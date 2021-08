Forsker tror alle må være forberedt på en eller to vaksinedoser til

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

2.223.615 personer i Norge er fullvaksinert, og tempoet øker. Denne uken får kommunene rundt en million vaksinedoser.

Målet er at alle over 18 år som ønsker å ta vaksinen skal være fullvaksinerte innen utgangen av september.

Det er gått ni måneder siden Svein Andersen (67) fikk den første vaksinedosen i Norge. Dersom effekten svekkes over tid, vil man bli nødt til å starte en ny vaksinerunde. Personer med nedsatt immunforsvar kan trenge en tredje dose.

Mens Norge er avventende, er allerede en rekke land i full gang med runde tre. Se stor oversikt nederst i saken.

– Med de trendene vi ser med økning i sykehusinnleggelser, tror jeg det er sannsynlig at Norge vil begynne vaksinering av risikogrupper, altså de eldste og personer med nedsatt immunforsvar, sier forsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Hun tror de neste par ukene vil si mye om hva slags høst vi kan vente oss.

Tester tredje dose

Norge har ikke startet vaksinering med tredje dose for noen grupper. Men det pågår forskning der enkelte personer med nedsatt immunforsvar testes med en tredje dose.

Denne gruppen får Moderna.

Om resultatene er gode, kan det få betydning for andre personer som til tross for vaksine ikke har dannet antistoffer mot korona

Grødeland tror ikke det er lurt at alle nå skal få en tredje dose.

– Om dagens situasjon fortsetter, nei. Nå er vi nær ved å fullføre vaksinering med to doser i den voksne befolkningen. Det gir mening å vente, og kanskje heller få en mer oppdatert vaksine etter hvert. Det kan være en som fungerer bedre mot Delta-varianten eller en annen mutasjon, svarer Grødeland.

FØRST: Svein Andersen (67) var den første i Norge som fikk koronavaksine. Det skjedde 27. desember 2020.

Tror alle vil trenge flere doser

Grødeland tror koronavaksine på sikt kan ligne på vaksinering mot influensa. FHI anbefaler influensavaksine for risikogrupper, og sist vinter ble det satt rundt en million doser. Slik kan det bli med koronavaksinen på sikt.

– Men det tar nok noen år før vi er der. Jeg tror hele befolkningen må være forberedt på en eller to vaksinedoser til mot ulike varianter.

– Vil det være nok vaksiner?

– Det er et godt spørsmål. Verden har i løpet av kort tid bygget opp stor kapasitet på produksjon av mRNA-vaksiner. Som alltid vil det være et spørsmål om fordeling. Hva vi gjør i Norge har konsekvenser for når mennesker i den tredje verden får sin første eller andre dose.

– Hva mener du vi bør gjøre?

– Jeg mener Norge først og fremst må vurdere tredje dose for de mest utsatte. For resten av befolkningen vil det være i vår interesse å dele med områder av verden der helsepersonell og risikogrupper ennå ikke har noen beskyttelse, mener Grødeland.

Hun mener barn under 16 kun bør vaksineres dersom de tilhører en risikogruppe.

Slik er vaksineplanen i verden

Mange land ruller nå ut den tredje vaksinedosen til befolkningen.

Sverige

Størsteparten av den svenske befolkningen vil bli tilbudt tredjedoser til neste år, mens personer i risikogrupper kanskje vil få dette fra i høst, uttalte helsemyndighetene 3. august.

Danmark

Dansker med nedsatt immunforsvar vil bli anbefalt en tredje dose fra neste uke.

Alle i Danmark vil få tilbud om en tredje vaksinedose mot covid-19. Det opplyser den danske helseministeren, Magnus Heunicke.

Noen nærmere detaljer om tidsplanen er ikke kjent, men Heunicke sier helsemyndighetene undersøker når en påfyllingsdose blir relevant.

Finland

Har som Norge ikke konkludert om de vil anbefaler tredjedoser, men det er ventet en avgjørelse i løpet av inneværende måned.

Storbritannia

Har planlagt å starte opp med tredjedoser senere i år. Eksperter har uttalt at det kan være nødvendig å starte opp dette for eldre og personer i risikogrupper fra september.

Skal kjøpe 60 millioner doser fra Pfizer til dette booster-programmet.

EU

EU har inngått avtaler med Moderna og Pfizer om en mulig tredje dose for alle. Men helsemyndighetene uttalte 6. august at det ennå ikke er nok kunnskap til å kunne anbefale en allmenn tredje dose.

USA

Dose tre tilbys til dem som fikk dose to for åtte måneder siden eller tidligere. Dette starter fra 20. september.

Frankrike

President Emmanuel Macron sier Frankrike jobber med å rulle ut tredjedoser til risikogrupper fra september.

Tyskland

Vil i september tilby tredjedoser til personer i risikogrupper. Dette vil være vaksine fra Pfizer og Moderna uavhengig av hva personene har fått fra før.

Hellas

Helsemyndighetene har uttalt at personer i risikogrupper bør få tredje dose. Hvis det blir godkjent av regjeringen, vil tredjedosene bli tilgjengelig fra første uke i september.

Ungarn

Har tilbudt tredjedoser som en frivillig ordning fra 1. august.

Østerrike

Planlegger å starte opp vaksinering med tredje dose 17. oktober.

Belgia

Har godkjent bruk av boosterdoser til personer med nedsatt immunforsvar. Venter på mer data før de iverksetter ekstra-vaksinering til eldre.

En ultraortodoks jødisk israeler får vaksine i Jerusalem. Israel har startet å tilby en såkalt boosterdose til en rekke grupper. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Israel

Startet i juli vaksinering med tredjedoser til personer over 60 år, og for dem over 50 fra 13. august. Dette ble utvidet til lærere og personer over 40 år fra 19. august og for dem over 30 år fra 24. august. Helsepersonell får også tredjedoser.

Russland

Helseklinikker i Moskva har satt tredjedoser fra juli til personer som er vaksinert for mer enn seks måneder siden.

Tsjekkia

Helseminister Adam Vojtech sier noen grupper trolig vil trenge en tredje dose.

Brasil

Helsemyndighetene har sagt at befolkningen må forberede seg på at vaksineringen vil bli en årlig foreteelse.

Canada

Provinsen Ontario vil tilby tredjedoser til personer i risikogrupper fra denne uken.

Kina

Har uttalt at tredjedoser bør bli tilgjengelig, men det er uklart når dette vil bli aktuelt.

Chile

Ligger godt an i vaksineringen, og begynte 11. august med tredjedoser.

Den dominikanske republikk

Startet en frivillig ordning med boosterdoser i juli.

Ecuador

Vil starte vaksinering med tredjedoser til personer med nedsatt immunforsvar, og gjennomføre tester for å se om resten av befolkningen vil trenge boosterdoser.

Indonesia

Startet booster-vaksinering med Moderna-vaksiner til helsepersonell i juli, og vurderer om ordningen skal utvides til andre grupper.

Sør-Korea

Planlegger booster-vaksinering av hele befolkningen (52 millioner) til neste år.