Forsker om omstridt immunitetssertifikat: – Alt tyder på at vi blir immune

– Vi vet ennå ikke om vi får immunitet og hvor god den blir. Alt tyder likevel på, med alt vi vet om koronavirus hittil, at vi vil bli immune, sier Spurkland, som er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi.

I land som Storbritannia, Tyskland og Italia jobbes det allerede med såkalte immunitets-sertifikater til personer som er blitt friske etter å ha vært syke av covid-19.

Med andre ord personer man regner som immune.

Målsettingen er at de immune skal få samfunnet i gang igjen ved å slippe unna karantene og unødig isolasjon og i stedet gå på jobb.

Anne Spurkland sier det er forståelig at flere land vurderer å ta i bruk immunitetssertifikatene så lenge det ikke finnes en vaksine.

– Så lenge vi ikke har vaksine, må vi satse på dem som har gjennomgått infeksjonen og at de ikke får den en gang til. Både flokkimmunitet og disse sertifikatene bygger på samme tanke, at gjennomgått infeksjon gir immunitet – i hvert fall for en periode, sier hun.

Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Gunnar Lothe/Institutt for medisinske basalfag

Skepsis til sertifikatet

I Tyskland var man raskt ute med å omfavne ideen, og Tysklands forbundskansler Angela Merkel var så vidt kommet ut av sin egen karantene da hun 30. mars lanserte storstilte planer om massetesting av det tyske folket.

Gérard Krause fra Helmholtz-instituttet, epidemiologen som leder prosjektet i Tyskland, uttaler at personer som er immune skal få et slags «vaksinasjonskort». Tanken er at de som er friske, dermed er klare til å komme inn i arbeidslivet på nytt.

Det innebærer at noen får fordeler, men også et ekstra ansvar, for å holde samfunnet i gang.

Men det er svært delte meninger om immunitetssertifikatet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer blant annet myndigheter mot å utstede såkalte immunitetspass til folk som har fått virussykdommen. WHO mener det fortsatt ikke er bevist at personer som har testet positivt for koronaviruset, er beskyttet mot å bli smittet på ny.

Martin Schnell, professor i sosialfilosofi og helseetikk ved universitet i Witten/Herdecke i Tyskland, er en annen som er skeptisk til immunitetssertifikat.

Han frykter det vil skape splid blant befolkningen om man deler inn samfunnet i to grupper: En gruppe der man får lov å leve som normalt, mens den andre blir nektet dette.

– Det vil være ekstremt skadelig for solidariteten i samfunnet, sier han til tyske DW.

Tysklands statsminister Angela Merkel måtte selv være i karantene på grunn av koronaviruset. Foto: Markus Schreiber / AP

Frykter for falsk trygghet

Foreløpig har debatten rundt immunitet i Norge ikke omhandlet immunitetssertifikat. Men som Spurkland påpeker:

– Når har vi sluppet barna tilbake til barnehagene. Argumentet er at de i veldig liten grad blir smittet og at de i veldig liten grad smitter andre. De har et slags immunitetssertifikat i egenskap av sin alder, kommenterer hun.

Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, er imidlertid ikke overbevist om at et slikt sertifikat har noen nytte.

– Vi vet ikke nok, sier hun.

Hun frykter en slik dokumentasjon kan gi en falsk trygghet, og at personer med sertifikat kan bli smittebærere uten å vite det selv.

Gunnveig Grødeland, seniorforsker ved instituttet for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

– Det kan medføre at man utsetter seg selv og andre for fare, sier hun til NRK.

Det har ikke stoppet Donald Trumps smitteekspert, immunologen Anthony Fauci, fra å signalisere at amerikanere i fremtiden må bære på dokumenter som viser at de enten er immune mot korona eller eventuelt er friske.

Eget armbånd

I Storbritannia har helseminister Matt Hancock vært såpass konkret at han har foreslått å utstyre koronaimmune med et eget armbånd, lignende de man får utdelt på festivaler.

Og i Chile har de allerede annonsert at de vil ta i bruk et slikt sertifikat. Dokumentet skal være en godkjenning for folk som ønsker å returnere på jobb.

Sertifikatene skal ikke være en bekreftelse på at folk har immunitet mot covid-19, men at de er blitt friske og har fullført en periode med isolasjon.

– Noe av det vi vet er at en person som har hatt sykdommen, har en lavere sannsynlighet for å bli syk igjen, sier fungerende helseminister Chile, Paula Daza, ifølge BBC.

Florian Krammer, professor i vaksinologi ved Mount Sinais Icahn School of Medicine i New York, er en av de mange forskerne rundt om i verden som har uttalt seg om immunitet og immunitetssertifikat den siste tiden.

– Mennesker som er immune kan være de første menneskene som vender tilbake til det normale livet og setter alt i gang igjen, sier han til Reuters.

– Til syvende og sist er det dette som kan hjelpe oss med å finne ut hvem som kan få landet tilbake til det normale.

Mangler ordentlig test

Spurkland minner om at selv om koronaviruset har vært i verden i fem måneder, så er det ikke mer enn knapt to måneder siden Europa og USA fikk befatning med pandemien.

– Man har foreløpig ikke fått en ordentlig test på om de som har blitt smittet, er beskyttet, forteller hun.

– Men den usikkerheten vi føler nå, må vi bare leve med. Det inkluderer også et immunitetssertifikat.

Forskeren er derfor enig i at selv om et slikt dokument kan være nyttig, så kan det også gi en form for falsk trygghet, så lenge man ikke vet hvor langvarig en immunitet vil vare.

– Da kan de både smitte andre og bli sykere selv enn de var første gangen – i verste fall.

Hun legger likevel til:

– Men det jeg tror, er at du kanskje kan bli syk en gang til, men ikke like alvorlig som den første gangen. Det er det som er vanlig og det som vi ser under influensaen. Du har noen antistoffer som hjelper deg mot influensaviruset. Det er derfor influensaepidemiene sjelden blir noen katastrofer hos oss, påpeker Spurkland.

