Forsinket pollensesong i gang på Vestlandet

I et normalår starter naturen reproduksjonen allerede i månedsskiftet februar/mars, men i år har det kalde været ført til at vi først nå i slutten av mars ser de første sporene av pollen.

Ifølge Pollevarslinga er det ventet beskjeden spredning av or og hassel i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal det neste døgnet. Men det er bare et spørsmål om tid før det bryter løs i andre deler av landet, advarer assisterende generalsekretær i Astma og allergiforbundet Bo Gleditsch.

– Hvis du reagerer på or og hassel og bor i kystnære strøk i Sør-Norge, eller i Oslo og østlandsområdet, så bør du begynne å ta medisinen nå så du er klar, sier Gleditsch.

– Medisiner i forkant

MEDISIN: Bo Gleditsch i Astma og allergiforbundet sier det er på tide å ta fram allergimedisinen. Foto: Vegar Erstad / NRK

For skal du stå best mulig rustet er det viktig å starte medisineringen før sesongen starter slik at kroppen er forberedt.

– Derfor er det viktig at vi varsler pollen slik vi gjør. Da kan vi varsle at det kommer i gitte deler av landet før det egentlig kommer, sier Gleditsch.

Rundt én million nordmenn har pollenallergi i større eller mindre grad. Tidligere var det noe man ble født med, men i dag kan allergien oppstå i voksen alder.

– Hvis du har vært forkjølet på samme tid hvert år, bør du gå til legen og få en diagnose og et tilpasset behandlingsopplegg.

Gleditsch sier man må ta pollenallergi på alvor siden det er en kronisk sykdom, og at den uten behandling kan føre til andre kroniske luftveissykdommer som astma.

Immunforsvar på villspor

Kort forklart skyldes pollenallergi at immunforsvaret i kroppen feiltolker proteinet i pollenkornene.

– Kroppen tror at du har pustet inn noe farlig og setter i gang en reaksjon som produserer histamin. Det er dette histaminet som gjør at du får alle symptomene som hevelser, snørr og kløe. Det er viktig å behandle og ikke la det skure og gå, sier Gleditsch.

Gleditsch er opptatt av at pollenallergi ikke skal bli en større samfunnsbyrde enn det allerede er.

– Ikke bare ødelegger det livskvaliteten når du står midt oppi det, men det blir veldig mange sykedager og høyt press på helsevesenet av dette.

Sesongen blir lengre

Det er altså medisiner som er det beste forsvaret mot plagene nå som det blir varmere i været, men det finnes også andre råd for å gjøre livet litt lettere om våren.

Ikke luft midt på dagen når pollenspredningen er størst

Det kan hjelpe å gå med solbriller

Skift luftfilter i bilen

Pass på at de som har ansvar for ventilasjonsanlegget på jobb er bevisst på det

Har du kjæledyr som løper mye ute, bør du tørke av dem når de kommer inn

Selv om sesongen er forsinket i år, vil naturen hente seg inn igjen. Og når bjørka blomstrer i april/mai er rytmen stabilisert. Så kommer gresspollen gjennom sommeren før burota avslutter sesongen i august.

– Sesongen blir kortere enn i fjor, da den startet unormalt tidlig. Men over tid blir den lengre og lengre for hvert år på grunn av global oppvarming. Vi er også bekymret for nye pollenvarianter som kan forlenge sesongen til ut i september, sier Gleditsch.