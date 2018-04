Forsker om røykelov-skjerping: – Grenser mot å ikke kunne forsvares

Et forslag om å utrede en innskjerping av røykeloven ble fremma i Stortinget i dag.

Forslaget ble fremma av KrF sammen med Ap og SV, og ligger an til å få flertall med støtte fra Sp.

I forslaget er det ikke presisert på hvilke nye steder et røykeforbud bør vurderes. KrF har tidligere nevnt lekeplasser og inngangen til handlesenter som eksempel.

Sp melder i dag at partiet ser for seg et forbud mot røyking på kollektivtrafikkens holdeplasser.

– Vi er positive til intensjonen i forslaget. Det er sannsynlig at vi kan være med på det, men vi har ikke rukket å gruppebehandle det ennå. Forslaget er ganske generelt og synes uproblematisk å støtte. Nå spørs det hvor konkrete vi skal være i lovendringa, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Flere fylker har innført slike forbud allerede, så her ligger den nasjonale lovgivninga etter de lokale ønskene. Eventuelle forbud på andre konkrete steder må vi komme tilbake til, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i Senterpartiet.

– Skal vi forby det vi føler ubehag mot?

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund, spør derimot hvor langt staten kan gå mot røykerne.

Det er allerede i dag et forbud mot røyking i offentlige lokaler og i offentlig transport.

– Man begynner her å støte mot grensa til at man ikke kan forsvare en skjerping av forbudet. Skal vi forby det vi føler ubehag mot? Det må politikerne besvare, sier Lund til NRK.

Forsker: – Ikke farlig for folk flest

I bakgrunnen for sitt forslag argumenterer politikerne blant annet med behov for å skjerme folk bedre fra skader fra passiv røyking.

Men ifølge Lund finnes det ikke sterke helsemessige argumenter for å forby røyking utendørs.

– Passiv røyking utendørs kan være farlig for noen allergikere og astmatikere som kan få anfall av det, men for de fleste av oss gir det i verste bare et ubehag, sier forskningsleder ved Folkehelseinstituttet, Karl Erik Lund. Foto: Folkehelseinstituttet

– For de aller fleste av oss er det ufarlig å utsettes for andres røyking utendørs, for konsentrasjonen av giftstoffer er for lav. Argumentet vi kunne bruke for å forsvare forbud mot innendørs røyking er derfor svekka, sier han.

Lund mener det gjør det vanskeligere å forsvare en utvidelse av røykeforbudet.

– Det må være andre grunner, som for eksempel at det er plagsomt. At folk ikke liker lukta, eller blir provosert av synet av at andre gjør noe skadelig for seg selv. Spørsmålet blir også hvor langt staten kan gå for å beskytte folk mot seg selv, sier han.

Lund har forska på røykeproblematikk i en årrekke og jobber med kartlegging om oppslutninga rundt innstramninger i lovverket, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

LHL: Passiv røyking begrenser mange

I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Fra dagens røykelov, paragraf 25

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) mener forslaget om å utrede innskjerping er «et viktig skritt i riktig retning for at vi innen få år kan få til et tobakksfritt Norge».

LHL jobber for et totalforbud mot omsetning av alle tobakksprodukt i Norge innen 2025.

På tross av at forsker Lund sier det er ufarlig for de fleste, mener LHL at mange blir begrensa av røyking på offentlige steder utendørs.

– Vi vet at mange plages også med passiv røyking utendørs, og som begrenser deres bevegelsesfrihet. For store grupper som sliter med astma, kols eller andre luftveisplager, kan også utendørsrøyking være plagsomt og begrense deres bevegelsesfrihet og helsetilstand, sier Martin Steen i LHL.