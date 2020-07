Forsinkelser i trygdeskandalen: – Informasjonen svikter nok en gang

– Kommunikasjonen og informasjonen svikter nok en gang. Vi ser det som en skandale i skandalen, sier Rune Halset, som ble dømt til fem måneder i fengsel for trygdeeksport til Danmark.

I slutten av juni ble det kjent at alle sakene i trygdeskandalen legges på is i 9 til 12 måneder, mens EFTA-domstolen skal se på perioden før 2012.

Det annonserte Riksadvokaten 30. juni. I brevet fra Riksadvokaten står det at de skal informere de berørte om avgjørelsen.

– Denne formidlingen er satt i gang, men må antas å berøres noe av ferieavviklingen til de ansvarlige, skriver Setteriksadvokat, John Henry Mæland, til NRK.

Saksbehandlingen legges altså på is til tross for at man i flere omganger har konkludert med at Norge har tolket reglene feil fra 1. juni 2012 og frem til i fjor høst.

Halset, i likhet med alle de andre dømte i trygdeskandalen, må vente til EFTA-domstolen og Høyesterett har tatt stilling til lovverket før 2012, før han formelt sett kan bli frikjent.

Halset ble dømt til fengsel for et opphold som strakk seg til både perioden før og etter 1. juni 2012.

– Uholdbart

Halset sier at han er i jevnlig kontakt med flere av de andre som er dømt i trygdeskandalen, og at det er et gjennomgående savn etter informasjon. Utsettelsen skaper stor usikkerhet for dem alle, sier Halset.

– At de da ikke kunne gitt oss i hvert fall en forklaring, det gir et stort tomrom. Du savner så mye rundt det, hvorfor de har gjort det og det var ingen varsel.

Utsettelsen for alle sakene i trygdeskandalen kjent for Halsets advokat, Roy Arteid, da han tok kontakt med Gjenopptakelseskommisjonen i begynnelsen av juli.

– Sett fra min klients ståsted er det selvsagt uholdbart at saken er stilt i bero i ytterligere 9–12 måneder, og at man fant ut av dette ved en tilfeldighet, sier han til NRK.

Mener de fortjener svar

Politisk har kontrollkomiteen på Stortinget gransket trygdeskandalen. De kom med skarp kritikk i regjeringen.

Leder i kontrollkomiteen på Stortinget, Eva-Kristin Hansen (Ap), sier at de berørte fortjener å få informasjon.

– Nå er det slik at hele NAV-saken er satt litt i bero. Det var jo veldig stor oppmerksomhet før koronakrisen. Men nå tenker jeg at vi må få ryddet opp, sånn at folk får svar og vi får rettet opp i uretten.

STUSSER: Leder i kontrollkomiteen på Stortinget, Eva Kristin Hansen (Ap), mener justisministeren bør gjøre grep som sikrer informasjon til de berørte i trygdeskandalen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Hun stusser også på at sakene etter 2012 må vente på en avklaring, mens EFTA-domstolen og Høyesterett ser på perioden før.

– Det er ganske mange fortvilte folk som går rundt og venter, er konstant NAV-offer og kanskje har lyst til å bli ferdig med de sakene her sier hun, og legger til at hun bare kjenner saken gjennom media.

Hun kommer samtidig med en utfordring:

– Jeg tenker for eksempel at justisministeren burde ha sjekket litt rundt her, slik at man sørger for at folk får informasjon og vet hva som skal skje, sier Hansen.

Justisdepartementet viser til Riksadvokaten på alle spørsmål i denne saken – også Hansen utfordring til departementet.

Viser til Setteriksadvokaten

Setteriksadvokaten sier at det var usikkert om Høyesterett ville be EFTA-domstolen om rådgivende tolkningsuttalelse også om perioden etter 1. juni 2020.

Dette ble først avklart 25. juni.

– Umiddelbart deretter ble det ved setteriksadvokatens brev 30. juni 2020 gitt informasjon om den situasjonen som var oppstått og samtidig gitt nye direktiver for behandlingen av NAV-sakene og som da ble offentliggjort på riksadvokatens portal, sier Mæland til NRK.

VENTET: Riksadvokaten har ventet på Høyesteretts behandling av saken, sier setteriksadokvat John Henry Mæland. Han har hatt ansvar for saken, siden Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud er inhabil. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Når Høyesterett har besluttet at det skal innhentes rådgivende tolkningsuttalelse også for perioden etter 1 juni 2012, vil nettopp også disse sakene berøres av spørsmålsskriftet, og som medfører at alle saker må stilles i bero, sier han videre.

Nav opplyser at de har ansvar for forvaltningsvedtakene, klageadgang og mulighetene for erstatning – ikke det juridiske.

De opplyser at de er ferdig med å rette opp i de fleste forvaltningsvedtakene for tiden etter 1. juni 2012.

– Informasjon om videre arbeid mot gjenopptakelseskommisjonen håndteres av setteriksadvokaten, og er ikke Navs ansvar, sier Magne Fladby, som er leder for innsatsteamet for EØS saker.