant annet Norges Bondelag de høye matvareprisene.

Leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, syns det er interessant at Konkurransetilsynet har kommet frem til at praksisen til kjedene begrenser konkurransen.

– Hvis det er slik at forbrukerne har betalt for mye i årevis, spør jeg meg hvor det blir av fortjenesten? Våre beregninger viser iallfall at butikkene har lagt på utsalgsprisen betydelig mer enn hva prisendringene bonden får, skulle tilsi, sier han.

Leder av Norges Bondelag syns det er interessant at Konkurransetilsynet har kommet frem til at praksisen til kjedene begrenser konkurransen. Foto: Jon Petrusson / NRK

Bekymret for konkurransen

Tirsdag gikk regjeringa ut med en bekymring for konkurransetilsynet i dagligvarebransjen.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) ønsker ikke å uttale seg om den konkrete saken Konkurransetilsynet nå har etterforsket, men sier på generelt grunnlag at hun er bekymret for konkurransen i bransjen.

– Dagligvarebransjen preges av at det er få og store aktører, og det er vanskelig for små og nye aktører å etablere seg. Det er bra at vi har et konkurransetilsyn som håndhever konkurranseloven aktivt. Det er bra for konkurransen og forbrukerne, sier hun.