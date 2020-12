Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Seniorforsker Olav Hungnes ved Folkehelseinstituttet (FHI) sier vi har hatt flere varianter av koronaviruset i Norge allerede, men ingen med betydelig endring.

Det siste halvåret har flere varianter av koronaviruset blitt oppdaget i Norge, men det som sprer seg i England har ikke blitt funnet her i landet ennå.

Ny virusmutasjon smitter lettere

– Vi kan se at den nye varianten som er funnet i England er annerledes enn de tidligere variantene vi har hatt. Det virker som om molekylene i den nye mutasjonen passer enda litt bedre til å binde seg til cellene våre. Dermed virker det som den nye varianten smitter lettere, sier Hungnes.

FHI jakter på antistoffer i prøver fra koronasyke. Seniorforsker Olav Hungnes er en av forskerne som jobber med å analysere prøvene. (Foto: Lokman Ghorbani) Du trenger javascript for å se video. FHI jakter på antistoffer i prøver fra koronasyke. Seniorforsker Olav Hungnes er en av forskerne som jobber med å analysere prøvene. (Foto: Lokman Ghorbani)

– I tillegg har vi en forandring på molekylet som antagelig kan gjøre at antistoffer ikke binder like godt, hvis det er antistoffer som er laget mot det «vanlige» viruset. Dette kan påvirke immuniteten vi har mot denne varianten, legger han til.

– Så da kan man få covid-19 en gang til?



– Da kan man få det en gang til. Det er noe man må følge med på, at noen av antistoffene ikke passer like godt.

Seniorforskeren sier at vi trolig oppdager at det nye muterte viruset er her i landet snart.

– Den nye mutasjonen er trolig her allerede, men ikke med en spredning som har noe å bety, sier forskeren.

På egen hånd er viruset hjelpeløst

En mutasjon vil si at det skjer en varig forandring i organismenes arvestoff. Det er ikke noe rart i det. Virus er, som sagt, flinke til å tilpasse seg omgivelsene.

Et virus har en streng av arvemateriale med et skall rundt. På egen hånd er viruset hjelpeløst. Det er først når det møter en celle som kan infiseres, at virusets arvemateriale våkner.

Når virus muterer skyldes det at det skjer en «feil» når strengen av arvemateriale kopieres. De fleste av disse «feilene» har ingen betydning i det hele tatt, og omtales gjerne som «stumme» mutasjoner.

Koronaviruset er nøye studert av blant annet av forskere ved Folkehelseinstituttet. Det har mutert flere ganger allerede, men ingen vet hvor farlig de nye variantene er for dem som får det.

– Må følge med på endringer

Olav Hungnes sier at vi må følge nøye med på hvordan viruset endrer seg, det kan få betydning som at en person som har antistoffer likevel blir syk på nytt.

– Vi har ikke funnet den nye varianten i Norge ennå. Hvis den skulle være i Norge så er den ikke særlig vanlig, sier seniorforskeren.

– Dette viruset er jo i stadig endring. Det er ikke like ustabilt som et vanlig influensavirus, men det er som mange andre virus som er som en molekylær klokke. For hver måned som går så skjer det endringer. Fra moderviruset som oppsto i Kina for et åer siden så har det kommet til mange mutasjoner slik at vi har et ganske stort mangfold nå, sier han.

– Aldri vært så stor innsats

Direkteflyginger fra Storbritannia er stanset i 48 timer og alle som har kommet fra De britiske øyer den siste tidener pålagt å si ifra til sin hjemkommune og la seg teste.

Hittil har ikke den nye muterte virusvarianten som skal være ekstra smittsom blitt registrert i Norge. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Det er tålmodighet og hardt arbeid som skal til nå for å finne ut om den nye virusvarianten har fulgt med personer fra Storbritannia og inn til Norge. Det er foreløpig ingen funn av den nye virusmutasjonen registrert i Norge.

Forskeren sier at de vurderer fortløpende hva endringene i dette viruset betyr.

– Forskningen nå er helt uten sidestykke. Aldri har det vært så stor innsats mot et virus på så kort tid. Likevel er det veldig mye vi ikke vet og forstår, sier Hungnes.

