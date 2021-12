Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Minst 4 av 10 koronadøde i Norge er smittet på helseinstitusjon, viser en gjennomgang NRK gjorde tidligere i år.

Nå har NRK har sendt ut en spørreundersøkelse til 631 sykehjem i hele landet. 324 sykehjem har svart på spørsmålet i undersøkelsen.

Blant dem som svarer, mener 38,6 prosent av sykehjemmene at bygget i «liten grad» egner seg for god håndtering av en smittesituasjon, mens 3,4 prosent svarer at bygget i «ingen grad» egner seg.

48,5 prosent svarer at bygget i «stor grad» egner seg for god håndtering av en smittesituasjon, mens 9,6 prosent svarer at bygget egner seg i «svært stor grad».

Halsen sykehjem: Har beboere som deler toalett

Halsen sykehjem i Stjørdal er et av 136 sykehjem som i sitt svar på NRKs undersøkelse mener bygget er for dårlig tilrettelagt for smittevern.

Enhetsleder Monica Renå Rensåsbjørg viser frem rommene til beboerne til NRK.

– Her har vi to pasientrom. De deler det toalettet der, med dusj, forteller Rensåsbjørg.

Enhetslederen forteller at sykehjemsbygget er fra 1985, har lange korridorer og at det har rom uten bad.

– Hva tenker du når du hører det tallet: At fire av ti sykehjem som har svart på NRKs undersøkelse synes bygget er for dårlig tilrettelagt for smittevern?

– At det bør gjøres noe. Vi vet jo ikke om vi kommer oppi dette igjen. Det kan jo være det kommer en annen pandemi, sier Rensåsbjørg.

Sykehjemsundersøkelse Ekspandér faktaboks NRK har kartlagt situasjonen på sykehjem i Norge under pandemien

331 sykehjem har svart, noe som utgjør rundt 36 prosent av alle sykehjem i landet

Svarene er hentet inn i perioden 25.11.2021-07.12.2021

324 sykehjem fra hele landet har svart på spørsmålet om sykehjemsbyggene

Forsker: – Liv kan ha gått tapt

Frode Jacobsen har forsket på sykehjem og smitte og leverte blant annet en rapport til Koronakommisjonen.

Han er forskningsleder ved Senter for omsorgsforskning vest.

– De ti sykehjemmene som ble hardest rammet til å begynne med sto for rundt 40 prosent av de totale dødsfallene. I Metodisthjemmet i Bergen, som ble hardest rammet, påpekte statsforvalteren at de bygningsmessige forholdene er gjennomgående trange og uhensiktsmessige og gjør smittevern vanskelig.

– Det gir en god indikasjon på hvor viktig bygningsmassen er, sier Jacobsen.

Frode Jcobsen forsker på sykehjem Foto: Senter for omsorgsforskning

Jacobsen peker generelt disse problemene:

Felles bad

Trange lokaler

Dårlige muligheter for skjerming av demente

Vanskelig å isolereisoleree og avdelinger

Arealer hvor det er vanskelig å komme til med smittevask

Jacobsen mener konsekvensene av koronaen på grunn av dårlige bygg er store:

– Jeg holder det som veldig sannsynlig at liv kan ha gått tapt som følge av dårlige bygningsmessige forhold, sier Jacobsen.

Koronaen avslørte svakheter

Jacobsen mener koronapandemien har vist hvor sårbare norske sykehjem er:

– Det er virkelig viktig å planlegge for godt smittevern både i nye bygg og eldre som bygges om. Her trengs det et tverrfaglig samarbeid der både arkitekter og helsefaglig personell jobber tett sammen.

– Hva må gjøres for å løse dette i fremtiden?

– For mange eksisterende bygg må det innføres krav til utbedring, og i planleggingen av nye bygg bør det stilles krav til hvordan bygg skal utformes for å begrense smittespredning, sier Jacobsen.

Forskeren understreker selv om det stilles nye smittevernkrav, mener han byggene også bør utformes slik at beboerne kan leve et sosialt liv.

Statssekretær: – Synes det bør være skjerpede krav

Ellen Moen Rønning-Arnesen er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap), og har ansvar for kommunehelsetjenesten.

– Det finnes allerede strenge krav både til hvordan arbeidsmiljø skal være og hvordan institusjoner skal være bygget. Jeg synes også det bør være skjerpede krav til hvordan sykehjem skal se ut fremover, og det jobber vi nå med å få anbefalinger på.

– Men har dere konkludert med det, om det skal være krav eller ikke?

– Vi har ikke konkludert. Vi får den anbefalingen nå i løpet av 2022. Etter det skal vi se hvordan vi går frem.

Uttalelsen til forsker Frode Fadnes Jacobsen om at liv kan ha gått tapt på grunn av dårlige bygningsmessige forhold kommenterer hun slik:

– Det er jo en alvorlig uttalelse. Jeg tenker jo at dette er noe av det vi må være nødt til å se på når vi skal evaluere hele koronahåndteringen. Både hvordan bygg er utformet og hvilke hjelpemidler de har hatt, de som jobber i tjenesten, sier Rønning-Andersen.